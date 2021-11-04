Путин из Севастополя поздравил граждан России с Днем народного единства
Президент РФ Владимир Путин в День народного единства приехал в Севастополь. Он поздравил россиян с праздником.
"Дорогие севастопольцы, крымчане, граждане России. Сегодня здесь, в городе-герое Севастополе в Крыму и по всей нашей огромной стране отмечается День Народного единства. Этот праздник посвящён тем главным, основным ценностям, которые близки и понятны каждому. Это искренняя любовь к Родине, уважение к своим предкам, стремление быть достойными их ратных подвигов и выдающихся свершений, стремление быть преданными гражданами своей страны", - сказал президент.
Глава государства примет участие в праздничных мероприятиях, а также пообщается по видеосвязи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
Комментарии читателей Оставить комментарий
На заключительном этапе обороны Севастополя сов.войска состояли из 7 стрелковых, 1 кавдивизии и трех бригад морпехов. Все уже ослабленные, практически без боеприпасов. Откуда в них набралось 90 тыс. , остается только гадать. Конечно, антисоветчики "добивают" советских воинов по сей день, а как иначе? Ну, а чисто "теоретически" - что можно сделать для эвакуации 90 тыс.? Примерно в это же время был взят Сингапур. Со стороны Брит.империи - до 90 тыс., Японии - з6 тыс. Убитыми первые потеряли до 2 тыс., ранеными - тыс.5, здоровых пленных - тыс 80. В Японии был национальный праздник, как после взятия Порт-Артура( в Германии не отмечали, потери были большие) И это при мощи "владычицы морей", Союзниках - Австралии, Новой Зеландии, США. Да-с, забавно. Но ни одна скотина в ВБ ничего подобного вышеизложенному сказать не смеет.
А потомки крымо-татарских бастардов к ней каким боком? Которые появлялись в результате крымских походов за ясырем или рабами? Каким способом восполнялось поголовье? Надо читать источники.
Интересно, с км мы должны "единится", если власть нас постоянно разобщает и ненавидит?
Ещё один пустой пропагандистский праздник?
И опять он вставил глобальное, безликое, замыленное, толерастное слвечко 'ценности". И все-таки он не суверенен ни мозгами, ни душой. Чужой он.
Чухна Залесская к Руси каким боком? А присылаемые из Руси христианские миссионеры типа Кукшы впоне стабильно мерянцами волго-окскими благополучно убивались...