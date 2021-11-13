Мэр Петрозаводска перебегал дорогу в неположенном месте и попал под машину

В пятницу, 12 ноября, на пр. Ленина в Петрозаводске произошло ДТП с участием мэром города. По данным Госавтоинспекции, Владимира Любарского сбил 25-летний водитель автомобиля «Ниссан», пишет местное издание карелinform.

Мэр Петрозаводска попал под машину во время вечерней пробежки. На голове у Владимира Константиновича «красовался» фонарь. В больнице у него диагностировали перелом ноги.

Поздно ночью Любарскому была сделана операция. Момент ДТП попал в объектив камеры наружного видеонаблюдения.

Позже в сети глава Петрозаводска заявил, что сам виноват в случившемся и опубликовал стихотворение, где признался, что сам нарушил правила дорожного движения.

«приключился тут друзья вот такой кошмарик
по дороге мэр бежал, а на лбу фонарик,
тем не менее он сам правила нарушил
и толкнул чужой седан центнеровой тушей
Слава Богу живы все и водитель тоже
Помним, правила, друзья, нарушать негоже)»,

написал Любарский на своей странице в соцсети.

Жители Петрозаводска в сети остро отреагировали на ДТП с мэром: «Ну, что тут скажешь, сам виноват. Может задумается о освещении в городе». «При наличии тротуара, где должен находится пешеход? Или что раз мэр значит все, закон ему неписан? Интересно чем он руководствовался бегая по проезжей части?». «Бежит почти посередине дороги, водителю теперь отвечать. Пожелаем мэру выздоровления, водителю меньше неприятностей».

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 13.11.2021, 21:03
    Гость: Старый

    Что за тупое обсуждение? Законы предназначены для быдла. А сияющие пишут правила на ходу... Если до вас дойдет смысл сказанного.

  5. 13.11.2021, 19:49
    Гость: Ну да

    Обычно бегуны любят ещё и в наушниках щеголять никого и ничего не замечая, а водители магнитолу на всю катушку.

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