Власти Москвы разработают план отказа от мигрантов на стройках

11:18 1.11.2021

Вице-мэр столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в интервью РБК рассказал, что власти города намерены разработать план решения кадрового кризиса на стройках, включающий в себя полный отказ от использования труда мигрантов.

По словам Бочкарева, в столице не хватает рабочих и инженеров. Недостаток трудовых ресурсов, по его оценкам, составляет порядка 40%.

При этом он отметил, что многие рабочие-мигранты уже не готовы работать за сегодняшнюю зарплату. «Средняя зарплата мигранта на стройке сейчас где-то 50–60 тыс. руб. А была 30 тыс. Но многие уже и за 80 тыс. не хотят работать», - отметил Бочкарев.

«Процесс строительства должен требовать в три раза меньше людей, а зарплата у них должна быть в два, а то и в три раза больше, и строили бы мы в два раза быстрее. Где эти резервы? Первое - технологические решения процесса возведения объекта. Например, можно собирать узел распределения воды на объекте, а можно его собрать на линии. Дальше - механизация процесса. Я работал в США, Великобритании, Швеции и т.д. Конкретный пример - компания Skanska, бетонируется пятно под монтаж большой колонны. Бетонирует один человек, швед. Он весь обвешан инструментами. Весь процесс проектирования и стройки сделан так, чтобы минимизировать количество работающих. Но работающие подготовлены гораздо лучше. Другой пример - оштукатуривание стен. Можно поставить четырех рабочих, а можно поставить одну станцию, которая наносит раствор на стену», - рассказал Бочкарев.

Также он отметил и проблему в сфере образования в строительной отрасли, которое сейчас базируется на промышленном гражданском строительстве. «Эта дисциплина на 90% инженерная, то есть это расчеты, формулы, материаловедение, конструкции и т.д. Методам управления стройкой уделяется только 10-15% учебного времени. А у американцев, у немцев, у шведов эти дисциплины разделены. Одна дисциплина - это инженеры. А другая - construction management, где изучают организацию процессов. Заходишь на американскую стройку, рабочие все обвешаны инструментами. Потому что они получают свои деньги за производительность. Может показаться мелочью, но так один человек заменяет троих. Нам нужно создавать такие образовательные программы», - отметил вице-мэр.

Напомним, председатель СК Александр Бастрыкин выступил с инициативой ввести для всех трудовых мигрантов из стран ближнего зарубежья геномную регистрацию. По его словам, данная мера необходима из-за роста числа особо опасных преступлений, совершаемых приезжими.