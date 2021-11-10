Клишас: обязательная вакцинация не нарушает конституционные права

© KM.RU, Александра Воздвиженская

Введение в России обязательной вакцинации от коронавируса не нарушает конституционные права россиян, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

"Конституции это не противоречит", - отметил он.

При этом сенатор подчеркнул, что введение обязательной вакцинации от COVID-19 возможно только после принятия соответствующего закона на федеральном уровне.

Ранее директор центра Гамалеи Александр Гинцбург заявил о необходимости сделать вакцинацию от коронавируса обязательной. По его словам, для победы над COVID-19 нужно, чтобы прививку сделали 70-75 процентов населения России.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  3. 10.11.2021, 16:14
    Гость: Время Ч.

    У вакцины срок годности истек? "Нет уверенности" это из разряда гадания на кофейной гуще.

  4. 10.11.2021, 16:13
    Гость: вист

    Прав буржуин, ибо нарушать нечего - никаких прав у черни не осталось. Это путинизм.

  5. 10.11.2021, 15:51
    Гость: славянин

    Это тот космополит Клишас которого Навальный в своем ролике разнес как махрового коррупционера?

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