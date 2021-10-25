Асоциальных соседей предложено сдавать в лечебно-трудовые профилактории
Жильцов многоэтажек, которые ведут асоциальный образ жизни, представляют угрозу безопасности соседей и жилому фонду, нужно по обращению других граждан и по решению правоохранителей отправлять на реабилитацию в лечебно-трудовые профилактории. Об этом в интервью газете "Вечерняя Москва" заявил председатель Союза жилищных организаций Москвы, член комитета Торгово-промышленной палаты РФ по жилищному и коммунальному хозяйству Константин Крохин.
По его мнению, данная мера поможет предотвратить различные бытовые происшествия в многоквартирных домах, причиной которых становятся действия людей, страдающих алкогольной или наркотической зависимостью. А реализована данная мера может быть при помощи системы вытрезвителей, которая вновь возрождается в России.
"Есть граждане, которые не реагируют на административные наказания. Их нужно изолировать от общества, как было раньше, надо возродить лечебно-трудовые профилактории. Пока человек не совершил тяжкое преступление, находясь в запое, его отправлять в такое учреждение. Это профилактика. Нельзя спокойно смотреть, как такой человек деградирует, нельзя доводить до крайности и ждать, когда он совершит преступление или его действия станут причиной пожара", — пояснил свою позицию Крохин.
Также он подчеркнул, что такая мера должна быть не карательной системой, а специализированной помощью людям, которые не могут самостоятельно справиться со своей проблемой.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Только вот сожительница - это дело личное. Если бы жил один, а бачок от унитаза тек, было бы не лучше. Если порядок не нарушает, вы ничего не докажете. Такие сейчас законы.
вот у нас в пятиэтажке несколько лет тому назад прописался один забулдыга, у него долг по коммуналке свыше 300 т.р. Не работает, подселил у себя сожительницу с двумя великовозрастными сыновьями, воду льют за четверых, а не платят вообще. У нас дом кооперативный, все расходы расписывают на тех, кто и так платит. Давно пора что-то делать с этими тунеядцами-неплательщиками, чтобы честные граждане из-за них не страдали.
"Асоциальных алкашей", это вы про силовиков или бывших силовиков? Они не хотят, чтоб их сдавали куда-то, они стрелять будут, в том числе по играющим детям.
Дай-то Бог найти хоть какой-то укорот для алкашей и дармоедов.
Правильная и давно назревшая мера. ЛТП - это были совершенно правильные и нужные заведения, вот, к сожалению, либерасты их уничтожили, создав почву для бытового и коммунального беспредела в отношении законопослушных граждан.
Тьфу на либерастов, их вожаков - Грефа, мантурова и прочих кохов.