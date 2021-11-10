Гинцбург призвал ввести обязательную вакцинацию

Директор центра Гамалеи Александр Гинцбург заявил о необходимости сделать вакцинацию от коронавируса обязательной. Об этом он рассказал в интервью "Российской газете".

По его словам, для победы над COVID-19 нужно, чтобы прививку сделали 70-75 процентов населения России.

"Для этого, безусловно, данный препарат должен быть введен в Национальный календарь прививок. А вакцинация должна быть обязательной", — подчеркнул он, отметив также важность информационной работы с населением.

"Для того чтобы это не повторилось, детишек надо приучать к тому, что нужно обязательно вакцинироваться, как и их родителям. И, соответственно, плакаты должны приучать к этому, как и к тому, что надо мыть руки, чистить зубы и говорить "здравствуйте" и "до свидания", — пояснил он.

Аналогичную точку зрения высказал и глава американской фармацевтической компании Pfizer Альберт Бурла. "Если бы я стал прогнозировать, то, вероятная противовирусная защита продлится год. Есть вероятность того, что это будет ежегодная вакцинация", - заявил он.

Ранее обязательную вакцинацию для людей старше 60 лет ввели власти Санкт-Петербурга.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 10.11.2021, 16:22
    Гость: Всё о народе

    С какой стати режим проявляет заботу о здоровье нации. Что то тут подозрительно

  3. 10.11.2021, 16:15
    Гость: Надо

    сорокопяточку на прямую наводочку и по биолаборатории и чтобы там академик был.

  5. 10.11.2021, 15:29
    Гость: ABCD

    "Почему мнение Байрама Бридла не заслуживает доверия и почему коллеги с ним не соглашаются?"
    хи хи..
    Наверное потому, что один учёный говорит о том, что это яд последствиями, а те, кто имеют миллиарды на этом, платят другим "учёным" за то, что бы они его освистали.
    Вот почему.
    и кто его коллеги то? Из фирмы сионофашиста Билла Гейтса? Который оказывается в более чем 40 странах уже свои биолаборатории организовал. Одна из них как выясняется центр Гамалеи.

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