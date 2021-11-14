Шойгу преддожил ввести для школьников обязательный экзамен по географии
Президент Русского географического общества Сергей Шойгу выступил за проведение обязательного экзамена для школьников по географии.
"По географии не ЕГЭ обязательный нужен, а нормальный полноценный экзамен. Я считаю, что географию надо знать, как таблицу умножения. Кстати, хорошая идея - географическая "таблица умножения". Скажем, 100 вопросов, ответы на которые должен знать каждый. А когда у нас школьники и студенты некоторых вузов не могут ответить на банальные вопросы по географии, по истории..." - сказал Шойгу в интервью РИА Новости и "Комсомольской правде".
"Могу поспорить с вами: если мы придем сегодня в школу, старшеклассникам дадим компас и попросим сделать с ним хотя бы пару-тройку манипуляций, вряд ли они справятся. И не потому, что они глупее, просто им это не нужно. Есть навигатор и есть гаджет, первый приведет куда надо, а второй расскажет, как это красиво", - отметил он.
Журналисты решили уточнить: а вдруг школьники удивят.
"Не удивят. Мы уже провели эксперимент - удивились так, что до сих пор опомниться не можем", - признался Шойгу.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Для начала неплохо было бы научить молодежь грамоте.
Ведь лысина дыбом встает, когда читаешь письма "жертв ЕГЭ".
Про знаки препинания можно вообще забыть.
Это до него дошло что он месяц назад рассмешил публику, брякнув что совершит путешествие вокруг Северного полюса. Ну а что Северный полюс имеет отношение к географии он давно знал. Не очень быстро дозодит до него конечно ,но зато вот какой почти гениальный вывод он сделал! Такой вывод всю дубиннность нивелирует? Я fX5WBдумаю что он скоро предложит в амуницию небольшой глобус к вещьмешку прицеплять.
По вузовскому образованию я экономист-географ и знаю что без географии человек просто слеп и не знает элементарных вещей о природе и об обществе. Сейчас с этим предметом в школе туго и поэтому почти половина граждан страны говорят что Солнце вращается вокруг Земли,а часть даже что Земля плоская. Инициатива Щойгу верна,но не нужно увлекаться физгеографией,путешествиями,а изучать весь комплекс знаний этой науки,ее разделы и законы. По сути география эта системная наука изучающая законы пространства в динамике,человека в ней и она этим отличается даже от астрономии. В древности первыми способами научного познания были именно география и физика и только после произошел их раздел хотя и сейчас если глубоко вникнуть,то все можно отнести к этим двум наукам. Поэтому изучайте все разделы географии и вам уже никто не сможет вешать лапшу лжи и самообмана.
Шойгу прав. Когда натовские РЭБы сожгут все наши локационные установки, не останется ничего надежнее в партизанской войне старого доброго компаса, спичек и дедовской трёхлинейки )))
Лучшею ЕГЭ отменил.Ладно математику , русский,иностранный на базе ЕГЭ сдавать,но устные предметы можно на базе ЕГЭ сдавать? Я про географию,литературу,историю,обществознание. В США ЕГЭ отменили в 1989г.