Минздрав сообщил об аннулировании QR-кодов о вакцинации у заболевших ковид

QR-код у вакцинированных граждан России будет аннулироваться в случае выявления у него COVID-19 и заменяться на QR-код о перенесенном заболевании, следует из приказа Минздрава о новой форме сертификата вакцинации.

«QR-код содержит информацию о завершении в соответствии с инструкцией по применению лекарственного препарата вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или о факте перенесенного заболевания с наиболее поздней датой наступления события, а также срок действия QR-кода», — говорится в приказе.

QR-код о перенесенном заболевании будет действовать, по-прежнему, 6 месяцев. 

С 8 ноября в силу вступил приказ Минздрава о новой форме сертификата о вакцинации.

Теперь в документе указаны персональные данные пациента (Ф. И. О., дата рождения, пол, адрес, паспортные данные, СНИЛС, медицинский полис), информация о прививке (дата, название препарата и организации, где делали укол), о медицинских противопоказаниях (при наличии) и о перенесенном COVID-19. Кроме того, QR-код размещен на первой странице сертификата в верхнем углу.

Ранее правительство внесло в Госдуму два документа о введении QR-кодов в общественных местах и на некоторых видах транспорта. Первый законопроект предполагает внесение изменений в ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», а второй регулирует порядок использования QR-кодов на железнодорожном и авиатранспорте для междугородных и международных перевозок.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 17.11.2021, 16:33
    Гость: ABCD

    цитата: – "..в отличие от добровольцев, участвующих в клинических исследованиях (КИ), у вакцинированных врачей и учителей не будет спецгарантий, положенных участникам КИ. То есть им не полагаются ни оплата, ни регулярные плановые медобследования. В случае каких-то неполадок со здоровьем можно будет обратиться в поликлинику в обычном порядке.
    ...массовая вакцинация для россиян может стартовать в конце января – феврале 2021 года..."
    Сайт Министерства здравоохранения, ноябрь 2019г. Интересно то, что эта странная надпись у минздрава появилась ещё до того, как Китай объявил о неком злом вирусе, и появилась в "Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям".
    Прозорливость чиновников в России настолько мощная, что они предвидели события в Ухане и как они отразятся на нас?
    Второй момент- в сети есть скриншоты повествующие о том, что из США в ЕС были завезены 50 миллионов тестов от... (!) коронавируса, причём за ДВА ГОДА до начала событий в Китае! тут вообще прозорливость зашкаливает.
    Гамалея (но не Н. Ф., а Семён Иванович) абсолютно (!) выдающийся деятель российского масонства XVIII-го века. Гинцбург как поговаривают не очень далёк от хасидов.
    Глава Центра им. Гамалеи А.Гинцбург заявил, что препарат «Спутник-V» содержит некий «маркерный» компонент, который долго не выводится из организма, при этом Билл Гейтс ранее заявлял, что в вакцинах есть некие «нано частицы» -для чего, умолчал.

  2. 17.11.2021, 14:31
    Гость: g

    это тоже давно было известно.
    spike протеин Токсичен - то есть Яд для человеческого организма.
    из того что известно в полуоткрытых источниках, он Накапливается в печени, почках и др органах.
    после накопления "критической массы" организм перестает справляться и умирает.
    по тому что просочилось из лабораторий, так умерли ВСЕ лабораторные животные при испытаниях.

  3. 17.11.2021, 14:25
    Гость: ABCD

    Ковида давно не медицинский а чисто политический вопрос. И их блукания из стороны в сторону просто попытка придумать ДЛЯ СЕБЯ самый приемлемый вариант, как они хотят контролировать народную быдло массу.
    Введение QR паспортов не более чем первый шаг к цифровому концлагерю.
    Уже нет сомнений, что летне-осенний подогрев ковиды в форме истерики власти и был для по сути обнуления гражданских прав народа и прав человека.
    Стоит заметить, что когда чиновники обсуждали свои издевательские инициативы с момента начала ковидной истерии, И РАЗУ никто из них не заикался, а как это согласуется с конституцией, не ущемляет ли это права граждан и права человека.
    Каждый раз, когда кто-то со стороны говорил им об этом, то они тут же заявляли "у нас есть полномочия чиновников вводить это, ваша реплика неуместна", то есть даже сами только разговоры о правах граждан и правах человека бесят "кабин", и всё, что вокруг там прилипло к бюджету, и эти вопросы ими даже не рассматриваются. Про конституцию можно молчать уже. Она попросту обесценена и не работает. "Выключение" конституции и подмена её на "полномочия чиновников" была второй главной задачей Гегемона после обнуления своих сроков.
    он поделился на ноль и делит нас теперь на ноль.
    Что-то мне подсказывает, что эта политическая ковида ими вытягивается исключительно для будущего транзита власти без участия народа. Сейчас они шаг за шагом создают новую форму государственного устройства. С "полномочиями" чиновников и стадом было народа.

  4. 17.11.2021, 14:13
    Гость: Евгений В

    Это только приветрие настоящего современного (модернизированного в соответствие современной гражданской этике) фашизма. Но то что это фашизм сомненийцй нет. Кстати, проводимые мероприятия прекрасно характеризуют дебилизм всей власти РФ.

  5. 17.11.2021, 14:09
    Гость: Гость

    Этот приказ означает, что прививка не работает. Раз человек заболел, несмотря на то что привился, выходит, прививка на человека не подействовала. Значит, прививка действует не на всех. А выработанный иммунитет, имеет отношение к заболеванию, а не к прививке. Об этом этот приказ. Раз минздрав сокращает срок действия куар кода после прививки с одного года до полугода в случае заболевания ковидом, он (минздрав) признает, что прививка неэффективна, т.к. иммунитет вырабатывается не у всех.

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