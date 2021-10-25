Асоциальных соседей предложено сдавать в лечебно-трудовые профилактории

08:50 25.10.2021

Жильцов многоэтажек, которые ведут асоциальный образ жизни, представляют угрозу безопасности соседей и жилому фонду, нужно по обращению других граждан и по решению правоохранителей отправлять на реабилитацию в лечебно-трудовые профилактории. Об этом в интервью газете "Вечерняя Москва" заявил председатель Союза жилищных организаций Москвы, член комитета Торгово-промышленной палаты РФ по жилищному и коммунальному хозяйству Константин Крохин.

По его мнению, данная мера поможет предотвратить различные бытовые происшествия в многоквартирных домах, причиной которых становятся действия людей, страдающих алкогольной или наркотической зависимостью. А реализована данная мера может быть при помощи системы вытрезвителей, которая вновь возрождается в России.

"Есть граждане, которые не реагируют на административные наказания. Их нужно изолировать от общества, как было раньше, надо возродить лечебно-трудовые профилактории. Пока человек не совершил тяжкое преступление, находясь в запое, его отправлять в такое учреждение. Это профилактика. Нельзя спокойно смотреть, как такой человек деградирует, нельзя доводить до крайности и ждать, когда он совершит преступление или его действия станут причиной пожара", — пояснил свою позицию Крохин.

Также он подчеркнул, что такая мера должна быть не карательной системой, а специализированной помощью людям, которые не могут самостоятельно справиться со своей проблемой.