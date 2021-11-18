Правительство расширило полномочия прокуратуры по доступу к данным россиян

15:33 18.11.2021

Член правительственной комиссии по законопроектной деятельности, председатель Правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев сообщил, что кабмин одобрил документ, позволяющий прокуратуре получать доступ к персональным данным граждан не только в рамках надзора, но и при выполнении других функций.

Документ закрепит право прокуратуры на обработку персональных данных и прочей информации, доступ к которой был закрыт на основании федеральных законов.

По словам Груздева, законопроект наделяет прокуроров правом обрабатывать персональные данные в ходе сбора статистических данных о состоянии преступности, а также правом выполнения некоторых других функций прокуратуры, сообщает «Газета.ru».

«В целях устранения существующего пробела проектом федерального закона предлагается закрепить право органов прокуратуры получать необходимую информацию, доступ к которой ограничен в соответствии с федеральными законами, в том числе проводить обработку персональных данных, полученных не только в связи с осуществлением прокурорского надзора, но и при осуществлении других полномочий и функций, предусмотренных федеральными законами», – отметил он.