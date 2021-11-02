«Единая Россия» исключила депутата за голосование против проекта бюджета

20:02 2.11.2021

«Единая Россия» исключила из своего состава депутата Евгения Марченко, который вопреки решению фракции проголосовал против проекта бюджета, президиум генсовета партии также рекомендовал исключить Марченко из думской фракции, сообщает РБК.

По словам секретаря генсовета ЕР Андрея Турчака, «кейс Марченко» был рассмотрен «абсолютно адекватно». Он отметил, что в обязанность депутата входит как участие в открытой партийной дискуссии, так и поддержка окончательно принятого коллегиального решения, что прописано в уставе партии. Этот документ не предусматривает исключений, подчеркнул Турчак.

«Голосовать против одобренного фракцией бюджета страны, который основан на прямых поручениях президента и миллионах наказах избирателей, недопустимо ни одному депутату «Единой России». Мы системная ответственная партия, а не клуб по интересам», — отметил он.

Марченко исключили из партии за то, что он вопреки решению думской фракции проголосовал против принятия федерального бюджета в первом чтении. Свое решение депутат объяснил тем, что ему не дали возможность задать вопрос министру финансов Антону Силуанову о строительстве центра высокотехнологической педиатрии в Санкт-Петербурге ни во время обсуждения проекта бюджета во фракции, ни во время первого чтения. По его словам, вопрос о строительстве центра не движется, а документы зависли в Минфине. Поэтому Марченко не хотел подавать министру финансов письменное обращение, а намеревался «поставить вопрос публично, на заседании фракции, чтобы все слышали».