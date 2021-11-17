Песков словами «конца и края не видно» оценил ситуацию с пандемией

13:41 17.11.2021

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков затруднился предположить, когда завершится пандемия. По словам пресс-секретаря президента, в случае окончания эпидемии вводимые нормы всегда можно отменить.

«Мы сначала думали, что пандемия закончится через полгода — через год. Сейчас мы видим, что мы ошибались в своих расчетах. У нас уже скоро будет два года этой пандемии, и пока конца и края не видно», — приводит ТАСС слова Пескова.

При этом он назвал техническим решение о продлении до 2024 года действий санитарно-эпидемиологических правил профилактики COVID-19. «Отменить-то всегда можно, если вдруг пандемия уйдет. Поэтому, я думаю, это чисто техническое решение», — сказал пресс-секретарь.

11 ноября официальный представитель Кремля отметил, что полная отмена QR-кодов и других ограничений в связи с коронавирусом реальна только после окончания пандемии, а не по достижении коллективного иммунитета к этой инфекции.