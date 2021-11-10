Клишас: обязательная вакцинация не нарушает конституционные права
Введение в России обязательной вакцинации от коронавируса не нарушает конституционные права россиян, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
"Конституции это не противоречит", - отметил он.
При этом сенатор подчеркнул, что введение обязательной вакцинации от COVID-19 возможно только после принятия соответствующего закона на федеральном уровне.
Ранее директор центра Гамалеи Александр Гинцбург заявил о необходимости сделать вакцинацию от коронавируса обязательной. По его словам, для победы над COVID-19 нужно, чтобы прививку сделали 70-75 процентов населения России.
Комментарии читателей Оставить комментарий
сенаторов - бейсбольная бита
Путин,Лавров и т.д.
У вакцины срок годности истек? "Нет уверенности" это из разряда гадания на кофейной гуще.
Прав буржуин, ибо нарушать нечего - никаких прав у черни не осталось. Это путинизм.
Это тот космополит Клишас которого Навальный в своем ролике разнес как махрового коррупционера?