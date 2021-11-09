СМИ могут запретить писать о нетрадиционных отношениях
Данные материалы предлагается включить в реестр запрещенной информации
Общественный совет при Роскомнадзоре обсуждает возможность запрета показа на онлайн-платформах контента, содержащего сцены с «нетрадиционными сексуальными отношениями и сексуальными девиациями», пишет газета «Ведомости».
По словам собеседника издания, на заседании прозвучали предложения не только о запрете онлайн-видеосервисам и соцсетям на распространение материалов, «пропагандирующих нетрадиционные сексуальные отношения и сексуальные девиации», но и о включении подобных материалов в список оснований для внесения в реестр запрещенной информации, страницы с которой подлежат блокировке по требованию Роскомнадзора.
Кроме того, предлагает добавить в закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» запрет на демонстрацию или описание таких отношений, а также запретить СМИ распространять материалы, «пропагандирующие нетрадиционные сексуальные отношения и сексуальные девиации».
К сексуальным девиациям относятся педофилия, эксгибиционизм, садизм и мазохизм, причиняющие вред здоровью, поясняет эксперт издания. Действующие законы позволяют показывать такой контент, за исключением педофилии, но под маркировкой 18+.
За нарушения данных запретов предлагается наказывать по аналогии со ст. 6.21 о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних. Она предусматривает штрафы для компаний до 1 млн руб. или приостановку деятельности до 90 суток.
Комментарии читателей Оставить комментарий
оно че Михалыч...
Размножилась большая популяция управленцев, которая паразитирует, выпуская различные законы и ограничения ни за что, не отвечая. Что-то делать разумное нужно конкретно заниматься делами. Будь то СМИ, бизнес, медицина, экономика…
Пример. Наберите в поисковике интернета слова «порно» или «секс». И получите тысячи предложений фото и видео со сценами открытого секса. Там и дети, и мальчики в отрытую играют в сексуальные игры. Не говоря о взрослых. Кто их финансирует? Существую целые группировки, которые распространяют и множат такую информацию. Их не нужно ловить, они все на виду. И никакие законы об иноагентах и развращении детей не действуют. А законов достаточно, чтобы запретить и закопать эту развращенность. Но ни депутаты, ни силовые структуры ничего не делают. Хуже! У них даже мысли не возникает что тут явное нарушение человеческих норм и морали. Хрен с ними с законами. Но у них же есть свои дети, которые могут это смотреть. Как они их воспитывают и о чем думают? Зато кто ИХ начал критиковать – нужен закон.
Вот сейчас кто-то из них прочитает этот пост. 100% даже не попытается зайти на подобные сайты и убедиться в правоте высказывания. Будут икать IP адрес – кто такой?
Могут пришить ярлык «экстремист» и начать уголовное преследование. Не потому, что они не понимают, а потому, что они ничего другого не умеют делать. А репрессивный аппарат настроен и ждет только команды. С беззащитными проще справляться, чем с реальными преступниками. Там премии, оклады, погоны, должности.
Это ты про Байдена и компанию? Пусть у себя они делают, что хотят. А вот к нам этих кинопедиков и прочую лгбтшную гадость тащить нельзя. Это развращает молодёжь. И называть этих педиуродов "нетрадиционной" ориентацией нельзя. Это дебильная и уголовнонаказуемая ориентация. А рех, кто эту гадость тащит в Россию - наказывать по полной программе. И чем скорее Роскомнадзор примет это решение - тем лучше.
а как же солнцеликий с партнерами.
Если бы общественный совет при Роскомнадзоре смог запретить нетрадиционные отношения.