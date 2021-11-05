В Новой Москве кавказцы напали на мужчину с маленьким ребенком

В Москве накануне вечером на мужчину с ребенком напала толпа кавказцев. Они ругались матом, кричали и били мужчину. Мальчик четырех-пяти лет испуганно стоял рядом, сообщает телеканал 360.

Инцидент произошел в районе Новые Ватутинки, около торгового центра. Почему мужчины решили напасть на прохожего с мальчиком, непонятно. Очевидцы, которые снимали происходящее на камеру, не спешили на помощь. Однако один мужчина обратил внимание на драку. Он подошел ближе и призвал злоумышленников прекратить. Потом в кадр попал другой мужчина, который помогал всех разнимать. Съемка оборвалась в разгар драки.

Судя по видео, отец мальчика предложил кавказцам выйти один на один и драться по-честному. Но те набросились на него толпой. 

По факту инцидента СК РФ начал проверку по статье 213 УК РФ («Хулиганство»).

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 05.11.2021, 17:14
    Гость: а притом

    Хуснуллин и Файзуллин хотят больше завести трудовых мигрантов в Москву и Россию.

  2. 05.11.2021, 16:56
    Гость: Ха

    Ребята, да вы что, ведь вчера только праздновали день народного единства, а сегодня такая злоба и ненависть. Где единство?

  3. 05.11.2021, 16:55
    Гость: ABCD

    На видео хорошо видно, что один нападавший, самый борзый гамандрил очень похож на кавказца.
    С нашими законами и потворствованию властями кавказцам, если бы папаша ещё и пальнул в напавших из травмата например, то 100% сел бы лет на восемь, диаспоры русским не прощают самообороны тем более активной. А ментам бы диаспоры сказали "фас, рвите его".
    В США папаша бы ещё и героем стал если бы половину напавших поубивал.

  4. 05.11.2021, 16:52
    Гость: Семен Семеныч

    Как уже выяснилось,они и ребенка ударили по щеке.Мрази,я вот старый и то бы удавил бы хоть одного,потом пусть сажают

  5. 05.11.2021, 16:49
    Гость: Иоганн Вольфганг Гёте

    — Лишь тот достоин жизни и свободы, Кто каждый день за них идет на бой!

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