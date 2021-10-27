Власти отчитались о росте медианных зарплат, но всё «съели» инфляция и закредитованность

Несмотря на громкие заявления властей, реальные доходы граждан за последние примерно 6 лет лишь уменьшались, и особенно ощутимым это падение было в прошлом году

Когда в России ввели показатель медианной зарплаты вместо средней по стране, все правительственные чиновники говорили, что это более объективный показатель, который будет отражать реальное положение дел в стране, насколько население хорошо (или плохо) живет. И вообще, исходя из этого показателя, можно будет вернее высчитывать другие.

И действительно, медианная зарплата более объективно рисует картину бедности в стране, потому что медиана – это показатель, при котором половина населения получает меньше этой цифры, половина – больше. Насколько больше или меньше – неважно, главное разделение 50/50.

По подсчетам Росстата, медианная зарплата в прошлом году составила почти 32,5 тыс. руб. В этом году в разных отраслях в среднем медианные зарплаты выросли на 9,2%, об этом пишет РБК. Если зарплаты выросли, то и благосостояние граждан должно, кажется, улучшиться. Но уровень долговой нагрузки граждан, наоборот, вырос и достиг 35% дохода. То есть среднестатистический работающий человек больше трети от зарплаты отдает на погашение долгов.

Как получается, что при росте доходов растут и долги и что с этим намерено делать государство, в беседе с Накануне.RU рассказал депутат Госдумы, член комитета по бюджету и налогам Денис Парфенов.

– Кажется, при росте медианной зарплаты население должно в процентном соотношении тратить меньше на погашение долгов, но происходит наоборот – почему?

– На самом деле, эти показатели между собой, может быть, и связаны, но все-таки опосредованно, потому что, чтобы долговая нагрузка действительно снизилась, для этого нужен довольно серьезный рост заработных плат в целом по экономике, обеспечить который нынешняя система совершенно не в состоянии. Тот рост, который мы сейчас наблюдаем, – в районе 9%, он во многом носит компенсаторный характер.

То есть в целом реальные доходы граждан за последние примерно 6 лет лишь уменьшались, и особенно ощутимым это падение было в прошлом году. Поэтому то, что сейчас все-таки небольшой рост заработных плат произошел, он, к сожалению, лишь отчасти компенсирует ранее уже состоявшееся падение. И говорить о росте реальных доходов пока совершенно не приходится.

– Но и закредитованность тоже продолжает расти?

– Действительно, растет и закредитованность – она сейчас составляет уже величину, равную государственному бюджету. То есть банкам и кредитным организациям люди должны примерно столько же, сколько государство имеет с налогов, акцизов и прочих доходов за год. Конечно, может быть, это не самый высокий в мире уровень закредитованности населения, есть и выше, но, тем не менее, он все равно является достаточно большим и особенно тяжелым бременем ложится на население, потому что у нас в целом труд в стране очень сильно недооценен – уровень зарплат в целом очень маленький по стране, и нужно понимать, что в России бедность – это бедность с трудовой книжкой.

Мы наблюдаем довольно печальную картину, когда, с одной стороны, рост заработных плат, который отмечают статистические ведомства, не покрывает уже фактически галопирующую инфляцию, особенно в части лекарств, продуктов питания и всего остального. При этом людям надо как-то выживать, и они идут в банки, берут кредиты. Причем это кредиты "на жизнь", что называется, чтобы дожить до зарплаты. Это еще сильнее подрывает их экономическое благосостояние и лишь усугубляет ситуацию кризиса потребительского спроса, потому что одна из главных проблем нашей экономики состоит в том, что у людей просто нет денег, они не могут приобретать товары и услуги, соответственно, падает предложение, и в целом экономический организм из-за этого хиреет.

– Как государство намерено справляться с этим?

– Вот в такой неприглядной мы ситуации оказались, и на этом фоне Банк России ключевую ставку поднимает. И судя по проекту бюджета, который внесен в Госдуму, принципиального улучшения в части положения населения наши власть придержащие в лице правящей партии, к сожалению, не планируют.

– А официальная статистика Росстата в этом вопросе насколько объективна, на ваш взгляд? Ведь она тоже учитывается при расчетах?

– В общем, да. К официальной статистике довольно много вопросов. Всегда, когда дают среднюю по экономике цифру, она, конечно, не отражает реального положения большинства населения, потому что очень широкий спектр товаров оценивается. Условно, рост цен на лекарства, даже официально на 10%, или рост на некоторые продуктовые категории на 20-25%, отдельные продукты на 60% подорожали – когда все это приводится "средней температурой по больнице" и сопоставляется с ростом стоимости, например, электродвигателей или еще чего-то такого – тут нужно понимать, что электродвигатели население потребляет гораздо меньше, чем макароны, гречку, хлеб, мясо и прочее.

Конечно, для граждан именно продуктовая инфляция или инфляция на жизненно важные продукты гораздо важнее. А она существенно выше, чем средняя по экономике. Если вы посмотрите данные, которые вносились в бюджет, то там изначально вообще было заложено 4%, но сейчас, вроде бы, обещают пересмотреть в сторону увеличения – ну увеличится, например, до 7% официальная инфляция… Но и она не компенсирует основных потерь, которые несет население.

Поэтому та инфляция, которую у нас в среднем по экономике дает Росстат – она действительно совершенно не отражает положение большинства трудящегося на селения и для оценки благосостояния граждан она, конечно, очень мало применима. Но, к сожалению, именно в соответствии с этой инфляцией индексируются все социальные выплаты.

– А повышение МРОТ может изменить эту ситуацию?

– Вчера в Госдуме рассматривался вопрос об увеличении минимального размера оплаты труда – так вот его увеличили до 13 тыс. с копейками, примерно на 800 руб. Совершенно очевидно, что этого недостаточно, это просто издевательские цифры.

– А если сравнить показатели с другими странами?

– В самых бедных странах Евросоюза и то МРОТ в разы больше. В Польше – 610 евро, это больше 50 тыс. руб. В Литве – 607 евро. В Венгрии – 487 евро, это 40 тыс. руб. В Болгарии – господи, в Болгарии! – 311 евро, это 25 тыс. руб., ровно в два раза больше, чем у нас. Причем я даже не сравниваю с передовыми странами Европы типа Люксембурга, где вообще больше 2 тыс. евро МРОТ, в пересчете на наши деньги это почти 177 тыс. Или в Германии – 1,5 тыс. евро, это 130 тыс. руб.

Даже страны, находящиеся на задворках Европейского союза, и те имеют МРОТ в разы больше. А мы со всей таблицей Менделеева, с нашими экспортными возможностями, остатками до сих пор еще не разворованного советского наследия имеем то, что имеем, благодаря политике правящего режима.