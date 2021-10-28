Хабенский и Бекмамбетов попросили Путина изменить закон об иноагентах

08:40 28.10.2021

Тимур Бекмамбетов, Константин Хабенский, Чулпан Хаматова, и еще около 40 человек подписали обращение к президенту России Владимиру Путину с просьбой вывести благотворительные фонды из-под закона об иноагентах, сообщает РБК.

В своем письме, они призвали дать возможность НКО, уже включенным в реестр иноагентов, выйти из него в случае изменения закона. Они указали на то, что благотворительныео организации контролируются Минюстом, их деятельность не является политической, а поэтому "она исключается из сферы применения нормы федерального закона об иноагентах".

Авторы письма также подчеркнули, что действие данного закона не распространяется на религиозные организации, госкорпорации и созданные ими НКО, государственные и муниципальные учреждения, международные фонды, торгово-промышленные палаты и объединения работодателей.

Закон об НКО-иностранных агентах был принят в России в 2012 году. Организации, занимающиеся политической деятельностью и получающие финансирование из-за рубежа, должны регистрироваться в качестве иноагентов в Минюсте. За последние годы иноагентами были признаны несколько десятков НКО, в частности «Династия», «Мемориал», «Комитет против пыток» и другие.

В октябре закон об НКО-иноагентах ужесточили. Теперь поводом для включения в список может стать получение денег или имущества и от российских юрлиц, бенефициарные владельцы которых — иностранцы или лица без гражданства. Помимо этого, НКО-иноагентов обязали предоставлять документы, на основе которых они проводят мероприятия, или информацию о том, что запланированные мероприятия не проводились.

О том, что некоторые положения закона об иностранных агентах нуждаются в уточнении, на прошлой неделе заявил президент Владимир Путин.

«Я вам обещаю, мы посмотрим еще раз эти размытые критерии. Даже мои знакомые говорили: мы занимаемся такой-то благотворительной деятельностью, и нас подводят к тому, что мы иноагенты», — сказал он.