Асоциальных соседей предложено сдавать в лечебно-трудовые профилактории

Жильцов многоэтажек, которые ведут асоциальный образ жизни, представляют угрозу безопасности соседей и жилому фонду, нужно по обращению других граждан и по решению правоохранителей отправлять на реабилитацию в лечебно-трудовые профилактории. Об этом в интервью газете "Вечерняя Москва" заявил председатель Союза жилищных организаций Москвы, член комитета Торгово-промышленной палаты РФ по жилищному и коммунальному хозяйству Константин Крохин.

По его мнению, данная мера поможет предотвратить различные бытовые происшествия в многоквартирных домах, причиной которых становятся действия людей, страдающих алкогольной или наркотической зависимостью. А реализована данная мера может быть при помощи системы вытрезвителей, которая вновь возрождается в России. 

"Есть граждане, которые не реагируют на административные наказания. Их нужно изолировать от общества, как было раньше, надо возродить лечебно-трудовые профилактории. Пока человек не совершил тяжкое преступление, находясь в запое, его отправлять в такое учреждение. Это профилактика. Нельзя спокойно смотреть, как такой человек деградирует, нельзя доводить до крайности и ждать, когда он совершит преступление или его действия станут причиной пожара", — пояснил свою позицию Крохин.

Также он подчеркнул, что такая мера должна быть не карательной системой, а специализированной помощью людям, которые не могут самостоятельно справиться со своей проблемой.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 25.10.2021, 15:06
    Гость: Замечательный вопрос

    Только вот сожительница - это дело личное. Если бы жил один, а бачок от унитаза тек, было бы не лучше. Если порядок не нарушает, вы ничего не докажете. Такие сейчас законы.

  2. 25.10.2021, 14:27
    Гость: а почему только многоэтажек?

    вот у нас в пятиэтажке несколько лет тому назад прописался один забулдыга, у него долг по коммуналке свыше 300 т.р. Не работает, подселил у себя сожительницу с двумя великовозрастными сыновьями, воду льют за четверых, а не платят вообще. У нас дом кооперативный, все расходы расписывают на тех, кто и так платит. Давно пора что-то делать с этими тунеядцами-неплательщиками, чтобы честные граждане из-за них не страдали.

  3. 25.10.2021, 13:59
    Гость: Бобёр

    "Асоциальных алкашей", это вы про силовиков или бывших силовиков? Они не хотят, чтоб их сдавали куда-то, они стрелять будут, в том числе по играющим детям.

  5. 25.10.2021, 12:40
    Гость: личный опыт

    Правильная и давно назревшая мера. ЛТП - это были совершенно правильные и нужные заведения, вот, к сожалению, либерасты их уничтожили, создав почву для бытового и коммунального беспредела в отношении законопослушных граждан.
    Тьфу на либерастов, их вожаков - Грефа, мантурова и прочих кохов.

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