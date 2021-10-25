«Почта России» запускает доставку с помощью роботов «Яндекса»

© KM.RU, Петр Чайников

«Почта России» планирует в ближайший месяц запустить доставку посылок из 27 отделений в Москве с помощью беспилотных роботов-доставщиков «Яндекса». Об этом пишет РБК.

«На первом этапе 36 роверов будут осуществлять доставку из 27 отделений в Москве, — рассказали РБК в компании. — Воспользоваться услугой можно будет через приложение „Почты“ на Android, на старте стоимость составит 1 рубль».

Согласно релизу, на запуске проекта роверы «Яндекса» будут доставлять посылки из четырех отделений в Хамовниках. В течение месяца подключат еще 23 отделения около станций метро «Белорусская», «Сокол», «Аэропорт», «Цветной бульвар», а также в Раменках и других районах Москвы.

Радиус доставки составит 2 километра. Пользователи смогут отслеживать статус доставки и положение робота на карте. Когда тот окажется у подъезда дома, они должны будут ввести в приложении проверочный СМС-код. Затем робот откроет крышку и посылку можно будет забрать.

«Почта России» также планирует доставлять посылки с помощью беспилотных летательных аппаратов. Компания договорилась об использовании беспилотников на Чукотке и Камчатке.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 25.10.2021, 16:21
    Гость: Иван Иваныч

    Что, прекрасно! Удачи. Хейтерам продолжать мечтать о возврате почты на ишаках.

  3. 25.10.2021, 15:59
    Гость: Ну да

    Замечательно. Это который на бордюрах застревает?
    Ищите их потом в пунктах металлоприёма

  4. 25.10.2021, 15:14
    Гость: Гость

    Задолбали уже власти со своими цифровизациями и роботами. Увеличьте лучше зарплаты сотрудникам и наймите штаты побольше!

Все комментарии (6)
Выбор читателей
Родители Москвы собирают подписи против тестов на COVID-19 в школах
«Зачем Берлин делит жертв блокады Ленинграда на сорта? Чем может ответить Россия?»
Когда за страну обидно. Понимание кризиса власти в России
Путин поблагодарил Европу за экономические санкции
Избранное
Мифы о глутамате натрия
«Браво» (Евгению Хавтану 60), 17 октября, «ГлавКлуб»
Кинопремьера «Билл и Тед»: даже в морге он будет играть
Юта помогла собакам и кошкам Илоны Броневицкой на концерте в Туле
Правозащитники предлагают отстреливать «антимасочников»
Власть снова решила «не пущать» Грудинина
«Экстремизм чистой воды»: вместо русских власти насадят «наличное» население из гастарбайтеров
Подготовка цифрового фашизма: на учителей денег нет, а на удаленку – есть
«Предавай и властвуй!»
«Майдан» в Вильнюсе: Литва дошла до грани социального взрыва
«Если в государстве нет идеологии, то, по факту, в нём доминирует власть денег, прикрытая смесью либертарианства и псевдопатриотизма»