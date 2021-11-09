СМИ могут запретить писать о нетрадиционных отношениях

09:40 9.11.2021

Данные материалы предлагается включить в реестр запрещенной информации

Общественный совет при Роскомнадзоре обсуждает возможность запрета показа на онлайн-платформах контента, содержащего сцены с «нетрадиционными сексуальными отношениями и сексуальными девиациями», пишет газета «Ведомости».

По словам собеседника издания, на заседании прозвучали предложения не только о запрете онлайн-видеосервисам и соцсетям на распространение материалов, «пропагандирующих нетрадиционные сексуальные отношения и сексуальные девиации», но и о включении подобных материалов в список оснований для внесения в реестр запрещенной информации, страницы с которой подлежат блокировке по требованию Роскомнадзора.

Кроме того, предлагает добавить в закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» запрет на демонстрацию или описание таких отношений, а также запретить СМИ распространять материалы, «пропагандирующие нетрадиционные сексуальные отношения и сексуальные девиации».

К сексуальным девиациям относятся педофилия, эксгибиционизм, садизм и мазохизм, причиняющие вред здоровью, поясняет эксперт издания. Действующие законы позволяют показывать такой контент, за исключением педофилии, но под маркировкой 18+.

За нарушения данных запретов предлагается наказывать по аналогии со ст. 6.21 о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних. Она предусматривает штрафы для компаний до 1 млн руб. или приостановку деятельности до 90 суток.