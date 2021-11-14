Шойгу преддожил ввести для школьников обязательный экзамен по географии

13:40 14.11.2021

Президент Русского географического общества Сергей Шойгу выступил за проведение обязательного экзамена для школьников по географии.

"По географии не ЕГЭ обязательный нужен, а нормальный полноценный экзамен. Я считаю, что географию надо знать, как таблицу умножения. Кстати, хорошая идея - географическая "таблица умножения". Скажем, 100 вопросов, ответы на которые должен знать каждый. А когда у нас школьники и студенты некоторых вузов не могут ответить на банальные вопросы по географии, по истории..." - сказал Шойгу в интервью РИА Новости и "Комсомольской правде".

"Могу поспорить с вами: если мы придем сегодня в школу, старшеклассникам дадим компас и попросим сделать с ним хотя бы пару-тройку манипуляций, вряд ли они справятся. И не потому, что они глупее, просто им это не нужно. Есть навигатор и есть гаджет, первый приведет куда надо, а второй расскажет, как это красиво", - отметил он.

Журналисты решили уточнить: а вдруг школьники удивят.

"Не удивят. Мы уже провели эксперимент - удивились так, что до сих пор опомниться не можем", - признался Шойгу.