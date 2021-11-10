Гинцбург призвал ввести обязательную вакцинацию

09:35 10.11.2021

Директор центра Гамалеи Александр Гинцбург заявил о необходимости сделать вакцинацию от коронавируса обязательной. Об этом он рассказал в интервью "Российской газете".

По его словам, для победы над COVID-19 нужно, чтобы прививку сделали 70-75 процентов населения России.

"Для этого, безусловно, данный препарат должен быть введен в Национальный календарь прививок. А вакцинация должна быть обязательной", — подчеркнул он, отметив также важность информационной работы с населением.

"Для того чтобы это не повторилось, детишек надо приучать к тому, что нужно обязательно вакцинироваться, как и их родителям. И, соответственно, плакаты должны приучать к этому, как и к тому, что надо мыть руки, чистить зубы и говорить "здравствуйте" и "до свидания", — пояснил он.

Аналогичную точку зрения высказал и глава американской фармацевтической компании Pfizer Альберт Бурла. "Если бы я стал прогнозировать, то, вероятная противовирусная защита продлится год. Есть вероятность того, что это будет ежегодная вакцинация", - заявил он.

Ранее обязательную вакцинацию для людей старше 60 лет ввели власти Санкт-Петербурга.