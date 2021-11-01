Соцсети за год получили штрафы в России на 180 млн рублей

Фото с сайта pixabay.com

Facebook, Twitter, Telegram, Google и TikTok с начала 2021 года получили штрафы в России за неудаление запрещенной информации на 180 миллионов рублей. Наибольшее число взысканий значится за Facebook: корпорацию оштрафовали на общую сумму в 70 миллионов рублей.

Об этом Роскомнадзор заявил на своей странице в Telegram. В этом году Twitter получил штрафы на 38,4 миллиона рублей, Telegram оштрафовали на 35 миллионов рублей, а Google — на 32,5 миллиона рублей.

В Роскомнадзоре заявили, что за минувшие два года на интернет-платформах было заблокировано 85 тысяч материалов с пропагандой употребления наркотиков. Среди них свыше 4 тысяч страниц пользователей и каналов в Telegram, а также свыше 10 тысяч специализированных сайтов.

В Роскомнадзоре отметили, что за отказ удалить запрещенную информацию IT-компании могут быть привлечены к ответственности по статье 13.41 КоАП РФ. Штраф за первое нарушение составляет от 3 до 8 миллионов рублей. За повторное нарушение для интернет-платформ также предусмотрен оборотный штраф.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 01.11.2021, 22:58
    Гость: g

    "удаление информации" ничем не отличается от сжигания книг немецкими Социалистами когда-то.
    просто технологии сменились - смысл все тот же.
    это Запрет Людям Читать и выражать свое мнение.
    это не "соцсети" атакурт Государство - атака идет на Людей.

  2. 01.11.2021, 22:12
    Гость: После того,

    как в правительстве засел мытарь, власть общается с народом исключительно посредством штрафов. Мы уже не хозяева в стране, а слуги.

  4. 01.11.2021, 20:05
    Гость: Гость

    К сожалению, без легальных СМИ как основы массовой информации все эти соц.сети, мессенджеры, поисковики являются сборниками недостоверной, неполной и неточной информации - сплошной фейк, как с удивлением обнаруживают новые владельцы умов. Любопытно, что за последний год Роскомнадзор прекратил регистрацию 270 российских СМИ (по статистике Мосгорсуда).

  5. 01.11.2021, 17:27
    Гость: Блин - Б...ь!

    "Соцсети за год получили штрафы в России на 180 млн рублей".
    Для соцсетей это даже не камаринный укус, а пролетание комара за 1000 километров, т.е. по уровне незаметности находится на уровне приближающимся сремительно к нулю.
    --
    Александр из Берлина

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