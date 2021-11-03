В Алтайском крае более 120 человек одновременно вышли из «Единой России»

Фото с сайта er.ru

В Благовещенском районе Алтайского края члены «Единой России» массово стали выходить из партии. Первым на это обратил внимание телеграм-канал «Политджойстик».

Свыше 120 из 500 членов Благовещенского отделения «Единой России» в Алтайском крае написали заявления о выходе из партии, рассказал «Коммерсанту» глава отделения Андрей Алексеев. Он отметил, что работники предприятия «Кучуксульфат», а также жители поселка Степное Озеро и поселка городского типа Благовещенка, связанных с заводом, начали выходить из партии после того, как в октябре прокуратура начала деприватизацию «Кучуксульфата».

Один из подавших заявление о выходе из партии Дмитрий Бекметов сообщил, что местные покидают «Единую Россию» из-за возможной смены собственника завода. «Мы беспокоимся — если придет новый собственник, поселок может просто умереть. Мы переживаем за себя, за своих детей, за будущее района. Потому что у нас район развивающийся, очень много вкладывают в него, особенно „Кучуксульфат“», — сказал он.

По словам  Бекметова, ранее местные жители просили Общероссийский народный фронт и председателя «Единой России» Дмитрия Медведева вмешаться в ситуацию вокруг завода, но им не смогли помочь. «Мы на последних выборах „Единую Россию“ поддерживали. Людей агитировали в надежде. По округу мы победили, а получается, наши просьбы не слышат», — пояснил он.

Первый секретарь краевого отделения «Единой России» и вице-спикер заксобрания Алтайского края Денис Голобородько заявил, что знает о сложившейся ситуации. Он подчеркнул, что партия понимает беспокойство жителей, но считает, что «их действия в большей степени призваны привлечь внимание федерального руководства». .

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  3. 03.11.2021, 18:54
    Гость: личный опыт

    метнутся к нам, либерастам из ЛДПР. И ладно, лишь бы не утекли зарубеж. А мы их оприходуем.

  5. 03.11.2021, 16:55
    Гость: Ссссс!!!!!!!!

    Бараны, вам неча возбуждаться, уходят не активные воры едарасы, этим некуда уходить, эти побегут только спасая свою шкуру от неизбежного возмездия при смене власти. Уходит баласт, лохи, попытавшиеся в составе ЕР словить свою толику счастья.

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© KM.RU, Артем Чернов
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