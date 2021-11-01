Суд принял иск свердловчанина против системы QR-кодов
Свердловский областной суд зарегистрировал первый иск, оспаривающий пункт в указе губернатора о введении системы QR-кодов для посещения общественных мест.
Речь идет о пункте 3 указа губернатора №100-УГ от 18.03.2020 года в редакции от 27.10.2021 года.
«Оспариваемый пункт устанавливает запрет для граждан в период с 30 октября этого года на посещение перечисленных в указе мест массового скопления граждан, без документа удостоверяющего личность и QR-кода о прохождении вакцинации от коронавируса. Дело передано в производство судье Старкову Максиму Владимировичу. Дата рассмотрения пока не назначена», - цитирует Накануне.ru сообщение суда.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Люди давно должны понять, что царь ненастоящий, его никто не выбирал, так как появился он в телевизоре в середине 2020 года.
Всё более он превращается в "вошь",
С которой чинушам и "слугам народным"
Творить "полагается" всё что угодно!
Аркаим, "не всякая птица долетит до середины Днепра..." В Улан-Удэ, вон, полицаи уже поводят проверку на предмет снесения охранника не впускавшего пенсов в ТЦ без масок и Q-кодов.
Вы не по теме выступили,хотя ...если по вашему,надо запретить огурцы!99% всех умерших в России ели огурцы!
Как выяснилось,прививка не защищает от болезни!И еще,вакцина создана,причем очень быстро,а почему нет эффективного лекарства?ВВП недавно заявил о его создании,но пока общедоступной медицине его нет!
....точно, вакцина элексир замедленной усвояемости. Что будет через год,три никто не сможет сказать, потому как исследования на срок не проводились.