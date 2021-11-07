Полиция устанавливает личности участников массовой драки в Домодедово
Полиция начала проверку после публикации в Интернете видео массовой драки в подмосковном Домодедово. Как утверждают в соцсетях, на улице Гагарина этой ночью подрались несколько десятков человек.
О причинах возникшего конфликта не сообщается. Очевидцы утверждают, что даже были слышны звуки выстрелов. Полиция устанавливает личности нарушителей. Проводятся следственные действия.
"Прокуратура Московской области контролирует ход и результаты процессуальной проверки по факту инцидента группы лиц в Домодедово. По предварительным данным, вечером 6 ноября в городском округе Домодедово между гражданами произошёл конфликт", — цитирует заявление ведомства news.ru.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Это вы придумали что есть такое правило - такого правила НЕТ!
И скупы на строгости закона?
В первую очередь нужно чистить тех, кто принимает законы об иммиграции в Россию. Тех, кто придумал нацистское правило- русские- никто в России.
Вы серьезно полагаете, что азиатов в России наказывают вовсю, по всей строгости закона?
Может быть Москва и столица вашей родины, но это ещё и место нашего проживания. Приехали, погостили, пора и честь знать. Есть желание остаться жить? Живите по правилам местных жителей, а не надо свои порядки устанавливать.