В Екатеринбурге проходят массовые акции против QR-кодов

13:35 13.11.2021

Сотни людей в Екатеринбурге вышли на пикет против QR-кодов. Организатор мероприятия — общественное движение «Родительский надзор», протестную акцию согласовало Министерство общественной безопасности Свердловской области, сообщает издание E1.ru.

«Я против сегрегации в обществе, против насильственной вакцинации во мнимое благо человечества, в нарушение всех возможных прав человека. Я против присвоения человеку кода, дающего преимущество перед другими. Людей сталкивают друг с другом, хотя вопрос вакцинации является добровольным выбором каждого человека и обсуждению не подлежит, так как относится к медицинской тайне. Я не против вакцинации в целом, но не понимаю, почему она проходит без обследований, без исследования на наличие антител, а только в целях формирования статистики. Вакцина не прошла всех испытаний, не одобрена ВОЗ. Я не хочу участвовать в медицинском эксперименте, принудительно давая свое «добровольное» согласие», — заявила одна из участниц пикета Дарья.

Участники акции вышли с плакатами о том, что они выступают «против сегрегации», и плакатами, отсылающими к нацистским концлагерям. «Не превращайте в стадо!», «Чтим закон. Здесь не может быть долгой дискуссии. QR-код нарушает статьи Конституции», «Ввести цифровую метку человеку в России = отречься от победы над фашизмом», «Не допустим фашизма и сегрегации», «Люди - не товар», можно прочесть на плакатах из фоторепортажа Znak.com.

«Очевидно, нашу жизнь делают просто невыносимой, агрессивно вынуждая сделать укол. Нам говорят, что таким образом заботятся о нашем здоровье. Но мы видим, что под видом этой заботы нас лишают средств к существованию, запрещая работать - приостанавливая деятельность предприятий, лишают свободы передвижения, мы живем как в тюрьме», — приводит комментарий одного из пикетчиков Readovka.

Ранее в Оренбурге инициативная группа горожан подала свыше 600 подписей в прокуратуру, протестуя QR-кодов и обязательной вакцинации для сотрудников сферы обслуживания. Видеобращения от граждан в связи с нарушением прав и свобод поступают также из множества других городов страны: Владимир, Москва, Находка, Самара, Екатеринбург и Свердловск, Татарстан, Нижний Новгород, Орск, Ставрополь, Башкортостан, Чебаркуль, Архангельск и десятков других городов.