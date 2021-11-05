В Новой Москве кавказцы напали на мужчину с маленьким ребенком

12:30 5.11.2021

В Москве накануне вечером на мужчину с ребенком напала толпа кавказцев. Они ругались матом, кричали и били мужчину. Мальчик четырех-пяти лет испуганно стоял рядом, сообщает телеканал 360.

Инцидент произошел в районе Новые Ватутинки, около торгового центра. Почему мужчины решили напасть на прохожего с мальчиком, непонятно. Очевидцы, которые снимали происходящее на камеру, не спешили на помощь. Однако один мужчина обратил внимание на драку. Он подошел ближе и призвал злоумышленников прекратить. Потом в кадр попал другой мужчина, который помогал всех разнимать. Съемка оборвалась в разгар драки.

Судя по видео, отец мальчика предложил кавказцам выйти один на один и драться по-честному. Но те набросились на него толпой.

По факту инцидента СК РФ начал проверку по статье 213 УК РФ («Хулиганство»).