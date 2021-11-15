Депутатов от ЕР проинструктировали, как отвечать на вопросы о QR-кодах
Депутаты «Единой России» получили инструкции, как отвечать на вопросы, касающиеся законопроекта о вводе обязательных QR-кодов для полетов на самолетах и проезде в железнодорожном транспорте, рассказал Znak.com информированный источник. Согласно правилам, единороссам предлагается ссылаться на опыт зарубежных стран и подчеркивать масштаб эпидемии.
Так, единороссам предлагается указывать, что в России от коронавируса умирает более 1000 человек. «За весь период пандемии мы потеряли почти 400 тысяч человек, то есть полностью население таких городов как Владимир, Нижний Тагил, Сургут», говорится в инструкции. Кроме того, предлагается делать акцент на усталости врачей и медперсонала и важности возвращения больниц и поликлиник к прежнему режиму работы.
«Ежедневно от коронавируса погибает от 25 до 32 медицинских работников. Уже умерло за 1,5 года почти 16 тысяч, каждый день рискующих собой, чтобы обеспечить жизнь и здоровье граждан», — говорится в инструкции.
Что касается вопроса конституционности ввода, в документе предлагается ссылаться на часть 3 статьи 55 основного закона страны, по которому госорганы могут вводить ограничения некоторых прав граждан. И предлагается ссылаться на опыт других стран, подчеркивая, что там ограничения еще жестче: «Китай, где закрывают целые города. Сингапур, где не оплачивают медпомощь тем, кто отказался вакцинировать. Индонезия, где отказывают предоставлять социальную помощь тем, кто не вакцинировался».
«Когда запрещали курить на борту самолёта, тоже было много противников, но в конечном итоге, этот запрет должен был защитить права всех граждан на здоровье. И этот запрет постоянный. Есть много других условий для покупки авиа или ж/д — билетов и к ним все привыкли. Сейчас же речь о временной мере в условиях пандемии, чтобы защитить здоровье людей», — пишут авторы инструкции.
Также авторы инструкции предлагают единороссам уводить дискуссию от политического аспекта: «Сегодня, наверное, только в России QR-код ассоциируется с COVID-19 и само словосочетание „QR-код“ очень политизировано. И это особенность настоящего времени»
«Предложенные законопроекты — это законопроекты не о „QR-кодах“, как пытаются выдать многие оппоненты. Они о мерах, направленных на защиту жизни и здоровья граждан, об обеспечении их конституционных прав. Те решения, которые предлагаются, когда информация о вакцинации или перенесенной болезни, медицинских противопоказаниях оперативно вносится на портал госуслуг, являются важной частью законопроектов», — сказано в тексте.
Единороссам предложено ссылаться на опыт европейских стран и Америки в использовании сертификатов о вакцинации. Так, единороссы огут подчеркивать, что «в Нью — Йорке без сертификата о вакцинации человека старше 12 лет не пустят в общественные места, в кино, в спортивный зал», во Франции без такого сертификата не попасть в кино, кафе и ресторан, на концерт, в клуб и другие общественные места, а в Австрии к этому перечню объектов добавлены горнолыжные склоны, а также мероприятия с числом участников более 25 человек.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Не исчерпывается Нью-Йорком, где некто Куомо практиковал геноцид стариков, нарочно способствуя их смерти, чтобы раздуть статистику и показывать картинки!
Вы тормоза, господа, не смешите людей своей отсталостью!
Между тем, "вакцинные мандаты" Байдена с обязательными уколами работников и штрафами работодателям, не принудившим служащих к медицинским экспериментам, Пятый Окружной суд ОСТАНОВИЛ, признав их превышением полномочий! Причем остановлены федеральные мандаты! Иск был подан от предпринимателей и властей нескольких штатов!
Роберт Ф. Кеннеди 13.11. Поддержал протесты против "вакцинных" паспортов, подчеркнув, что у людей отбирают их конституционные права, а пресловутая "пандемия" ограбила работников, и 3.8 трлн долларов пересекли к супербогатым планировщикам этой психологической биотеррористической операции! Но об этом никто из думцев не знает, конечно! Мягкие кресла и жирные куски за превращение сограждан в товар с маркировкой для продажи - им кажется, что их жизнь удалась! Никакой "заботой о здоровье" эта грязная история не пахнет! А пахнет фашизмом и предательством народа, за что неразумным придётся ответить.
По сути, в случае принятия маркировки людей как товара эти депутаты поставят себя ВНЕ ЗАКОНА, их больше нельзя будет считать, даже формально, представителями избирателей! Если они этого не понимают, пусть перечитают Нюрнбергский кодекс. Неужели ВСЕ эти депутаты потомки НЕ воевавших с фашизмом? Или продать отца и предать его память для них - на раз-два?
Цитата: "предлагается ссылаться на опыт зарубежных стран".
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Потому что "меры борьбы с коронавирусом" имеют иностранное происхождение. И отнюдь не дружественным странами продиктованы.
тоталитарная причем
Ахах, смешно. Клоунам даже поленились нормальные ответы попытаться дать, если они возможны вообще. Отсылки на опыт других (даже если он негативный), отвлечение внимания, подмена понятий с куар. Якобы защита о здоровье, а на самом деле дискриминация, и ничего личного, просто подмена понятий). Если бы чуделям действительно важно бы было здоровье и ковид, то даже за два года уже больниц необходимых новых можно было бы немного прибавить, ну это никому не надо. А медицину в стране уже 15 лет унижают, врачи теперь только и успевают бумажки писать и отчитываться перед клоунами за каждую мелочь, лечить им некогда. Зато вопли про пандемию, которой и нет вовсе, хоть и заболевание есть. Ну в общем у пуделей без изменений, всё те же на манеже.
За весь период пандемии мы потеряли почти 400 тысяч человек, то есть полностью население таких городов как Владимир, Нижний Тагил, Сургут», говорится в инструкции. Кроме того, предлагается делать акцент на усталости врачей и медперсонала и важности возвращения больниц и поликлиник к прежнему режиму работы.
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Пкцент на усталости врачей делабт, ага.
Оксана Вдалимировна тольо расслабилась, и опять....
КАНЕШНА, во всенм виноваты лбди.
А чегой-то врачи устали, может потому что вы....мдицину оптимизировали?
А не слабо дать список, сколько олюдей умерло от каждоц болезни?
И почему колете экспериментальной ЖИЖЕЙ, чтоб вы все.....повидлой заьолелиюю поганцы.