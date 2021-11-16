Счетная палата сочла недостаточно эффективной работу системы ОМС

10:30 16.11.2021

Российская система обязательного медицинского страхования (ОМС) функционирует недостаточно эффективно, пишет "Интерфакс" со ссылкой на отчет Счетной палаты РФ.

В частности это связано с отсутствием ряда правил распределения средств и стандартов медпомощи.

"Неурегулированность отдельных аспектов в части тарифной политики приводит к значительной дифференциации тарифов на идентичные медицинские услуги в субъектах Российской Федерации. Недостатки механизмов финансового обеспечения оказанной медицинской помощи по межтерриториальным расчетам, в том числе приводят к росту задолженности в субъектах Российской Федерации", - подчеркивается в документе.

Так, сверхплановые объемы медицинской помощи в своей статистике учитывают лишь некоторые регионы РФ, из-за чего на обеспечение потребности застрахованных граждан по таким заранее непредусмотренным объемам необходимо дополнительно не менее 91,8 млрд рублей.

В то же время правила работы комиссий, разрабатывающих территориальные программы ОМС по распределению объемов медицинской помощи между медорганизациями, недостаточно конкретны, в них "слабо" представлены негосударственные медицинские организации. Это, по мнению экспертов ведомства, создает риски неэффективного распределения объемов помощи, на которые выделяются деньги ОМС.

Кроме того, для многих заболеваний, входящих в базовую программу ОМС, до сих пор не разработаны стандарты медицинской помощи, на основе которых должны рассчитываться соответствующие тарифы.

В документе отмечается, что отсутствие нормирования ряда расходов ОМС влияет и на стоимость обеспечения работы самой системы. Например, в территориальных фондах ОМС размеры финансового обеспечения органа в расчете на одно застрахованное лицо различаются на порядки: если в Удмуртской Республике он равняется 14 рублям, то в Ненецком автономном округе (НАО) составляет 916 рублей.

В организации нормированного финансирования Счетная палата также обнаружила недостатки.

"Средства нормированного страхового запаса используются на нестраховые цели, что не соответствует целям формирования НСЗ как резерва для обеспечения финансовой устойчивости ОМС", - цитирует пресс-служба зампреда Счетной палаты Галину Изотову.

По мнению Счетной палаты, все это приводит к тому, что бюджет ФОМС последовательно принимается с дефицитом, хотя с течением времени он и снижается в абсолютных объемах. Если в 2018 году он равнялся 92,6 млрд рублей (при расходах в 1988,55 млрд рублей), то в 2019 - 62,7 млрд рублей (при расходах в 2186,7 млрд рублей). Объем дефицита бюджета фонда ОМС на 2020 год пока установлен в размере 1,4 млрд рублей (при прогнозируемом расходе в 2368,6 млрд рублей).

В свою очередь в Минздраве РФ и Фонде ОМС отметили, что ряд предложений Счетной палаты по устранению указанных в отчете замечаний уже реализуется в этом году.