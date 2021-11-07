Полиция устанавливает личности участников массовой драки в Домодедово

© KM.RU, Илья Шабардин

Полиция начала проверку после публикации в Интернете видео массовой драки в подмосковном Домодедово. Как утверждают в соцсетях, на улице Гагарина этой ночью подрались несколько десятков человек. 

О причинах возникшего конфликта не сообщается. Очевидцы утверждают, что даже были слышны звуки выстрелов. Полиция устанавливает личности нарушителей. Проводятся следственные действия.

"Прокуратура Московской области контролирует ход и результаты процессуальной проверки по факту инцидента группы лиц в Домодедово. По предварительным данным, вечером 6 ноября в городском округе Домодедово между гражданами произошёл конфликт", — цитирует заявление ведомства news.ru.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  3. 07.11.2021, 20:53
    Гость: Петр

    В первую очередь нужно чистить тех, кто принимает законы об иммиграции в Россию. Тех, кто придумал нацистское правило- русские- никто в России.

  4. 07.11.2021, 20:50
    Гость: Петр

    Вы серьезно полагаете, что азиатов в России наказывают вовсю, по всей строгости закона?

  5. 07.11.2021, 19:29
    Гость: ВЯЧЕСЛАВ

    Может быть Москва и столица вашей родины, но это ещё и место нашего проживания. Приехали, погостили, пора и честь знать. Есть желание остаться жить? Живите по правилам местных жителей, а не надо свои порядки устанавливать.

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