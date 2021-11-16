Шойгу подтвердил успешное испытание РФ противоспутниковой системы в космосе

15 ноября Россия успешно провела испытание противоспутниковой системы, в результате которого был поражён недействующий российский космический аппарат "Целина-Д", находившийся на орбите с 1982 года, пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение Минобороны России.

Это подтвердил и министр обороны страны Сергей Шойгу. По его словам, новая система "ювелирно" поразила старый спутник.

"Никакой угрозы для космической деятельности образовавшиеся фрагменты не представляют",— добавил он.

В понедельник стало известно, что космонавтам на МКС пришлось спрятаться на корабле из-за угрозы столкновения мусора со станцией. При этом сообщалось, что речь идет именно об обломках спутника, но не уточнялось какого, напоминает "Коммерсант".

Ранее Вашингтон обвинил Москву в испытании противоспутникового оружия, в результате которого якобы возникла угроза безопасности экипажа Международной космической станции. "Российская Федерация провела безрассудное испытание противоспутниковой ракеты против одного из ее спутников", — заявил официальный представитель Государственного департамента Нед Прайс.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 16.11.2021, 23:47
    Гость: д. советник

    За тридцать лет руководство РФ родило столько фейков, что заявление дипломированного строителя об военных успехах в космосе не вызывает доверия.

  4. 16.11.2021, 22:41
    Гость: Королей на плаху

    Орбиты действительно не совпадают, спутник был выше на 200 км, пока его обломки спустятся на высоту МКС, та уже перестанет существовать по другим причинам. Согласен с тем, что мусорить не хорошо. Но этим занимаются все. Впрочем, любой спутник болтающийся на орбите с течением времени становится просто мусором.

  5. 16.11.2021, 22:22
    Гость: Русский

    С каких пор ты стал экспертом в астронавтике? Твой удел - пропаганда. Всё. Точка!

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