Полиция устанавливает личности участников массовой драки в Домодедово

13:18 7.11.2021

Полиция начала проверку после публикации в Интернете видео массовой драки в подмосковном Домодедово. Как утверждают в соцсетях, на улице Гагарина этой ночью подрались несколько десятков человек.

О причинах возникшего конфликта не сообщается. Очевидцы утверждают, что даже были слышны звуки выстрелов. Полиция устанавливает личности нарушителей. Проводятся следственные действия.

"Прокуратура Московской области контролирует ход и результаты процессуальной проверки по факту инцидента группы лиц в Домодедово. По предварительным данным, вечером 6 ноября в городском округе Домодедово между гражданами произошёл конфликт", — цитирует заявление ведомства news.ru.