Россияне жалуются в профсоюзы на принуждение к работе в нерабочие дни

Конфедерация труда России (КТР) получает жалобы на нарушение работодателями трудовых прав в период нынешних нерабочих дней, которые распорядился ввести президент РФ Владимир Путин в период с 30 октября по 7 ноября.

"У нас уже есть десятки жалоб о принуждении к работе в нерабочие дни, попытках вывести сотрудников в неоплачиваемые отпуска или снизить зарплату. Разбираемся с каждым случаем отдельно", - рассказал "Интерфаксу" президент КТР, член Совета по правам человека Борис Кравченко.

Кравченко не исключает, что по итогам разбирательств по ряду нарушений придётся обращается в прокуратуру в том случае, если правового разъяснения со стороны профсоюзов работодателю будет недостаточно.

Несколько увольнений, допущенных работодателями в нарушение законодательства, будут обжалованы в судебных инстанциях. Работодатель будет привлечён к ответственности, уверен глава КТР.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 01.11.2021, 21:05
    Гость: Carlos

    А с каких прибытков предпринимателю зарплату (не говоря уже о налога, в том числе и на эту зарплату, аренду, отопление, электроэнергию и пр.) платить, если предприятие не работает, дело стоит?
    Тут всё просто - или работаем, или лапу (в лучшем случае) сосём.

  4. 01.11.2021, 18:44
    Гость: alex

    кому они упирались, эти выходные? Разве что тем, кто деньги делает из воздуха? С Новогодними каникулами - и то многие не знают, что делать, а тут нате вам, нежданчик! Целая рабочая неделя(!) без прибыли (ЗП) Спасибо партии за это! Отдыхать ехать срочняком?! На какие шиши? Знали бы наперед, может и подсуетиться заранее можно было кому-то. А так - одно вредительство, и ничего более.

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