«Почта России» запускает доставку с помощью роботов «Яндекса»

14:14 25.10.2021

«Почта России» планирует в ближайший месяц запустить доставку посылок из 27 отделений в Москве с помощью беспилотных роботов-доставщиков «Яндекса». Об этом пишет РБК.

«На первом этапе 36 роверов будут осуществлять доставку из 27 отделений в Москве, — рассказали РБК в компании. — Воспользоваться услугой можно будет через приложение „Почты“ на Android, на старте стоимость составит 1 рубль».

Согласно релизу, на запуске проекта роверы «Яндекса» будут доставлять посылки из четырех отделений в Хамовниках. В течение месяца подключат еще 23 отделения около станций метро «Белорусская», «Сокол», «Аэропорт», «Цветной бульвар», а также в Раменках и других районах Москвы.

Радиус доставки составит 2 километра. Пользователи смогут отслеживать статус доставки и положение робота на карте. Когда тот окажется у подъезда дома, они должны будут ввести в приложении проверочный СМС-код. Затем робот откроет крышку и посылку можно будет забрать.

«Почта России» также планирует доставлять посылки с помощью беспилотных летательных аппаратов. Компания договорилась об использовании беспилотников на Чукотке и Камчатке.