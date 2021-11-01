Россияне жалуются в профсоюзы на принуждение к работе в нерабочие дни

16:29 1.11.2021

Конфедерация труда России (КТР) получает жалобы на нарушение работодателями трудовых прав в период нынешних нерабочих дней, которые распорядился ввести президент РФ Владимир Путин в период с 30 октября по 7 ноября.

"У нас уже есть десятки жалоб о принуждении к работе в нерабочие дни, попытках вывести сотрудников в неоплачиваемые отпуска или снизить зарплату. Разбираемся с каждым случаем отдельно", - рассказал "Интерфаксу" президент КТР, член Совета по правам человека Борис Кравченко.

Кравченко не исключает, что по итогам разбирательств по ряду нарушений придётся обращается в прокуратуру в том случае, если правового разъяснения со стороны профсоюзов работодателю будет недостаточно.

Несколько увольнений, допущенных работодателями в нарушение законодательства, будут обжалованы в судебных инстанциях. Работодатель будет привлечён к ответственности, уверен глава КТР.