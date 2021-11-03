В Туве решили ввести ковид-паспорта для школьников
В школах Республики Тыва в скором времени появятся антиковидные паспорта школьников. Данное решение было пинято членами оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19.
Заседание штаба прошло под председательством и. о. заместителя председателя кабинета министров республики Александра Брокерта.
«Это вынужденная мера, которая позволит проводить мониторинг заболеваемости и вакцинированности среди семей учеников, тем более, что есть все предпосылки проведения антиковидной иммунизации среди детей», - сообщается на сайте регионального правительства.
Антиковидный паспорт будет содержать информацию об эпидемиологическом статусе членов семьи или людей, с которыми фактически проживает ребенок школьного возраста. «Это позволит проводить мониторинг заболеваемости и вакцинированности среди семей и ближайшего окружения учеников», - указано в сообщении.
Также сообщается, что школьников ждет «масштабная антиковидная пропаганда», которая предусматривает на постоянной основе уроки с участием врачей, разъясняющие беседы по правилам соблюдения санитарно-эпидемиологических правил и другие мероприятия по антиковидной тематике.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Почему свои преступные планы и антиконституционные действия олигархи всегда испытывают на нацменах?
которая позволит проводить мониторинг заболеваемости и вакцинированности среди семей учеников,
--
то есть через Контроль над детьми - вести слежку за родителями.
это кстати Опять метод изобретенный Левыми в сша и Импортированный агентами демпратии в рф.
только в сша родители Сопротивляются этому бепсредлу.
Когда в Крыму, нам начнут вводить?
Школьникам паспорта, родителям бирки,пенсионерам отдых на дому!
Да здравствует наш царь-царей из подземелья, вершитель мира, и судеб человеческих, ура !
Совсем с катушек съехали, до детей добрались.