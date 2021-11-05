В Новой Москве кавказцы напали на мужчину с маленьким ребенком
В Москве накануне вечером на мужчину с ребенком напала толпа кавказцев. Они ругались матом, кричали и били мужчину. Мальчик четырех-пяти лет испуганно стоял рядом, сообщает телеканал 360.
Инцидент произошел в районе Новые Ватутинки, около торгового центра. Почему мужчины решили напасть на прохожего с мальчиком, непонятно. Очевидцы, которые снимали происходящее на камеру, не спешили на помощь. Однако один мужчина обратил внимание на драку. Он подошел ближе и призвал злоумышленников прекратить. Потом в кадр попал другой мужчина, который помогал всех разнимать. Съемка оборвалась в разгар драки.
Судя по видео, отец мальчика предложил кавказцам выйти один на один и драться по-честному. Но те набросились на него толпой.
По факту инцидента СК РФ начал проверку по статье 213 УК РФ («Хулиганство»).
Комментарии читателей Оставить комментарий
Хуснуллин и Файзуллин хотят больше завести трудовых мигрантов в Москву и Россию.
Ребята, да вы что, ведь вчера только праздновали день народного единства, а сегодня такая злоба и ненависть. Где единство?
На видео хорошо видно, что один нападавший, самый борзый гамандрил очень похож на кавказца.
С нашими законами и потворствованию властями кавказцам, если бы папаша ещё и пальнул в напавших из травмата например, то 100% сел бы лет на восемь, диаспоры русским не прощают самообороны тем более активной. А ментам бы диаспоры сказали "фас, рвите его".
В США папаша бы ещё и героем стал если бы половину напавших поубивал.
Как уже выяснилось,они и ребенка ударили по щеке.Мрази,я вот старый и то бы удавил бы хоть одного,потом пусть сажают
— Лишь тот достоин жизни и свободы, Кто каждый день за них идет на бой!