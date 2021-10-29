Суд вынес приговоры фигурантам первого дела о пожаре в «Зимней вишне»

09:27 29.10.2021

Заводский районный суд Кемерова приговорил к тюремным срокам всех фигурантов первого дела о пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня", сообщает "Интерфакс".

Судья Заводского районного суда в Кемерово Николай Быданцев приговорил экс-гендиректора компании-собственника "Зимней вишни" Юлию Богданову к 14 годам колонии.

"Суд постановил признать Богданову виновной в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровью детей, (...) нарушении требования пожарной безопасности и приговорить ее к 14 годам лишения свободы", - сказал судья Николай Быданцев.

Управляющая "Зимней вишни" Надежда Судденок получила 13,5 года колонии. Технического директора ТРЦ Георгия Соболева суд приговорил к 11 годам колонии. Охранник "Зимней вишни" Сергей Антюшин приговорен к восьми годам колонии.

Начальник пожарного караула Сергей Генин, тушивший "Зимнюю вишню", получил пять лет колонии. Руководителя тушения возгорания в ТРЦ Андрея Бурсина отправили в колонию на шесть лет.

Главу компании "Системный интегратор", занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации в "Зимней вишне", Игоря Полозиненко приговорили к 6,5 года колонии. Сотрудник этой компании Александр Никитин получил 5,5 года.

Предполагается, что все осужденные будут отбывать наказание в колонии общего режима.

Кроме того, суд постановил запретить на два года Богдановой, Соболеву и Судденок заниматься деятельностью, связанной с руководством и управлением в сфере оказания услуг. Полозиненко, Никитину, Генину и Бурсину суд запретил на два года заниматься деятельностью, связанной с обеспечением пожарной безопасностью.

После оглашения приговора адвокаты Богдановой, Судденок и Антюшина заявили журналистам, что намерены обжаловать приговор.

"Следователи в результате тщательного анализа всех обстоятельств произошедшего определили круг лиц, чьи неверные действия и некомпетентные решения повлекли гибель людей. Очевидно, что при проведении проверок и выдаче документов, подтверждающих соответствие реконструированного здания строительным правилам и нормам, сотрудники Госстройнадзора на многое закрыли глаза", - сказал представитель СКР.

Пожар в ТРЦ "Зимняя вишня" произошел 25 марта 2018 года, погибли 60 человек, 37 из них - дети.

Судебное рассмотрение дела стартовало весной 2019 года. На этапе судебных прений сторона обвинения просила назначить наказание Богдановой - 14,5 года колонии, Соболеву - 13 лет, Судденок - 14,5 года, Полозиненко - 6 лет 8 месяцев, Никитину - 5,5 года, Антюшину - 9,5 года, Бурсину - 6 лет колонии, Генину - 5 лет лишения свободы.

Фигурантами других уголовных дел стали экс-начальник инспекции Госстройнадзора Кузбасса Танзиля Комкова, ее сын Эдуард, подчиненная Светлана Шенгерей, совладелец "Зимней вишни" Вячеслав Вишневский, бывшие начальник главка МЧС Кузбасса Александр Мамонтов и главный госинспектор Кемерова по пожнадзору Григорий Терентьев, а также директор ООО "ИСК "Ресурс" Никита Чередниченко. Дела в отношении всех этих фигурантов также рассматриваются в суде.