Попова призвала россиян остаться дома в нерабочие дни ради Нового года
Россияне сегодня должны приложить максимум усилий для борьбы с пандемией, в том числе ограничить контакты, чтобы "хорошо встретить Новый год", заявила в воскресенье глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала "Россия-1".
"И хочу сказать, дальше нам нужно идти к новогодним праздникам. Но чтобы хорошо встретить Новый год, мы должны очень бережно отнестись к своему здоровью, и главная сегодня задача - сократить количество контактов", - цитирует Попову ТАСС.
Попова также призвала использовать предстоящие нерабочие дни для того, чтобы привиться от коронавируса, и в этот период оставаться дома.
"Эти семь дней нужно использовать еще для того, чтобы привиться. Это единственный способ остановить распространение [инфекции]. Другого нет. Третьего не будет, никто не спрячется ни дома, ни под столом, нигде. Это тот страх, от которого бежать внутрь себя и прятаться или считать, что тебя не тронет, - да никогда. Вирус на то и вирус - он пришел, он заразный, он опасный, и он непредсказуемый", - добавила она.
"Конечно, эти дни нужно провести дома и с семьей. Дома, дома, дома", - подчеркнула глава ведомства.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Из г. Серпухова. Муж торговал лекарствами, а мадам вдруг основала политический клуб! Вместо того, чтобы заниматься мышами и тараканами, она переключилась на людей, т.к. её явно двинула в Москву, на этот пост Бигфарма, интересы которой она обслуживает!
Ваше наблюдение о некоторой мертвенности в её лице очень верное и глубокое. А как ещё может выглядеть мертвая душа? Её оловянные глаза подошли бы надзирательнице концлагеря или кому-то из подчиненных доктора Менгеле, скрещенного с доктором Геббельсом.
Только трибунал Нюрнберг 2.0 будет, и место на скамье подсудимых она себе забронировала! Ей мало смертей сограждан от этих "вакцин", потому что она получает только прибыль, будучи внесена в патент Эпиваккороны", а значит налицо конфликт интересов!
Ей дали приказ раздувать страх, как откровенно призывали британские власти в отношении "существенной группы населения, которая не считает "вирус" угрозой для себя, поэтому им нужно отправлять "послания", бьющие по эмоциям", чтобы принудить к " вакцинам". Мы все это уже проходили, плакаты "болеть больно, умирать страшно", куда надо бы добавить:"а верить лжецам глупо". Потому что, позволив себя запугать, немцы получили фашистский режим! Верить лжецам, когда есть огромны массив данных о том, что "вакцина" не защищает ни от болезни, ни от её тяжёлого течения. А молодых и здоровых просто убивает! Может, мадам лично выплатит компенсацию вдовам и сиротам молодых мужчин и остальным семьям и ставшим инвалидами из-за её ЛЖИ!
Первое интервью до этого никому не известной тетки (переплюнувшей д-ра Геббельса тысчекратно) на ТВ Познеру. Он в лоб спросил её:"Вы часто лжете?" Она залилась краской от неожиданности и промямлила что-то вроде "по мере необходимости".
В общем, стало ясно, что уместнее было бы спросить, говорит ли она правду когда-нибудь? Очевидно, что нет!
Жертвуем все дозочки этой мадам. Американцы нарисовали карикатуру на "бустеры": пациент, весь утыканный шприцами, спрашивает толстяка из Центра по контролю за заболеваниями, может ли он считать себя вакцинированным? На следующей картинке он уже лежит ничком, упав замертво, а толстяк отвечает: "Yep!" Сбоку на инвалинвалидной коляске сидит персонаж с логотипом Pfizer. Т.к. эти "вакцины" ничем не отличаются друг от друга (из откровений Гинцбурга, "только способом доставки" внутрь клетки).
Директриса Центра по контролю заболевани США требует, чтобы американцы укололись третьей дозой. Напоминает преступника Фаучи, который требовал ношения двух или трёх масок одновременно, при этом будучи автором исследования "испанки" 1918-19 годов, пришедшим к выводу, что миллионы людей умерли из-за ношения масок (бактериальных инфекций) и вакцинации от бактериального менингита (симптомы, схожие с гриппом). Он проплатил и "улучшение функций" коронавируса, чтобы он заражал людей и лгал под присягой в Конгрессе.
Попова всерьёз думает, что кто-то верит в её россказни, устаревшую методику глобалистов для нагнетания страха? Пусть подумает о трибунале!
три волны коронавируса в одной и той же маске.
Что сделано не так?
Верный путь к распространению инфекции - прививки во время эпидемии.
Написано в любом учебнике.
Монголы на себе проверили...
Зачем так злить людей?