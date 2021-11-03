В Туве решили ввести ковид-паспорта для школьников

15:49 3.11.2021

В школах Республики Тыва в скором времени появятся антиковидные паспорта школьников. Данное решение было пинято членами оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19.

Заседание штаба прошло под председательством и. о. заместителя председателя кабинета министров республики Александра Брокерта.

«Это вынужденная мера, которая позволит проводить мониторинг заболеваемости и вакцинированности среди семей учеников, тем более, что есть все предпосылки проведения антиковидной иммунизации среди детей», - сообщается на сайте регионального правительства.

Антиковидный паспорт будет содержать информацию об эпидемиологическом статусе членов семьи или людей, с которыми фактически проживает ребенок школьного возраста. «Это позволит проводить мониторинг заболеваемости и вакцинированности среди семей и ближайшего окружения учеников», - указано в сообщении.

Также сообщается, что школьников ждет «масштабная антиковидная пропаганда», которая предусматривает на постоянной основе уроки с участием врачей, разъясняющие беседы по правилам соблюдения санитарно-эпидемиологических правил и другие мероприятия по антиковидной тематике.