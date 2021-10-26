Жители Севастополя для выезда из города должны будут предъявить QR-код

19:06 26.10.2021

С 30 октября желающие покинуть Севастополь не смогут этого сделать без QR-кодов или документов о вакцинации, перенесенном коронавирусе, без ПЦР-теста либо медотвода от прививки, заявил на заседании регионального оперативного штаба губернатор Михаил Развожаев.

«Для людей, которые пожелают выехать из Севастополя, как и для тех, кто захочет сюда приехать, будут действовать одни и те же правила»,— цитирует Развожаева «Коммерсант».

По его словам, миновать блокпосты без QR-кодов или документов о прививке, перенесенном коронавирусе, без ПЦР-теста либо медотвода от вакцинации не получится.

Ранее губернатор Севастополя заявил, что в городе, переживающем самый тяжелый этап пандемии, почти не осталось свободных коек для пациентов с коронавирусом, а местная система здравоохранения работает практически за гранью своих возможностей.

На фоне массового бронирования мест в отелях туристами чиновники решили закрыть с 30 октября по 7 ноября рестораны, салоны красоты, кинотеатры, музеи и другие учреждения сферы услуг, а также выставить блокпосты для контроля документов о вакцинации приезжих.