Путин из Севастополя поздравил граждан России с Днем народного единства

17:38 4.11.2021

Президент РФ Владимир Путин в День народного единства приехал в Севастополь. Он поздравил россиян с праздником.

"Дорогие севастопольцы, крымчане, граждане России. Сегодня здесь, в городе-герое Севастополе в Крыму и по всей нашей огромной стране отмечается День Народного единства. Этот праздник посвящён тем главным, основным ценностям, которые близки и понятны каждому. Это искренняя любовь к Родине, уважение к своим предкам, стремление быть достойными их ратных подвигов и выдающихся свершений, стремление быть преданными гражданами своей страны", - сказал президент.

Глава государства примет участие в праздничных мероприятиях, а также пообщается по видеосвязи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.