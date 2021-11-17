Торговый дом "В-КИП" - поставщик Вашего промышленного оборудования

Оборудование для любого предприятия – это, грубо говоря, инструменты получения прибыли.

 Когда оно работает слажено, процесс работы максимально эффективный, когда же она ломается – сбиваются производственные работы, а это, в свою очередь, ведет к перебоям поставки и снижению производительности. В этой статье мы поговорим про торговый дом «В-КИП» - одного из ведущих поставщиков производственного оборудования на территории Российской Федерации. Более подробную информацию можно найти на сайте https://v-kip.com.

Компания специализируется на поставке оборудования для различных областей промышленности – нефтегазовая, коксохимическая, энергетическая, цементная, металлургическая, горно-обогатительная, судостроительная, пищевая, сельскохозяйственная области производства.

Ежегодно «В-КИП» участвует на выставках и заключает партнерство с различными производителями из Украины (больше тридцати). Это позволяет расширять не только перечень поставляемой продукции, но и удовлетворять клиентские требования.

Статистика

Как известно, реальные цифры – реальный показатель успеха. Приведем немного данных о компании:
1. За все время существования «В-КИП» появилось боле 18500 постоянных клиентов;
2. Было выполнено более 28500 тысяч успешных заказов;
3. Поставки осуществляются в 780 городах России и стран СНГ;
4. Одиннадцать лет работы;
5. На складе находится более тысячи потенциально продаваемой продукции.
Все это свидетельствует о качественной работе компании.

Особенности взаимодействия «В-КИП» с заказчиками

1. В случае, если клиент нашел цену ниже предоставляемой «В-КИП», компания с учетом индивидуального порядка может предоставить скидку;
2. Существует отдельная система расчет поставочных работ для предприятий оборонной промышленности;
3. Составление индивидуального плана работы для заказчиков;
4. Предоставление эффективного и долговременного сотрудничества с клиентами.
 

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