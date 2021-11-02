«Единая Россия» исключила депутата за голосование против проекта бюджета

© KM.RU, Алексей Белкин

«Единая Россия»  исключила из своего состава депутата Евгения Марченко, который вопреки решению фракции проголосовал против проекта бюджета, президиум генсовета партии также рекомендовал исключить Марченко из думской фракции, сообщает РБК.

По словам секретаря генсовета ЕР Андрея Турчака, «кейс Марченко» был рассмотрен «абсолютно адекватно». Он отметил, что в обязанность депутата входит как участие в открытой партийной дискуссии, так и поддержка окончательно принятого коллегиального решения, что прописано в уставе партии. Этот документ не предусматривает исключений, подчеркнул Турчак.

«Голосовать против одобренного фракцией бюджета страны, который основан на прямых поручениях президента и миллионах наказах избирателей, недопустимо ни одному депутату «Единой России». Мы системная ответственная партия, а не клуб по интересам», — отметил он.

Марченко исключили из партии за то, что он вопреки решению думской фракции проголосовал против принятия федерального бюджета в первом чтении. Свое решение депутат объяснил тем, что ему не дали возможность задать вопрос министру финансов Антону Силуанову о строительстве центра высокотехнологической педиатрии в Санкт-Петербурге ни во время обсуждения проекта бюджета во фракции, ни во время первого чтения. По его словам, вопрос о строительстве центра не движется, а документы зависли в Минфине. Поэтому Марченко не хотел подавать министру финансов письменное обращение, а намеревался «поставить вопрос публично, на заседании фракции, чтобы все слышали».

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 02.11.2021, 23:20
    Гость: Трудно сказать

    Может и польская. Лиц с фамилией Турчак в нынешней Польше сегодня 300 чел. (сайт польских фамилий). На латинице фамилия пишется Turczak.

  3. 02.11.2021, 23:00
    Гость: Ищу русских

    Фамилия Турчак относится к распространенному типу украинских фамилий и образована от личного прозвища. Образована от прозвища Турчак. Как правило, оно давалось туркам, попавшим в плен в результате многочисленных турецких войн.

  5. 02.11.2021, 21:49
    Гость: Да, уж

    Лагерный режим ЕР это вам не демократический централизм КПСС.
    Надеюсь свои пилюли в виде швабры и бутылки изгнанный стойко перенесёт и не воспримет как надругательство над физиологией, а просто как игры главного из Саратова.

Все комментарии (15)
Выбор читателей
Сохранится Россия или исчезнет, можно просчитать на калькуляторе
Вакцинация
Гинцбург объяснил, почему привитые заражаются коронавирусом
Депутат Мосгордумы Метлина: надо было думать, как жить после 55 лет
«Ильич сказал: мне неприятно быть рядом со Сталиным»
Избранное
Пожирателям разрешили «съесть» Байкал
Четвёртый вал пандемии. Жириновский продолжает «пророчествовать»
Белоруссия. Многовекторная суверенность: исторические истоки
Презентация театрального пространства «Арт-платформа», 4 ноября, Новый Манеж
Старый договор разоблачает мифы об украинской истории
Валерия: «Истинная красота – в глазах человека!»
Новая Госдума не доработает до конца?
Карабах – предвестник катастрофы, которую еще можно остановить
Горбачев: Свой среди чужих, чужой среди своих
«Нищета партии власти: "Единая Россия" - это просто зицпредседатель Фунт, изображающий руководство»
Памятники воинам-победителям заменят «оловянными солдатиками»