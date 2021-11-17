Минздрав сообщил об аннулировании QR-кодов о вакцинации у заболевших ковид
QR-код у вакцинированных граждан России будет аннулироваться в случае выявления у него COVID-19 и заменяться на QR-код о перенесенном заболевании, следует из приказа Минздрава о новой форме сертификата вакцинации.
«QR-код содержит информацию о завершении в соответствии с инструкцией по применению лекарственного препарата вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или о факте перенесенного заболевания с наиболее поздней датой наступления события, а также срок действия QR-кода», — говорится в приказе.
QR-код о перенесенном заболевании будет действовать, по-прежнему, 6 месяцев.
С 8 ноября в силу вступил приказ Минздрава о новой форме сертификата о вакцинации.
Теперь в документе указаны персональные данные пациента (Ф. И. О., дата рождения, пол, адрес, паспортные данные, СНИЛС, медицинский полис), информация о прививке (дата, название препарата и организации, где делали укол), о медицинских противопоказаниях (при наличии) и о перенесенном COVID-19. Кроме того, QR-код размещен на первой странице сертификата в верхнем углу.
Ранее правительство внесло в Госдуму два документа о введении QR-кодов в общественных местах и на некоторых видах транспорта. Первый законопроект предполагает внесение изменений в ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», а второй регулирует порядок использования QR-кодов на железнодорожном и авиатранспорте для междугородных и международных перевозок.
Комментарии читателей Оставить комментарий
цитата: – "..в отличие от добровольцев, участвующих в клинических исследованиях (КИ), у вакцинированных врачей и учителей не будет спецгарантий, положенных участникам КИ. То есть им не полагаются ни оплата, ни регулярные плановые медобследования. В случае каких-то неполадок со здоровьем можно будет обратиться в поликлинику в обычном порядке.
...массовая вакцинация для россиян может стартовать в конце января – феврале 2021 года..."
Сайт Министерства здравоохранения, ноябрь 2019г. Интересно то, что эта странная надпись у минздрава появилась ещё до того, как Китай объявил о неком злом вирусе, и появилась в "Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям".
Прозорливость чиновников в России настолько мощная, что они предвидели события в Ухане и как они отразятся на нас?
Второй момент- в сети есть скриншоты повествующие о том, что из США в ЕС были завезены 50 миллионов тестов от... (!) коронавируса, причём за ДВА ГОДА до начала событий в Китае! тут вообще прозорливость зашкаливает.
Гамалея (но не Н. Ф., а Семён Иванович) абсолютно (!) выдающийся деятель российского масонства XVIII-го века. Гинцбург как поговаривают не очень далёк от хасидов.
Глава Центра им. Гамалеи А.Гинцбург заявил, что препарат «Спутник-V» содержит некий «маркерный» компонент, который долго не выводится из организма, при этом Билл Гейтс ранее заявлял, что в вакцинах есть некие «нано частицы» -для чего, умолчал.
это тоже давно было известно.
spike протеин Токсичен - то есть Яд для человеческого организма.
из того что известно в полуоткрытых источниках, он Накапливается в печени, почках и др органах.
после накопления "критической массы" организм перестает справляться и умирает.
по тому что просочилось из лабораторий, так умерли ВСЕ лабораторные животные при испытаниях.
Ковида давно не медицинский а чисто политический вопрос. И их блукания из стороны в сторону просто попытка придумать ДЛЯ СЕБЯ самый приемлемый вариант, как они хотят контролировать народную быдло массу.
Введение QR паспортов не более чем первый шаг к цифровому концлагерю.
Уже нет сомнений, что летне-осенний подогрев ковиды в форме истерики власти и был для по сути обнуления гражданских прав народа и прав человека.
Стоит заметить, что когда чиновники обсуждали свои издевательские инициативы с момента начала ковидной истерии, И РАЗУ никто из них не заикался, а как это согласуется с конституцией, не ущемляет ли это права граждан и права человека.
Каждый раз, когда кто-то со стороны говорил им об этом, то они тут же заявляли "у нас есть полномочия чиновников вводить это, ваша реплика неуместна", то есть даже сами только разговоры о правах граждан и правах человека бесят "кабин", и всё, что вокруг там прилипло к бюджету, и эти вопросы ими даже не рассматриваются. Про конституцию можно молчать уже. Она попросту обесценена и не работает. "Выключение" конституции и подмена её на "полномочия чиновников" была второй главной задачей Гегемона после обнуления своих сроков.
он поделился на ноль и делит нас теперь на ноль.
Что-то мне подсказывает, что эта политическая ковида ими вытягивается исключительно для будущего транзита власти без участия народа. Сейчас они шаг за шагом создают новую форму государственного устройства. С "полномочиями" чиновников и стадом было народа.
Это только приветрие настоящего современного (модернизированного в соответствие современной гражданской этике) фашизма. Но то что это фашизм сомненийцй нет. Кстати, проводимые мероприятия прекрасно характеризуют дебилизм всей власти РФ.
Этот приказ означает, что прививка не работает. Раз человек заболел, несмотря на то что привился, выходит, прививка на человека не подействовала. Значит, прививка действует не на всех. А выработанный иммунитет, имеет отношение к заболеванию, а не к прививке. Об этом этот приказ. Раз минздрав сокращает срок действия куар кода после прививки с одного года до полугода в случае заболевания ковидом, он (минздрав) признает, что прививка неэффективна, т.к. иммунитет вырабатывается не у всех.