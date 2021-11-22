ФНС начала поставлять данные о налогоплательщиках другим ведомствам

15:57 22.11.2021

ФНС начала использовать информационную систему, позволяющую обеспечить передачу данных онлайн-касс другим ведомствам. Некоторые сведения для этого были обезличены, сообщил глава службы Даниил Егоров.

«Мы поняли, что обладаем невероятным ценностным активом в виде различного рода данных. И мы их структурировали, систематизировали, обезличили там, где это необходимо <...>. И подготовили для различного рода поставок», — приводит его слова РБК.

Использовать данные налоговой начали Росстат, Минфин, Минэкономразвития, Минобрнауки и власти ряда регионов. Они могут это сделать в специальных личных кабинетах потребителя данных. В них министерства имеют возможность выбрать вид необходимой им информации и канал ее получения.

Федеральная налоговая служба завершила масштабную реформу по переводу бизнеса на онлайн-кассы в 2019 году. Реформу курировал на тот момент руководитель ФНС Михаил Мишустин, занимающий сейчас должность главы правительства.

Летом 2020 года ФНС и Росстат приняли совместный документ, предполагающий передачу статистическому ведомству первичных деперсонифицированных данных с касс. В качестве эксперимента Росстат будет использовать их при расчете индекса потребительских цен.