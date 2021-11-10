Гинцбург призвал ввести обязательную вакцинацию
Директор центра Гамалеи Александр Гинцбург заявил о необходимости сделать вакцинацию от коронавируса обязательной. Об этом он рассказал в интервью "Российской газете".
По его словам, для победы над COVID-19 нужно, чтобы прививку сделали 70-75 процентов населения России.
"Для этого, безусловно, данный препарат должен быть введен в Национальный календарь прививок. А вакцинация должна быть обязательной", — подчеркнул он, отметив также важность информационной работы с населением.
"Для того чтобы это не повторилось, детишек надо приучать к тому, что нужно обязательно вакцинироваться, как и их родителям. И, соответственно, плакаты должны приучать к этому, как и к тому, что надо мыть руки, чистить зубы и говорить "здравствуйте" и "до свидания", — пояснил он.
Аналогичную точку зрения высказал и глава американской фармацевтической компании Pfizer Альберт Бурла. "Если бы я стал прогнозировать, то, вероятная противовирусная защита продлится год. Есть вероятность того, что это будет ежегодная вакцинация", - заявил он.
Ранее обязательную вакцинацию для людей старше 60 лет ввели власти Санкт-Петербурга.
Комментарии читателей Оставить комментарий
С какой стати режим проявляет заботу о здоровье нации. Что то тут подозрительно
Убил бы гада.
сорокопяточку на прямую наводочку и по биолаборатории и чтобы там академик был.
Отбивать и карманы пополнять
"Почему мнение Байрама Бридла не заслуживает доверия и почему коллеги с ним не соглашаются?"
хи хи..
Наверное потому, что один учёный говорит о том, что это яд последствиями, а те, кто имеют миллиарды на этом, платят другим "учёным" за то, что бы они его освистали.
Вот почему.
и кто его коллеги то? Из фирмы сионофашиста Билла Гейтса? Который оказывается в более чем 40 странах уже свои биолаборатории организовал. Одна из них как выясняется центр Гамалеи.