Песков словами «конца и края не видно» оценил ситуацию с пандемией
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков затруднился предположить, когда завершится пандемия. По словам пресс-секретаря президента, в случае окончания эпидемии вводимые нормы всегда можно отменить.
«Мы сначала думали, что пандемия закончится через полгода — через год. Сейчас мы видим, что мы ошибались в своих расчетах. У нас уже скоро будет два года этой пандемии, и пока конца и края не видно», — приводит ТАСС слова Пескова.
При этом он назвал техническим решение о продлении до 2024 года действий санитарно-эпидемиологических правил профилактики COVID-19. «Отменить-то всегда можно, если вдруг пандемия уйдет. Поэтому, я думаю, это чисто техническое решение», — сказал пресс-секретарь.
11 ноября официальный представитель Кремля отметил, что полная отмена QR-кодов и других ограничений в связи с коронавирусом реальна только после окончания пандемии, а не по достижении коллективного иммунитета к этой инфекции.
Комментарии читателей Оставить комментарий
..."Все случаи заболевания любой болезнью объявлялись чумой. "Карантинная контора старается все обыкновенные болезни показать чумными", писал служивший в это время в Севастополе контр-адмирал Сальти. Адмирал Грейг свидетельствовал: «В течение 5 месяцев люди не слышали, чтобы болели и умирали естественной смертью, а кто бы ни заболел в командах или на дому, объявлялись за чуму». Всех заболевших свозили в бараки на Павловский мысок, где они содержались в таких условиях, что быстро умирали. В беднейших районах города применялась дезинфекция хлором. То есть горожан ещё и подтравливали. При этом «дезинфекторы» получали 2,5 рубля в сутки – 75 рублей в месяц при условии ежедневной работы. Карантинные комиссары – по 5 рублей, главврач и инспектор карантина – по 10 рублей в сутки. Начальное жалованье обычного военного врача в то время составляло 171 рубль в год. Для повышения заболеваемости доктора устраивали жителям морские купания в холодной воде. В итоге, в июне 1830 году жители беднейших районов города не выдержали и восстали, гарнизон встал на сторону восставших. Губернатора, его чиновников и врачей толпа растерзала. Восстание быстро подавили, но "эпидемия" в Севастополе по удивительному совпадению сразу прекратилась.
Всегда гворил, что в данном случае, президентом РФ, лучше быть, моему непосредственный шефу, Шойгу Сергею Кожугетовичу!!!
Кто бы со плевался а иначе зачем Гинцбург в совете д иректоров ковидно-вакцинозаводика, а Чубайс там акционер.
Виновато конечно быдло, не хо ет ш р:т сомнительным продуктом от бармалеи. Но к поисковым есть вопросы- почему в пиндЭмия пускали на загородные курорты? Почему не закрыли страну, как делали все нормальные страны?
А то у нас понимаш
Пиндэм я квар, а Кубу открыли
Аккурат на время выборов президента закончится. Точнее так: во время выборов пандемия остановится, а если правильно пройду выборы, то закончится. Вирус он очень политически грамотный.
Конца "пандемии" вовеки не будет,
Но стОит намордники вышвырнуть с ней,
Вприпрыжку "ковид" убежит от людей!