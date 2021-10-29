Полиция возбудила дело после задержания Рашкина с тушей лося

Фото с сайта wikimedia.org

Полиция Саратовской области завела уголовное дело о незаконной охоте после обнаружения в машине мужчины туши лося. Ранее СМИ писали, что ее нашли в машине депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина.

«В настоящее время граждане проверяются на возможную причастность к незаконной добыче животного. По факту произошедшего отделом дознания территориального отдела полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. а., ч. 1, ст. 258 УК РФ (Незаконная охота)», — передает МВД Медиа со ссылкой на ГУ МВД РФ по Саратовской области.

В МВД рассказали, что ночью 29 октября в полицию поступило сообщение о выстрелах в Лысогорском районе. На месте происшествия было найдено авто под управлением мужчины 1955 года рождения. При осмотре машины страж порядка обнаружил фрагменты туши лося, а также топор и два ножа со следами крови.

Мужчина, находившийся на водительском месте, сообщил, что он вместе с пассажиром заметил тушу подстреленного животного. После этого мужчины ее разделали. Также управлявший авто мужчина отказался от медосвидетельствования — предположительно, он был пьян. В отношении него составлен соответствующий административный протокол.

Ранее СМИ со ссылкой на источники писали, что задержанным оказался депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин. Об этом, в частности, сообщили источники ТАСС и местного издания «Регион64».

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 29.10.2021, 20:10
    Гость: однако

    среди правящей партии охотников-браконьеров гораздо больше.Этим и краснокнижные животные доступны,например на Алтае охотились с вертолета,который разбился.

Все комментарии (72)
Выбор читателей
МВД объявило в розыск Савельева, передавшего видеозаписи пыток заключенных
Дело языковых патрулей в Казахстане развивается
Загнать в укол: вакцинацию от COVID-19 предложили сделать обязательной для всех
Власти отчитались о росте медианных зарплат, но всё «съели» инфляция и закредито
Власти отчитались о росте медианных зарплат, но всё «съели» инфляция и закредитованность
Избранное
Угревая сыпь у подростков
Выбор строительной бригады: что нужно знать
Россия официально объявила о планах создать совместно с Китаем лунную станцию
Обзор Mercedes GLC
«Дагестанский прыжок» и его последствия. Часть вторая
Конфликты между братьями и сестрами. Роль родителей
Конфеты и шоколадки из сои делать будут - это уже не фантазии
«Остановите подсчет»: выборы президента США продолжатся в суде
Своенравный и обаятельный Питер Фальк
Рождаемость, эгоизм и моральная отрава бытового неолиберализма
Халява, приди: 4 безумные идеи Прибалтики разбогатеть назло России