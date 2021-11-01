Бастрыкин предложил ввести обязательную геномную регистрацию мигрантов

11:33 1.11.2021

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин выступил с инициативой внедрения обязательной геномной регистрации для тудовых мигрантов из стран ближнего зарубежья. Об этом Бастрыкин рассказал в интервью агентству "Интерфакс".

По его словам, данная мера обусловлена ростом количества особо опасных преступлений, которые совершают приезжие.

"В структуре преступности мигрантов наметились тенденции роста противоправных деяний, имеющих повышенную общественную опасность, в частности, экстремизма — на 33%, терроризма — на 26%, убийств — на 8%, изнасилований — на 5%", - пояснил он, добавив, что для большего контроля над процессом миграции необходимо кодифицировать и сделать единообразным весь объем нормативных правовых актов в этой сфере.

Геномная регистрация — это взятие образца ДНК у человека. Она регулируется законом «О государственной геномной регистрации в Российской Федерации», принятым в 2008 году. Сейчас в соответствии с ним обязательную геномную регистрацию должны проходить лица, осужденные и отбывающие наказание в виде лишения свободы за совершение тяжких или особо тяжких преступлений, а также всех категорий преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы личности. Также образцы ДНК могут брать в ходе следственных действий и у неопознанных трупов.

Напомним, что Бастрыкин уже выдвигал эту инициативу в 2011 году, также объясняя необходимость введения данной меры ростом числа преступлений, совершаемых приезжими. Также предложения о геномной регистрации выдвигались и другими органами власти. В 2017 году эту идею поддержали в МВД.

В октябре 2020 года в Госдуму был внесен законопроект, которым предлагалось расширить круг лиц, чьи образцы ДНК будут в обязательном порядке заноситься в специальную базу полиции. В их числе могут оказаться абсолютно все заключенные, а также граждане, отправленные под административный арест на 15 суток. Полицейские могут начать собирать образцы и у всех подследственных.

Ранее вице-мэр столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что власти города намерены разработать план решения кадрового кризиса на стройках, включающий в себя полный отказ от использования труда мигрантов.