В Алтайском крае более 120 человек одновременно вышли из «Единой России»

13:09 3.11.2021

В Благовещенском районе Алтайского края члены «Единой России» массово стали выходить из партии. Первым на это обратил внимание телеграм-канал «Политджойстик».

Свыше 120 из 500 членов Благовещенского отделения «Единой России» в Алтайском крае написали заявления о выходе из партии, рассказал «Коммерсанту» глава отделения Андрей Алексеев. Он отметил, что работники предприятия «Кучуксульфат», а также жители поселка Степное Озеро и поселка городского типа Благовещенка, связанных с заводом, начали выходить из партии после того, как в октябре прокуратура начала деприватизацию «Кучуксульфата».

Один из подавших заявление о выходе из партии Дмитрий Бекметов сообщил, что местные покидают «Единую Россию» из-за возможной смены собственника завода. «Мы беспокоимся — если придет новый собственник, поселок может просто умереть. Мы переживаем за себя, за своих детей, за будущее района. Потому что у нас район развивающийся, очень много вкладывают в него, особенно „Кучуксульфат“», — сказал он.

По словам Бекметова, ранее местные жители просили Общероссийский народный фронт и председателя «Единой России» Дмитрия Медведева вмешаться в ситуацию вокруг завода, но им не смогли помочь. «Мы на последних выборах „Единую Россию“ поддерживали. Людей агитировали в надежде. По округу мы победили, а получается, наши просьбы не слышат», — пояснил он.

Первый секретарь краевого отделения «Единой России» и вице-спикер заксобрания Алтайского края Денис Голобородько заявил, что знает о сложившейся ситуации. Он подчеркнул, что партия понимает беспокойство жителей, но считает, что «их действия в большей степени призваны привлечь внимание федерального руководства». .