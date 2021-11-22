ФНС начала поставлять данные о налогоплательщиках другим ведомствам

ФНС © KM.RU, Илья Шабардин

ФНС начала использовать информационную систему, позволяющую обеспечить передачу данных онлайн-касс другим ведомствам. Некоторые сведения для этого были обезличены, сообщил глава службы Даниил Егоров.

«Мы поняли, что обладаем невероятным ценностным активом в виде различного рода данных. И мы их структурировали, систематизировали, обезличили там, где это необходимо <...>. И подготовили для различного рода поставок», — приводит его слова РБК.

Использовать данные налоговой начали Росстат, Минфин, Минэкономразвития, Минобрнауки и власти ряда регионов. Они могут это сделать в специальных личных кабинетах потребителя данных. В них министерства имеют возможность выбрать вид необходимой им информации и канал ее получения.

Федеральная налоговая служба завершила масштабную реформу по переводу бизнеса на онлайн-кассы в 2019 году. Реформу курировал на тот момент руководитель ФНС Михаил Мишустин, занимающий сейчас должность главы правительства.

Летом 2020 года ФНС и Росстат приняли совместный документ, предполагающий передачу статистическому ведомству первичных деперсонифицированных данных с касс. В качестве эксперимента Росстат будет использовать их при расчете индекса потребительских цен.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 22.11.2021, 22:18
    Гость: Каждого - голым на мороз! В цифровой форме

    Не исключено, что это одна из наиболее печальных новостей за сегодня. По инерции многим хочется верить, что уж государство-то, уж государственные-то органы хоть немного заботятся о людях. - Наивняк!
    Настало время, когда государство торгует самыми деликатными данными о людях. О какой такой "защите персональных данных" верещат цифровизаторы? Если госорганы торгуют вашей поднаготной...
    По сути за последние два-три года в нашей стране на уровне ЗАКОНОВ
    1) Отменена банковская тайна.
    2) Отменена медицинская тайна
    3) Теперь и налоговая служба - не хранитель тайны, а торговец вашими секретами
    4) Об отмене в интернете тайны переписки - уже и упоминать лень.
    Людей раздевают и выставляют на обозрение всему "цифровому пространству" в голом виде. - Купите! Только купите!
    И вот на этом фоне - ещё хотят всех метить цифровыми QR кодами, с привязкой всех данных о вас к "цифровому сертификату о вакцинации" - то есть ещё одна торговая позиция для цифровых торговцев... - государственных! О бизнесе и о криминале вообще промолчим - им всё сольётся при таких раскладах гарантированно

  2. 22.11.2021, 21:11
    Гость: Ага

    Ну жди, жди. Ждун. А мы пока боеприпасов докупим, в следующем году явно пригодятся. А может и Новый год шумно отпразднуем на Красной площади.

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