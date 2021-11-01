Соцсети за год получили штрафы в России на 180 млн рублей
Facebook, Twitter, Telegram, Google и TikTok с начала 2021 года получили штрафы в России за неудаление запрещенной информации на 180 миллионов рублей. Наибольшее число взысканий значится за Facebook: корпорацию оштрафовали на общую сумму в 70 миллионов рублей.
Об этом Роскомнадзор заявил на своей странице в Telegram. В этом году Twitter получил штрафы на 38,4 миллиона рублей, Telegram оштрафовали на 35 миллионов рублей, а Google — на 32,5 миллиона рублей.
В Роскомнадзоре заявили, что за минувшие два года на интернет-платформах было заблокировано 85 тысяч материалов с пропагандой употребления наркотиков. Среди них свыше 4 тысяч страниц пользователей и каналов в Telegram, а также свыше 10 тысяч специализированных сайтов.
В Роскомнадзоре отметили, что за отказ удалить запрещенную информацию IT-компании могут быть привлечены к ответственности по статье 13.41 КоАП РФ. Штраф за первое нарушение составляет от 3 до 8 миллионов рублей. За повторное нарушение для интернет-платформ также предусмотрен оборотный штраф.
Комментарии читателей Оставить комментарий
"удаление информации" ничем не отличается от сжигания книг немецкими Социалистами когда-то.
просто технологии сменились - смысл все тот же.
это Запрет Людям Читать и выражать свое мнение.
это не "соцсети" атакурт Государство - атака идет на Людей.
как в правительстве засел мытарь, власть общается с народом исключительно посредством штрафов. Мы уже не хозяева в стране, а слуги.
Кто-то себе на семечки бабосов настрелял...
К сожалению, без легальных СМИ как основы массовой информации все эти соц.сети, мессенджеры, поисковики являются сборниками недостоверной, неполной и неточной информации - сплошной фейк, как с удивлением обнаруживают новые владельцы умов. Любопытно, что за последний год Роскомнадзор прекратил регистрацию 270 российских СМИ (по статистике Мосгорсуда).
"Соцсети за год получили штрафы в России на 180 млн рублей".
Для соцсетей это даже не камаринный укус, а пролетание комара за 1000 километров, т.е. по уровне незаметности находится на уровне приближающимся сремительно к нулю.
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Александр из Берлина