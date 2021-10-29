Суд вынес приговоры фигурантам первого дела о пожаре в «Зимней вишне»

Заводский районный суд Кемерова приговорил к тюремным срокам всех фигурантов первого дела о пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня", сообщает "Интерфакс".

Судья Заводского районного суда в Кемерово Николай Быданцев приговорил экс-гендиректора компании-собственника "Зимней вишни" Юлию Богданову к 14 годам колонии.

"Суд постановил признать Богданову виновной в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровью детей, (...) нарушении требования пожарной безопасности и приговорить ее к 14 годам лишения свободы", - сказал судья Николай Быданцев.

Управляющая "Зимней вишни" Надежда Судденок получила 13,5 года колонии. Технического директора ТРЦ Георгия Соболева суд приговорил к 11 годам колонии. Охранник "Зимней вишни" Сергей Антюшин приговорен к восьми годам колонии.

Начальник пожарного караула Сергей Генин, тушивший "Зимнюю вишню", получил пять лет колонии. Руководителя тушения возгорания в ТРЦ Андрея Бурсина отправили в колонию на шесть лет.

Главу компании "Системный интегратор", занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации в "Зимней вишне", Игоря Полозиненко приговорили к 6,5 года колонии. Сотрудник этой компании Александр Никитин получил 5,5 года.

Предполагается, что все осужденные будут отбывать наказание в колонии общего режима.

Кроме того, суд постановил запретить на два года Богдановой, Соболеву и Судденок заниматься деятельностью, связанной с руководством и управлением в сфере оказания услуг. Полозиненко, Никитину, Генину и Бурсину суд запретил на два года заниматься деятельностью, связанной с обеспечением пожарной безопасностью.

После оглашения приговора адвокаты Богдановой, Судденок и Антюшина заявили журналистам, что намерены обжаловать приговор.

"Следователи в результате тщательного анализа всех обстоятельств произошедшего определили круг лиц, чьи неверные действия и некомпетентные решения повлекли гибель людей. Очевидно, что при проведении проверок и выдаче документов, подтверждающих соответствие реконструированного здания строительным правилам и нормам, сотрудники Госстройнадзора на многое закрыли глаза", - сказал представитель СКР.

Пожар в ТРЦ "Зимняя вишня" произошел 25 марта 2018 года, погибли 60 человек, 37 из них - дети.

Судебное рассмотрение дела стартовало весной 2019 года. На этапе судебных прений сторона обвинения просила назначить наказание Богдановой - 14,5 года колонии, Соболеву - 13 лет, Судденок - 14,5 года, Полозиненко - 6 лет 8 месяцев, Никитину - 5,5 года, Антюшину - 9,5 года, Бурсину - 6 лет колонии, Генину - 5 лет лишения свободы.

Фигурантами других уголовных дел стали экс-начальник инспекции Госстройнадзора Кузбасса Танзиля Комкова, ее сын Эдуард, подчиненная Светлана Шенгерей, совладелец "Зимней вишни" Вячеслав Вишневский, бывшие начальник главка МЧС Кузбасса Александр Мамонтов и главный госинспектор Кемерова по пожнадзору Григорий Терентьев, а также директор ООО "ИСК "Ресурс" Никита Чередниченко. Дела в отношении всех этих фигурантов также рассматриваются в суде.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 29.10.2021, 15:20
    Гость: Чубайс

    Поцчему ви таки гоните на бизнес? Бизнес построил страну! (с) Правда спалил большую её часть при строительстве, но это ничего, бабы еще нарожают невписавшихся в "рынок".

  2. 29.10.2021, 14:30
    Гость: Евгений В

    Этот суд не может быть правдивым и справедливым; мне представляется главным виновником кремль по следующим причинам: отмена контроля над созданием подобных и других проектов в плане безопасности (ликвидирована полностью экспертиза проектов и система над контролем строительства) и обеспечение бесконтрольной свободы в безнесе. Эти действия подтверждены соответствующими указами и принесли множество аварий с гибелью людей. А это всего лишь стрелочники и проблему не решают.

  3. 29.10.2021, 12:43
    Гость: Надзор за исполнением

    Неправильно трактовали "надзорные каникулы" для малого бизнеса, в результате нарушали пожарную безопасность.

  4. 29.10.2021, 10:56
    Гость: Старпом

    Хозяин не понес никакого наказания. Бизнес целый, деньги капают на счета в иностранных банках. ...

  5. 29.10.2021, 10:09
    Гость: Штурман

    Виновные наверно получили по заслугам хотя на мой взгляд хозяина надо было пожизненно. Сейчас на повестке дня должен быть вопрос о возбуждение уголовного дела над лицами надзорных органов и если это будет,то смерть 60 невинных людей,в основном детишек, будет наказана в полной мере. В этом случае не нужно много времени доказать вину надзорников так как все документы на руках у следователей и только нужно отмашка сверху.

Все комментарии (6)
Выбор читателей
МВД объявило в розыск Савельева, передавшего видеозаписи пыток заключенных
© KM.RU, Михаил Попов
Апелляционный суд Амстердама счел «скифское золото» собственностью Украины
Директор института Гамалеи обвинил тяжело заболевших ковидом в коррупции
Загнать в укол: вакцинацию от COVID-19 предложили сделать обязательной для всех
Избранное
Подробно о язве двенадцатиперстной кишки
Благотворительность на костях: спасали жертв насилия или наживались на чужой беде?
«Черный Обелиск», 11 апреля – Москва, клуб Pravda
Ковид-годовщина: пора ответить на многочисленные вопросы
«Белоруссия в её нынешнем виде доживает свои последние недели, если не дни»
Единственный и неповторимый Евгений Плющенко
«Как прошлогодний снег»: Германия показала, насколько Украина «важна» Европе
Карикатура как триггер Третьей мировой
Альянс саудовских ваххабитов и американского «шайтана» против СССР
Отрицание русской этничности – это наглый вызов русскому народу
А если «обнулить» еще и Госдуму?