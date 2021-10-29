Суд вынес приговоры фигурантам первого дела о пожаре в «Зимней вишне»
Заводский районный суд Кемерова приговорил к тюремным срокам всех фигурантов первого дела о пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня", сообщает "Интерфакс".
Судья Заводского районного суда в Кемерово Николай Быданцев приговорил экс-гендиректора компании-собственника "Зимней вишни" Юлию Богданову к 14 годам колонии.
"Суд постановил признать Богданову виновной в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровью детей, (...) нарушении требования пожарной безопасности и приговорить ее к 14 годам лишения свободы", - сказал судья Николай Быданцев.
Управляющая "Зимней вишни" Надежда Судденок получила 13,5 года колонии. Технического директора ТРЦ Георгия Соболева суд приговорил к 11 годам колонии. Охранник "Зимней вишни" Сергей Антюшин приговорен к восьми годам колонии.
Начальник пожарного караула Сергей Генин, тушивший "Зимнюю вишню", получил пять лет колонии. Руководителя тушения возгорания в ТРЦ Андрея Бурсина отправили в колонию на шесть лет.
Главу компании "Системный интегратор", занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации в "Зимней вишне", Игоря Полозиненко приговорили к 6,5 года колонии. Сотрудник этой компании Александр Никитин получил 5,5 года.
Предполагается, что все осужденные будут отбывать наказание в колонии общего режима.
Кроме того, суд постановил запретить на два года Богдановой, Соболеву и Судденок заниматься деятельностью, связанной с руководством и управлением в сфере оказания услуг. Полозиненко, Никитину, Генину и Бурсину суд запретил на два года заниматься деятельностью, связанной с обеспечением пожарной безопасностью.
После оглашения приговора адвокаты Богдановой, Судденок и Антюшина заявили журналистам, что намерены обжаловать приговор.
"Следователи в результате тщательного анализа всех обстоятельств произошедшего определили круг лиц, чьи неверные действия и некомпетентные решения повлекли гибель людей. Очевидно, что при проведении проверок и выдаче документов, подтверждающих соответствие реконструированного здания строительным правилам и нормам, сотрудники Госстройнадзора на многое закрыли глаза", - сказал представитель СКР.
Пожар в ТРЦ "Зимняя вишня" произошел 25 марта 2018 года, погибли 60 человек, 37 из них - дети.
Судебное рассмотрение дела стартовало весной 2019 года. На этапе судебных прений сторона обвинения просила назначить наказание Богдановой - 14,5 года колонии, Соболеву - 13 лет, Судденок - 14,5 года, Полозиненко - 6 лет 8 месяцев, Никитину - 5,5 года, Антюшину - 9,5 года, Бурсину - 6 лет колонии, Генину - 5 лет лишения свободы.
Фигурантами других уголовных дел стали экс-начальник инспекции Госстройнадзора Кузбасса Танзиля Комкова, ее сын Эдуард, подчиненная Светлана Шенгерей, совладелец "Зимней вишни" Вячеслав Вишневский, бывшие начальник главка МЧС Кузбасса Александр Мамонтов и главный госинспектор Кемерова по пожнадзору Григорий Терентьев, а также директор ООО "ИСК "Ресурс" Никита Чередниченко. Дела в отношении всех этих фигурантов также рассматриваются в суде.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Поцчему ви таки гоните на бизнес? Бизнес построил страну! (с) Правда спалил большую её часть при строительстве, но это ничего, бабы еще нарожают невписавшихся в "рынок".
Этот суд не может быть правдивым и справедливым; мне представляется главным виновником кремль по следующим причинам: отмена контроля над созданием подобных и других проектов в плане безопасности (ликвидирована полностью экспертиза проектов и система над контролем строительства) и обеспечение бесконтрольной свободы в безнесе. Эти действия подтверждены соответствующими указами и принесли множество аварий с гибелью людей. А это всего лишь стрелочники и проблему не решают.
Неправильно трактовали "надзорные каникулы" для малого бизнеса, в результате нарушали пожарную безопасность.
Хозяин не понес никакого наказания. Бизнес целый, деньги капают на счета в иностранных банках. ...
Виновные наверно получили по заслугам хотя на мой взгляд хозяина надо было пожизненно. Сейчас на повестке дня должен быть вопрос о возбуждение уголовного дела над лицами надзорных органов и если это будет,то смерть 60 невинных людей,в основном детишек, будет наказана в полной мере. В этом случае не нужно много времени доказать вину надзорников так как все документы на руках у следователей и только нужно отмашка сверху.