Шойгу подтвердил успешное испытание РФ противоспутниковой системы в космосе

16:56 16.11.2021

15 ноября Россия успешно провела испытание противоспутниковой системы, в результате которого был поражён недействующий российский космический аппарат "Целина-Д", находившийся на орбите с 1982 года, пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение Минобороны России.

Это подтвердил и министр обороны страны Сергей Шойгу. По его словам, новая система "ювелирно" поразила старый спутник.

"Никакой угрозы для космической деятельности образовавшиеся фрагменты не представляют",— добавил он.

В понедельник стало известно, что космонавтам на МКС пришлось спрятаться на корабле из-за угрозы столкновения мусора со станцией. При этом сообщалось, что речь идет именно об обломках спутника, но не уточнялось какого, напоминает "Коммерсант".

Ранее Вашингтон обвинил Москву в испытании противоспутникового оружия, в результате которого якобы возникла угроза безопасности экипажа Международной космической станции. "Российская Федерация провела безрассудное испытание противоспутниковой ракеты против одного из ее спутников", — заявил официальный представитель Государственного департамента Нед Прайс.