Правительство расширило полномочия прокуратуры по доступу к данным россиян
Член правительственной комиссии по законопроектной деятельности, председатель Правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев сообщил, что кабмин одобрил документ, позволяющий прокуратуре получать доступ к персональным данным граждан не только в рамках надзора, но и при выполнении других функций.
Документ закрепит право прокуратуры на обработку персональных данных и прочей информации, доступ к которой был закрыт на основании федеральных законов.
По словам Груздева, законопроект наделяет прокуроров правом обрабатывать персональные данные в ходе сбора статистических данных о состоянии преступности, а также правом выполнения некоторых других функций прокуратуры, сообщает «Газета.ru».
«В целях устранения существующего пробела проектом федерального закона предлагается закрепить право органов прокуратуры получать необходимую информацию, доступ к которой ограничен в соответствии с федеральными законами, в том числе проводить обработку персональных данных, полученных не только в связи с осуществлением прокурорского надзора, но и при осуществлении других полномочий и функций, предусмотренных федеральными законами», – отметил он.
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Ещё один кирпич в здание цифрового рабовладельческого строя. В прошлом законы защищали Граждан от различных форм произвола, в том числе и со стороны надзорных органов. Теперь ЦИФРО-РАБАМ защиты от беспредела нет. Всё будут решать цифро-хозяева. Хозяева слитых персональных данных. Тех самых данных, которые многие добровольно сдают, принимая клеймо QR кода например. Впрочем, чаще в рабство идут "ради удобства": удобно отдать персональные данные и проходить турникет по биометрии... удобно отдать персональные данные и голосовать на госуслугах... (и удивляться потом как это результат голосования меняются на противоположный после подсчёта ДЭГ). Бесправие бывших граждан закрепляется. Бывшие граждане становятся
цифро-рабами.
"но и при осуществлении других функций" - продажа этих данных? Да они и так торгуют уже всем, что под рукой. Эпоха тотальной преступности и безответственности.
Вот ФСБ до сих пор не может разобраться с гражданством в странах НАТО чиновников и депутатов от правящей партии.
ФСБ явно не хватает полномочий.
На штыки можно опираться, но сидеть на них нельзя.
Лучше бы ко дворцу в Геленджике, доступ расширили.