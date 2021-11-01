Суд принял иск свердловчанина против системы QR-кодов

19:09 1.11.2021

Свердловский областной суд зарегистрировал первый иск, оспаривающий пункт в указе губернатора о введении системы QR-кодов для посещения общественных мест.

Речь идет о пункте 3 указа губернатора №100-УГ от 18.03.2020 года в редакции от 27.10.2021 года.

«Оспариваемый пункт устанавливает запрет для граждан в период с 30 октября этого года на посещение перечисленных в указе мест массового скопления граждан, без документа удостоверяющего личность и QR-кода о прохождении вакцинации от коронавируса. Дело передано в производство судье Старкову Максиму Владимировичу. Дата рассмотрения пока не назначена», - цитирует Накануне.ru сообщение суда.