Присяжные оправдали экс-главу Раменского района МО по делу об убийстве

22:57 27.10.2021

Присяжные оправдали бывшего главу Раменского района Подмосковья Андрея Кулакова по уголовному делу об убийстве замглавы Общественной палаты района Евгении Исаенковой, сообщает ТАСС со ссылкой на его адвоката Артема Сарбашева.

По его словам, перед присяжными стояли четыре вопроса: было ли убийство, если было, то совершил ли его Кулаков, виновен ли Кулаков и заслуживает ли он снисхождения. На первый вопрос присяжные ответили утвердительно, а на последующие два - отрицательно, соответственно вопрос о снисхождении был снят. "15 ноября в Подольском городском суде будет обсуждение последствий вердикта и будет вынесен оправдательный приговор", - добавил адвокат.

Кулаков был задержан 31 мая прошлого года. По данным следствия, в ночь на 2 мая того же года в салоне автомобиля он убил 39-летнюю замглавы Общественной палаты Раменского района Евгению Исаенкову, к которой "испытывал личные неприязненные отношения". По данным СК, женщина была задушена. Кулаков вину не признал. Он заявлял, что в момент убийства находился дома в кругу семьи. Экс-чиновник находится под арестом.