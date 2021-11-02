Арестован экс-владелец банкротящегося подрядчика стройки БАМа и Транссиба

Фото с сайта twitter.com

Бывший владелец одного из крупнейших подрядчиков РЖД «Спецтрансстрой», экс-заместитель главы Минстроя Юрий Рейльян арестован, передает РБК со ссылкой на источники.

Рейльян был задержан на минувшей неделе, в связанных с ним структурах проводились следственные действия, рассказывает близкий к силовым структурам собеседник издания. После задержания бизнесмена доставили в Иркутск.

До 2019 года компании Рейльяна получали от РЖД крупные подряды по строительству Восточного полигона — Байкало-Амурской магистрали (БАМ) и Транссиба. По информации СПАРК, в 2016–2019 годах РЖД заключили со «Спецтрансстроем» и его «дочкой» «Трансюжстроем» контракты на более 100 млрд руб. по строительству Восточного полигона.

Собственником «Спецтрансстроя» Рейльян перестал быть осенью 2019 года. Тогда компанию возглавил бывший первый замглавы «РЖД-Строй» Евгений Куманцов, а ее владельцем стал Роман Шленчак. С февраля «Спецтрансстрой» находится в стадии банкротства.

В конце июня президент РФ Владимир Путин поручил кабмину и РЖД найти должностных лиц, ответственных за срыв сроков по Восточному полигону.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 02.11.2021, 18:12
    Гость: stalker

    "Бывший владелец одного из крупнейших подрядчиков РЖД «Спецтрансстрой», экс-заместитель главы Минстроя". Хорошо парень в свое время устроился. Серьезный государственный пост занимал и коммерческими проектами одновременно занимался. Одним словом, тянул бюджетные средства отовсюду. Интересно, кто ему такую благодать обеспечил ?

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