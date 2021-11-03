В Туве решили ввести ковид-паспорта для школьников

В школах Республики Тыва в скором времени появятся антиковидные паспорта школьников. Данное решение было пинято членами оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19.

Заседание штаба прошло под председательством и. о. заместителя председателя кабинета министров республики Александра Брокерта.

«Это вынужденная мера, которая позволит проводить мониторинг заболеваемости и вакцинированности среди семей учеников, тем более, что есть все предпосылки проведения антиковидной иммунизации среди детей», - сообщается на сайте регионального правительства.

Антиковидный паспорт будет содержать информацию об эпидемиологическом статусе членов семьи или людей, с которыми фактически проживает ребенок школьного возраста. «Это позволит проводить мониторинг заболеваемости и вакцинированности среди семей и ближайшего окружения учеников», - указано в сообщении.

Также сообщается, что школьников ждет «масштабная антиковидная пропаганда», которая предусматривает на постоянной основе уроки с участием врачей, разъясняющие беседы по правилам соблюдения санитарно-эпидемиологических правил и другие мероприятия по антиковидной тематике.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 03.11.2021, 20:33
    Гость: Зевс на кресте

    Почему свои преступные планы и антиконституционные действия олигархи всегда испытывают на нацменах?

  2. 03.11.2021, 19:06
    Гость: g

    которая позволит проводить мониторинг заболеваемости и вакцинированности среди семей учеников,
    --
    то есть через Контроль над детьми - вести слежку за родителями.
    это кстати Опять метод изобретенный Левыми в сша и Импортированный агентами демпратии в рф.
    только в сша родители Сопротивляются этому бепсредлу.

  4. 03.11.2021, 17:43
    Гость: член ЕР

    Школьникам паспорта, родителям бирки,пенсионерам отдых на дому!
    Да здравствует наш царь-царей из подземелья, вершитель мира, и судеб человеческих, ура !

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