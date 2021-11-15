Средняя цена похорон в Москве составила 135 тысяч рублей

11:06 15.11.2021

Похороны в российской столице в среднем стоят около 135 тысяч рублей. Об этом рассказал в интервью РБК глава ГБУ «Ритуал» Артем Екимов. По его словам, в Москве горожане не стремятся экономить на погребениях.

«Порядка 100–110 тыс. руб. собственно за агентские услуги, за гроб, катафальный транспорт, венки. Само захоронение, равно как и кремация, обходится примерно в 35 тыс. руб. И это необязательная минимальная цена, а сложившийся средний чек в учреждении», — сказал Екимов. Он отметил, что лента с гравировкой у официальной компании может стоить 100 руб., а у теневых агентов – 1500 руб.

По информации «Ритуала», средний чек на захоронение в столице увеличился незначительно. Екимов добавил, что чек растет в пределах инфляции или за счет новых категорий продукции и новых услуг. Цена ритуальной атрибутики подскочила в первую очередь из-за роста стоимости используемых материалов – древесины и металла.

Минувшим летом «Коммерсант» рассказал со ссылкой на данные Росстата, что граждане начали экономить на похоронах. Объем выручки ритуальных агентств в стране в первой половине этого года увеличился на 9% в годовом выражении, до 36,9 млрд руб., однако смертность за этот период подскочила сразу на 16%, до 1,1 млн человек. Глава похоронных домов «Журавли» Илья Болтунов отметил, что средний чек на похороны в регионах в 2020 г. составлял 50 000 руб., сейчас – не более 30 000 руб.