В Алтайском крае более 120 человек одновременно вышли из «Единой России»
В Благовещенском районе Алтайского края члены «Единой России» массово стали выходить из партии. Первым на это обратил внимание телеграм-канал «Политджойстик».
Свыше 120 из 500 членов Благовещенского отделения «Единой России» в Алтайском крае написали заявления о выходе из партии, рассказал «Коммерсанту» глава отделения Андрей Алексеев. Он отметил, что работники предприятия «Кучуксульфат», а также жители поселка Степное Озеро и поселка городского типа Благовещенка, связанных с заводом, начали выходить из партии после того, как в октябре прокуратура начала деприватизацию «Кучуксульфата».
Один из подавших заявление о выходе из партии Дмитрий Бекметов сообщил, что местные покидают «Единую Россию» из-за возможной смены собственника завода. «Мы беспокоимся — если придет новый собственник, поселок может просто умереть. Мы переживаем за себя, за своих детей, за будущее района. Потому что у нас район развивающийся, очень много вкладывают в него, особенно „Кучуксульфат“», — сказал он.
По словам Бекметова, ранее местные жители просили Общероссийский народный фронт и председателя «Единой России» Дмитрия Медведева вмешаться в ситуацию вокруг завода, но им не смогли помочь. «Мы на последних выборах „Единую Россию“ поддерживали. Людей агитировали в надежде. По округу мы победили, а получается, наши просьбы не слышат», — пояснил он.
Первый секретарь краевого отделения «Единой России» и вице-спикер заксобрания Алтайского края Денис Голобородько заявил, что знает о сложившейся ситуации. Он подчеркнул, что партия понимает беспокойство жителей, но считает, что «их действия в большей степени призваны привлечь внимание федерального руководства». .
Комментарии читателей Оставить комментарий
А так вам и надо, продажные предатели. Жаль, не причастные страдаю.
партийных жуликов с непартийными ворами?
метнутся к нам, либерастам из ЛДПР. И ладно, лишь бы не утекли зарубеж. А мы их оприходуем.
Голосовали за "Едим Россию ,?
Ну ну ...
Бараны, вам неча возбуждаться, уходят не активные воры едарасы, этим некуда уходить, эти побегут только спасая свою шкуру от неизбежного возмездия при смене власти. Уходит баласт, лохи, попытавшиеся в составе ЕР словить свою толику счастья.