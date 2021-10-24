Попова призвала россиян остаться дома в нерабочие дни ради Нового года

18:32 24.10.2021

Россияне сегодня должны приложить максимум усилий для борьбы с пандемией, в том числе ограничить контакты, чтобы "хорошо встретить Новый год", заявила в воскресенье глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала "Россия-1".

"И хочу сказать, дальше нам нужно идти к новогодним праздникам. Но чтобы хорошо встретить Новый год, мы должны очень бережно отнестись к своему здоровью, и главная сегодня задача - сократить количество контактов", - цитирует Попову ТАСС.

Попова также призвала использовать предстоящие нерабочие дни для того, чтобы привиться от коронавируса, и в этот период оставаться дома.

"Эти семь дней нужно использовать еще для того, чтобы привиться. Это единственный способ остановить распространение [инфекции]. Другого нет. Третьего не будет, никто не спрячется ни дома, ни под столом, нигде. Это тот страх, от которого бежать внутрь себя и прятаться или считать, что тебя не тронет, - да никогда. Вирус на то и вирус - он пришел, он заразный, он опасный, и он непредсказуемый", - добавила она.

"Конечно, эти дни нужно провести дома и с семьей. Дома, дома, дома", - подчеркнула глава ведомства.