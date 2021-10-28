Признать, не признать, признать, не признать: Москва играет с Донбассом в «ромашку»

Признание республик Донбасса - это «не тот вопрос, в котором надо бежать впереди паровоза». Таково мнение депутата Государственной думы РФ Константина Затулина.

Почему время для такого решения еще не пришло, он рассказал в интервью Украина.ру.

По словам Затулина, «есть такое понятие, как ответственность». И власть должна «нести ответственность за свои шаги перед всеми, кто живет в нашей стране», а не заниматься, по его выражению, «голым популизмом».

На данном этапе, считает депутат, признание ДНР и ЛНР лишь принесет негатив России. Поскольку, тем самым, будут перечеркнуты наши собственные усилия по Минским соглашениям и подорван весь минский процесс. Что сразу же будет использовано для доказательства того, что «Россия не выполняет никаких своих гарантий, которые она этим Минским соглашениям вроде бы давала».

Кроме того, мы потеряем «возможность влияния на внутренние украинские процессы» и дадим лишний повод «для зеленских и прочих говорить, что Россия это вечный враг Украины». Еще больше, таким образом, консолидировав украинских националистов.

Никто не препятствует признавать республики де-факто, как сейчас, если только «наши бюрократизм и глупость», говорит Затулин. И предлагает разобраться сначала с этим, чтобы «признание было не поводом для извинений, а элементом наступательной политики».

«Займитесь внутренней Украиной! Займитесь тем, чтобы на Украине предъявили черную метку этому режиму», — призывает Константин Затулин.

Что касается ДНР и ЛНР, то их «в подходящий момент» можно признать, если будет нужно. Но лучшим решением, по его мнению, «было бы признать другую Украину или другие Украины, где не одна треть будет Донецкой и Луганской областей, а добрая часть этой Украины. Николаевская, Херсонская, Одесская области, Днепропетровская, Харьковская и т. д.».

При нынешнем положении вещей Россия совершенно не заинтересована в такой единой Украине, которая будет врагом России, полагает Затулин.

Все, вроде бы, правильно.

Действительно, есть Минские соглашения, где Россия говорит об Украине, как единой территории, а значит, признание народных республик невозможно. Но де-факто Киев ни один из пунктов этих договоренностей так и не выполнил за шесть с половиной лет, хотя и официально от них не отказывается.

И по этому замкнутому кругу можно блуждать бесконечно.

Беда в том, что жители Донбасса невероятно устали от этой — почти восьмилетней — войны. Там целое поколение уже выросло, которое не знает мирной жизни. И, конечно, им нужна определенность и какие-то реальные перспективы на будущее.

Понятно, что Россия не даст Донбасс в обиду. Но люди все-таки мечтают о другом — о том, чтобы Родина забрала их домой.

— На мой взгляд, ждали уже достаточно, — комментирует ситуацию заместитель директора Центра геополитических экспертиз, политолог Наталья Макеева. — И достаточно уже Украине давали шансов выполнить минские договоренности. Не говоря о том, что, если бы Киев хотел сохранить территориальную целостность, он мог бы предпринять определенные шаги еще в 2014 году, а не начинать «АТО» против русских жителей Донбасса.

У него все шансы для этого были. Но никакие мирные шаги украинские власти не предприняли.

Все можно было умиротворить на том этапе, когда толпы людей с российским флагом ходили по городам Донбасса и кричали «Свободу Павлу Губареву!».

Можно было решить всю проблему совершенно спокойно, бескровно. И сейчас, если бы людям тогда дали жить нормально, там не то, что войны не было, не было бы беспорядков и политического недовольства. Но не эту задачу ставили заокеанские кураторы Киева. Была задача — ожесточить ситуацию настолько, насколько это возможно.

И сейчас мы имеем то, что имеем. Украина Минские соглашения не то, что не соблюдает, она относится к ним с некоторым презрением и пренебрежением.

Самый вопиющий случай, это похищение представителя Луганска в СЦКК Андрея Косяка. Это пробивание такого дна, что даже не знаю, после этого, что еще они выкинут.

Украинская диверсионно-разведывательная группа схватила наблюдателя Совместного центра контроля и координации прекращения огня (эта группа, по сути, следит за соблюдением Минских соглашений — ред.), который находился при исполнении служебных обязанностей. На глазах ОБСЕ, фактически. Этот человек оказался еще и гражданином РФ (напомню, многие жители Донбасса являются российскими гражданами). Но, насколько я знаю, к нему до сих пор не пускают российских дипломатов, что является грубейшим нарушением всех возможных международных норм.

Весной, в апреле, будет восемь лет, как идет эта война. И Украине давали столько шансов… Даже не знаю, в какой еще ситуации может быть дано человеку или стране столько шансов на то, чтобы как-то начать вести себя иначе.

— Но ведь ничего не меняется…

— Вы правы, ничего вообще не было достигнуто с тех пор. Все перемирия довольно быстро срывались. Разница лишь в том, сколько этот режим полного прекращения огня держался — несколько минут или несколько недель. Потом все равно боевые действия возобновлялись, и это приводило к новым жертвам среди гражданских и военных.

Это, действительно, какая-то беготня по замкнутому кругу. Поэтому гордиев узел пора как-то разрубить.

Сейчас сложилась ситуация, когда России уже надо или признавать народные республики или, возможно, даже забирать их в свой состав. Потому что, население Донбасса воевало и воюет за то, чтобы быть с Россией. Так называемая независимость ДНР и ЛНР носит технический характер.

Во время этой войны появился такой политологический термин, как «технический суверенитет». Это суверенитет, который не является как бы самоцелью, а служит для того, чтобы принять независимое решение. А решение это — быть с Россией. Нет никаких сторонников суверенитета и независимости Донецкой и Луганской народных республик. Там все хотят в Россию. Все говорят: «Заберите нас, давайте жить вместе, мы русские люди!»

Когда бываешь в Донбассе, если не прислушиваться к выстрелам и не особо присматриваться к развалинам, то такое ощущение, что просто находишься в российском регионе. Причем, если говорить о Донецке и Луганске, то, наверное, не в самом бедном. Это типичный российский регион, рублевая зона, все надписи на русском.

Кстати, с украинскими табличками на домах с особым остервенением никто не борется. Просто, когда они ветшают, их постепенно заменяют русскими.

— Затулин, говорит, что время для признания республик Донбасса еще не пришло. Вы не согласны?

— На мой взгляд, вопрос по этим территориям сейчас непременно надо решать. Ситуация, действительно, очень запущенная. В 2014 году можно было и всю Украину забрать. И историческую Новороссию — ввести войска и, как минимум, забрать до границы областей.

Но сейчас ситуация несколько запущенная, учитывая, не только боевые действия, но и экономическую деградацию региона, который не может законно торговать, по сути, ни с кем. Экономическая деятельность в республиках чудовищно затруднена. Их нужно просто признавать. И иметь с ними дело так же, как мы имеем с Абхазией и Южной Осетией, это сразу придаст энергии развитию региона.

А регион хороший, богатый. Там сохранены великолепные предприятия. Например, в Макеевке мясоперерабатывающий комбинат работает, благодаря которому все эти годы войны люди получают собственное молоко и мясо. Я уж не говорю, что Донбасс с советских времен был развитым промышленным центром.

Надо их забирать. Это придаст импульс развитию экономики. Все будет восстанавливаться, жизнь постепенно налаживаться.

— А что делать с Украиной?

— Работать. С Украиной надо было работать, как говорят, «еще вчера». На самых разных уровнях - с обществом, с элитами (хотя там вовсе не элиты, а гауляйторы Вашингтона).

Безусловно, работать с Украиной, либо с тем, что от нее останется через какое-то время, необходимо. Но это не значит, что не надо решать вопрос этих территорий. Просто нужно это делать одновременно.

Республики — условно говоря — эвакуировать. И одновременно решать все вопросы с Украиной, которая, опять же, является очень важным для нас регионом.

Еще раз повторюсь, это надо было делать вчера. Украина, действительно, наша земля и контроль над ней стратегический важен. Но и спасение народных республик также является важным, потому что там живут миллионы русских людей. Которые там остались в надежде быть вместе с Россией, в надежде на то, что Россия их заберет так же, как забрала Крым.

Эти люди претерпели такие чудовищные лишения, столько жертв там было, что, мне кажется, они более чем заслужили это право — вернуться, наконец, под крыло Матушки-России. Хотя бы на начальном этапе в виде просто независимых государств.

— Но мы, тем не менее, продолжаем кивать на Минские соглашения и оглядываться на мировое сообщество. Чего мы боимся? Турция вон признала независимость Северного Кипра, хотя Турции грозили самыми жесткими санкциями…

— Нам давно пора начать действовать и в этом регионе, и в любых других, где есть наши интересы, суверенно и совершенно без оглядки на так называемое мировое сообщество. А на самом деле, просто на горстку сателлитов США.

Те же американцы, когда им надо где-то действовать, действуют, в том числе, кстати, игнорируя даже решения ООН. Делают то, что им надо и, по большому счету, ничего им за это не бывает. Как ничего не было и Турции.

И нам надо без всякой оглядки на Запад действовать в своих интересах так, как мы в этот момент считаем нужным.

Что касается санкций, которых все время у нас боятся, знаете, санкции все равно будут, независимо от того, делаем мы что-то или не делаем. Их все равно будут вводить просто потому, что Россия есть. Причем, по самым абсурдным причинам.

Поэтому России надо и в этом вопросе, и во всех остальных — политических, военных, экономических — действовать просто суверенно, исходя из своих цивилизационных интересов.