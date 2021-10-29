Полиция возбудила дело после задержания Рашкина с тушей лося

13:44 29.10.2021

Полиция Саратовской области завела уголовное дело о незаконной охоте после обнаружения в машине мужчины туши лося. Ранее СМИ писали, что ее нашли в машине депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина.

«В настоящее время граждане проверяются на возможную причастность к незаконной добыче животного. По факту произошедшего отделом дознания территориального отдела полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. а., ч. 1, ст. 258 УК РФ (Незаконная охота)», — передает МВД Медиа со ссылкой на ГУ МВД РФ по Саратовской области.

В МВД рассказали, что ночью 29 октября в полицию поступило сообщение о выстрелах в Лысогорском районе. На месте происшествия было найдено авто под управлением мужчины 1955 года рождения. При осмотре машины страж порядка обнаружил фрагменты туши лося, а также топор и два ножа со следами крови.

Мужчина, находившийся на водительском месте, сообщил, что он вместе с пассажиром заметил тушу подстреленного животного. После этого мужчины ее разделали. Также управлявший авто мужчина отказался от медосвидетельствования — предположительно, он был пьян. В отношении него составлен соответствующий административный протокол.

Ранее СМИ со ссылкой на источники писали, что задержанным оказался депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин. Об этом, в частности, сообщили источники ТАСС и местного издания «Регион64».