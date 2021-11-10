Клишас: обязательная вакцинация не нарушает конституционные права

11:08 10.11.2021

Введение в России обязательной вакцинации от коронавируса не нарушает конституционные права россиян, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

"Конституции это не противоречит", - отметил он.

При этом сенатор подчеркнул, что введение обязательной вакцинации от COVID-19 возможно только после принятия соответствующего закона на федеральном уровне.

Ранее директор центра Гамалеи Александр Гинцбург заявил о необходимости сделать вакцинацию от коронавируса обязательной. По его словам, для победы над COVID-19 нужно, чтобы прививку сделали 70-75 процентов населения России.