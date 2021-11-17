Песков словами «конца и края не видно» оценил ситуацию с пандемией

Дмитрий Песков © KM.RU, Алексей Белкин

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков затруднился предположить, когда завершится пандемия. По словам пресс-секретаря президента, в случае окончания эпидемии вводимые нормы всегда можно отменить.

«Мы сначала думали, что пандемия закончится через полгода — через год. Сейчас мы видим, что мы ошибались в своих расчетах. У нас уже скоро будет два года этой пандемии, и пока конца и края не видно», —  приводит ТАСС слова Пескова.

При этом он назвал техническим решение о продлении до 2024 года действий санитарно-эпидемиологических правил профилактики COVID-19. «Отменить-то всегда можно, если вдруг пандемия уйдет. Поэтому, я думаю, это чисто техническое решение», — сказал пресс-секретарь.

11 ноября официальный представитель Кремля отметил, что полная отмена QR-кодов и других ограничений в связи с коронавирусом реальна только после окончания пандемии, а не по достижении коллективного иммунитета к этой инфекции.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 17.11.2021, 16:35
    Гость: ВЯЧЕСЛАВ

    ..."Все случаи заболевания любой болезнью объявлялись чумой. "Карантинная контора старается все обыкновенные болезни показать чумными", писал служивший в это время в Севастополе контр-адмирал Сальти. Адмирал Грейг свидетельствовал: «В течение 5 месяцев люди не слышали, чтобы болели и умирали естественной смертью, а кто бы ни заболел в командах или на дому, объявлялись за чуму». Всех заболевших свозили в бараки на Павловский мысок, где они содержались в таких условиях, что быстро умирали. В беднейших районах города применялась дезинфекция хлором. То есть горожан ещё и подтравливали. При этом «дезинфекторы» получали 2,5 рубля в сутки – 75 рублей в месяц при условии ежедневной работы. Карантинные комиссары – по 5 рублей, главврач и инспектор карантина – по 10 рублей в сутки. Начальное жалованье обычного военного врача в то время составляло 171 рубль в год. Для повышения заболеваемости доктора устраивали жителям морские купания в холодной воде. В итоге, в июне 1830 году жители беднейших районов города не выдержали и восстали, гарнизон встал на сторону восставших. Губернатора, его чиновников и врачей толпа растерзала. Восстание быстро подавили, но "эпидемия" в Севастополе по удивительному совпадению сразу прекратилась.

  2. 17.11.2021, 16:11
    Гость: Иван Иваныч

    Всегда гворил, что в данном случае, президентом РФ, лучше быть, моему непосредственный шефу, Шойгу Сергею Кожугетовичу!!!

  3. 17.11.2021, 16:06
    Гость: Гы-гы- конечно не будет

    Кто бы со плевался а иначе зачем Гинцбург в совете д иректоров ковидно-вакцинозаводика, а Чубайс там акционер.
    Виновато конечно быдло, не хо ет ш р:т сомнительным продуктом от бармалеи. Но к поисковым есть вопросы- почему в пиндЭмия пускали на загородные курорты? Почему не закрыли страну, как делали все нормальные страны?
    А то у нас понимаш
    Пиндэм я квар, а Кубу открыли

  4. 17.11.2021, 15:46
    Гость: Гость

    Аккурат на время выборов президента закончится. Точнее так: во время выборов пандемия остановится, а если правильно пройду выборы, то закончится. Вирус он очень политически грамотный.

  5. 17.11.2021, 15:24
    Гость: Пока заражаемы жижею люди,

    Конца "пандемии" вовеки не будет,
    Но стОит намордники вышвырнуть с ней,
    Вприпрыжку "ковид" убежит от людей!

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