"Соцсети за год получили штрафы в России на 180 млн рублей".

16:54 1.11.2021

Facebook, Twitter, Telegram, Google и TikTok с начала 2021 года получили штрафы в России за неудаление запрещенной информации на 180 миллионов рублей. Наибольшее число взысканий значится за Facebook: корпорацию оштрафовали на общую сумму в 70 миллионов рублей.

Об этом Роскомнадзор заявил на своей странице в Telegram. В этом году Twitter получил штрафы на 38,4 миллиона рублей, Telegram оштрафовали на 35 миллионов рублей, а Google — на 32,5 миллиона рублей.

В Роскомнадзоре заявили, что за минувшие два года на интернет-платформах было заблокировано 85 тысяч материалов с пропагандой употребления наркотиков. Среди них свыше 4 тысяч страниц пользователей и каналов в Telegram, а также свыше 10 тысяч специализированных сайтов.

В Роскомнадзоре отметили, что за отказ удалить запрещенную информацию IT-компании могут быть привлечены к ответственности по статье 13.41 КоАП РФ. Штраф за первое нарушение составляет от 3 до 8 миллионов рублей. За повторное нарушение для интернет-платформ также предусмотрен оборотный штраф.