Жители Севастополя для выезда из города должны будут предъявить QR-код

© KM.RU, Святослав Князев

С 30 октября желающие покинуть Севастополь не смогут этого сделать без QR-кодов или документов о вакцинации, перенесенном коронавирусе, без ПЦР-теста либо медотвода от прививки, заявил на заседании регионального оперативного штаба губернатор Михаил Развожаев.

«Для людей, которые пожелают выехать из Севастополя, как и для тех, кто захочет сюда приехать, будут действовать одни и те же правила»,— цитирует Развожаева «Коммерсант».

По его словам, миновать блокпосты без QR-кодов или документов о прививке, перенесенном коронавирусе, без ПЦР-теста либо медотвода от вакцинации не получится.

Ранее губернатор Севастополя заявил, что в городе, переживающем самый тяжелый этап пандемии, почти не осталось свободных коек для пациентов с коронавирусом, а местная система здравоохранения работает практически за гранью своих возможностей.

На фоне массового бронирования мест в отелях туристами чиновники решили закрыть с 30 октября по 7 ноября рестораны, салоны красоты, кинотеатры, музеи и другие учреждения сферы услуг, а также выставить блокпосты для контроля документов о вакцинации приезжих.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 27.10.2021, 04:10
    Гость: ABCD

    И конечно все чиновники вместе с харантом "не видят" в упор нарушения 1.конституции Статья 27. 1. Каждый, кто законно находится на территории Российской Федерации, имеет право свободно передвигаться, выбирать место пребывания и жительства.
    2.Гражданских прав, ограничивать в передвижении кого либо без оснований нельзя даже полиции.
    3.Прав человека, т.к. установление такого режима в мирное время и без введения ЧС является по сути нарушением власти конституции самым циничным образом.
    Меня давно мучает вопрос, а что собственно гарантирует гарант? Ели он первый постоянно нарушает конституцию.

  2. 27.10.2021, 03:55
    Гость: Нужно будет перед парулём сделать два раза "ку".

    Не надо давать советов властным уб-м... У них ведь нашлись иксперты в белых халатах, сумевшие обосновать пользу ношения тканевой гофрированной чашки Петри на лице - найдутся и те, которые обоснуют дыхательное упражнение перед приближением к эцилопу!

  3. 27.10.2021, 03:40
    Гость: Хальт! Аусвайс!

    Кричали фашистские оккупанты...
    Фильм "Великая Отечественная" ("Неизвестная война" англ.), серия "Битва за Севастополь".
    Или это модеры тоже потрут, как и мое цитирование кантаты советского фильма "Александр Невский"?

  4. 27.10.2021, 00:52
    Гость: g

    речь идет о планах Кагала поделить весь мир на "клетки". из которых люди не смогут покидать 15км зону обитания.

Все комментарии (19)
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