Жители Севастополя для выезда из города должны будут предъявить QR-код
С 30 октября желающие покинуть Севастополь не смогут этого сделать без QR-кодов или документов о вакцинации, перенесенном коронавирусе, без ПЦР-теста либо медотвода от прививки, заявил на заседании регионального оперативного штаба губернатор Михаил Развожаев.
«Для людей, которые пожелают выехать из Севастополя, как и для тех, кто захочет сюда приехать, будут действовать одни и те же правила»,— цитирует Развожаева «Коммерсант».
По его словам, миновать блокпосты без QR-кодов или документов о прививке, перенесенном коронавирусе, без ПЦР-теста либо медотвода от вакцинации не получится.
Ранее губернатор Севастополя заявил, что в городе, переживающем самый тяжелый этап пандемии, почти не осталось свободных коек для пациентов с коронавирусом, а местная система здравоохранения работает практически за гранью своих возможностей.
На фоне массового бронирования мест в отелях туристами чиновники решили закрыть с 30 октября по 7 ноября рестораны, салоны красоты, кинотеатры, музеи и другие учреждения сферы услуг, а также выставить блокпосты для контроля документов о вакцинации приезжих.
Комментарии читателей Оставить комментарий
И конечно все чиновники вместе с харантом "не видят" в упор нарушения 1.конституции Статья 27. 1. Каждый, кто законно находится на территории Российской Федерации, имеет право свободно передвигаться, выбирать место пребывания и жительства.
2.Гражданских прав, ограничивать в передвижении кого либо без оснований нельзя даже полиции.
3.Прав человека, т.к. установление такого режима в мирное время и без введения ЧС является по сути нарушением власти конституции самым циничным образом.
Меня давно мучает вопрос, а что собственно гарантирует гарант? Ели он первый постоянно нарушает конституцию.
Не надо давать советов властным уб-м... У них ведь нашлись иксперты в белых халатах, сумевшие обосновать пользу ношения тканевой гофрированной чашки Петри на лице - найдутся и те, которые обоснуют дыхательное упражнение перед приближением к эцилопу!
Кричали фашистские оккупанты...
Фильм "Великая Отечественная" ("Неизвестная война" англ.), серия "Битва за Севастополь".
Или это модеры тоже потрут, как и мое цитирование кантаты советского фильма "Александр Невский"?
речь идет о планах Кагала поделить весь мир на "клетки". из которых люди не смогут покидать 15км зону обитания.
ждем от вас реакции на этот беспредел...