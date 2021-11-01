Суд принял иск свердловчанина против системы QR-кодов

Свердловский областной суд зарегистрировал первый иск, оспаривающий пункт в указе губернатора о введении системы QR-кодов для посещения общественных мест.

Речь идет о пункте 3 указа губернатора №100-УГ от 18.03.2020 года в редакции от 27.10.2021 года.

«Оспариваемый пункт устанавливает запрет для граждан в период с 30 октября этого года на посещение перечисленных в указе мест массового скопления граждан, без документа удостоверяющего личность и QR-кода о прохождении вакцинации от коронавируса. Дело передано в производство судье Старкову Максиму Владимировичу. Дата рассмотрения пока не назначена», - цитирует Накануне.ru сообщение суда.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 01.11.2021, 23:44
    Гость: Пророк

    Люди давно должны понять, что царь ненастоящий, его никто не выбирал, так как появился он в телевизоре в середине 2020 года.

  2. 01.11.2021, 23:07
    Гость: Права человека не ставятся в грош:

    Всё более он превращается в "вошь",
    С которой чинушам и "слугам народным"
    Творить "полагается" всё что угодно!

  3. 01.11.2021, 23:03
    Гость: Российский

    Аркаим, "не всякая птица долетит до середины Днепра..." В Улан-Удэ, вон, полицаи уже поводят проверку на предмет снесения охранника не впускавшего пенсов в ТЦ без масок и Q-кодов.

  4. 01.11.2021, 22:58
    Гость: о как!

    Вы не по теме выступили,хотя ...если по вашему,надо запретить огурцы!99% всех умерших в России ели огурцы!
    Как выяснилось,прививка не защищает от болезни!И еще,вакцина создана,причем очень быстро,а почему нет эффективного лекарства?ВВП недавно заявил о его создании,но пока общедоступной медицине его нет!

  5. 01.11.2021, 22:18
    Гость: Альфа

    ....точно, вакцина элексир замедленной усвояемости. Что будет через год,три никто не сможет сказать, потому как исследования на срок не проводились.

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© KM.RU, Михаил Попов
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