Минздрав сообщил об аннулировании QR-кодов о вакцинации у заболевших ковид

07:55 17.11.2021

QR-код у вакцинированных граждан России будет аннулироваться в случае выявления у него COVID-19 и заменяться на QR-код о перенесенном заболевании, следует из приказа Минздрава о новой форме сертификата вакцинации.

«QR-код содержит информацию о завершении в соответствии с инструкцией по применению лекарственного препарата вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или о факте перенесенного заболевания с наиболее поздней датой наступления события, а также срок действия QR-кода», — говорится в приказе.

QR-код о перенесенном заболевании будет действовать, по-прежнему, 6 месяцев.

С 8 ноября в силу вступил приказ Минздрава о новой форме сертификата о вакцинации.

Теперь в документе указаны персональные данные пациента (Ф. И. О., дата рождения, пол, адрес, паспортные данные, СНИЛС, медицинский полис), информация о прививке (дата, название препарата и организации, где делали укол), о медицинских противопоказаниях (при наличии) и о перенесенном COVID-19. Кроме того, QR-код размещен на первой странице сертификата в верхнем углу.

Ранее правительство внесло в Госдуму два документа о введении QR-кодов в общественных местах и на некоторых видах транспорта. Первый законопроект предполагает внесение изменений в ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», а второй регулирует порядок использования QR-кодов на железнодорожном и авиатранспорте для междугородных и международных перевозок.