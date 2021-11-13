В Екатеринбурге проходят массовые акции против QR-кодов
Сотни людей в Екатеринбурге вышли на пикет против QR-кодов. Организатор мероприятия — общественное движение «Родительский надзор», протестную акцию согласовало Министерство общественной безопасности Свердловской области, сообщает издание E1.ru.
«Я против сегрегации в обществе, против насильственной вакцинации во мнимое благо человечества, в нарушение всех возможных прав человека. Я против присвоения человеку кода, дающего преимущество перед другими. Людей сталкивают друг с другом, хотя вопрос вакцинации является добровольным выбором каждого человека и обсуждению не подлежит, так как относится к медицинской тайне. Я не против вакцинации в целом, но не понимаю, почему она проходит без обследований, без исследования на наличие антител, а только в целях формирования статистики. Вакцина не прошла всех испытаний, не одобрена ВОЗ. Я не хочу участвовать в медицинском эксперименте, принудительно давая свое «добровольное» согласие», — заявила одна из участниц пикета Дарья.
Участники акции вышли с плакатами о том, что они выступают «против сегрегации», и плакатами, отсылающими к нацистским концлагерям. «Не превращайте в стадо!», «Чтим закон. Здесь не может быть долгой дискуссии. QR-код нарушает статьи Конституции», «Ввести цифровую метку человеку в России = отречься от победы над фашизмом», «Не допустим фашизма и сегрегации», «Люди - не товар», можно прочесть на плакатах из фоторепортажа Znak.com.
«Очевидно, нашу жизнь делают просто невыносимой, агрессивно вынуждая сделать укол. Нам говорят, что таким образом заботятся о нашем здоровье. Но мы видим, что под видом этой заботы нас лишают средств к существованию, запрещая работать - приостанавливая деятельность предприятий, лишают свободы передвижения, мы живем как в тюрьме», — приводит комментарий одного из пикетчиков Readovka.
Ранее в Оренбурге инициативная группа горожан подала свыше 600 подписей в прокуратуру, протестуя QR-кодов и обязательной вакцинации для сотрудников сферы обслуживания. Видеобращения от граждан в связи с нарушением прав и свобод поступают также из множества других городов страны: Владимир, Москва, Находка, Самара, Екатеринбург и Свердловск, Татарстан, Нижний Новгород, Орск, Ставрополь, Башкортостан, Чебаркуль, Архангельск и десятков других городов.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Я сделал прививку, неделю назад ревакцинировался. Но я категорически против qr-кода. Голикова, если предлагаешь ввести qr-код, тогда обеспечь всех смартфонами и постоянно работающими, а не глючащими приложениями и постоянно зависающими сайтами госуслуг. Пикетчиков поддерживаю.
Уколотые по несколько раз легковерные лохи считают себя героями, благодетелями, мессиями. Некоторые колются напоказ, выписывают свой героизм на этом форуме.
А тут им такой плевок от здоровых граждан.
Люди без вариантов преждевременно подохнут от политики власти, но подохнуть завтра от укола не хочется никому и они предпочитают отсроченную смерть от социальных прелестей эрэфии.
В эрэфии куда не кинь всюду клин и нам не светит ничего хорошего, мы постоянно выбираем из плохого и совсем плохого.
Почему не желая умирать люди боятся протестовать? Да потому что снова перед ними выбор из плохого. Или неизбежное наказание от Кремля или малая надежда все же выжить.
Кремль собирается платить 40000 старикам за согласие на укол, таким образом платя за добровольный уход из жизни одних ради призрачной надежды остаться в живых остальным. Это уже край, это верх...., чего? Антигуманизма? Человеконенавидничества?
Это верх оскотинения Кремля.
Чего стоят возмущения мажорами, предлагавших за деньги пить мочу?
Да здравствует эпидемиолог Пржевальский!!!
кто привиты, имеют право не заразиться от антиваксеров?
А право на жизнь ?
Антваксеры и про свободу вспоминают, и про прочую лабуду.Фиг бы с ними.
Но заражать других таки не имеют право...И опустошать казну на примерно 200 тыс.руб. при лечении имеют право? Хорошо, если не напрасно, если выкарабкаются...