ФНС начала поставлять данные о налогоплательщиках другим ведомствам
ФНС начала использовать информационную систему, позволяющую обеспечить передачу данных онлайн-касс другим ведомствам. Некоторые сведения для этого были обезличены, сообщил глава службы Даниил Егоров.
«Мы поняли, что обладаем невероятным ценностным активом в виде различного рода данных. И мы их структурировали, систематизировали, обезличили там, где это необходимо <...>. И подготовили для различного рода поставок», — приводит его слова РБК.
Использовать данные налоговой начали Росстат, Минфин, Минэкономразвития, Минобрнауки и власти ряда регионов. Они могут это сделать в специальных личных кабинетах потребителя данных. В них министерства имеют возможность выбрать вид необходимой им информации и канал ее получения.
Федеральная налоговая служба завершила масштабную реформу по переводу бизнеса на онлайн-кассы в 2019 году. Реформу курировал на тот момент руководитель ФНС Михаил Мишустин, занимающий сейчас должность главы правительства.
Летом 2020 года ФНС и Росстат приняли совместный документ, предполагающий передачу статистическому ведомству первичных деперсонифицированных данных с касс. В качестве эксперимента Росстат будет использовать их при расчете индекса потребительских цен.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Не исключено, что это одна из наиболее печальных новостей за сегодня. По инерции многим хочется верить, что уж государство-то, уж государственные-то органы хоть немного заботятся о людях. - Наивняк!
Настало время, когда государство торгует самыми деликатными данными о людях. О какой такой "защите персональных данных" верещат цифровизаторы? Если госорганы торгуют вашей поднаготной...
По сути за последние два-три года в нашей стране на уровне ЗАКОНОВ
1) Отменена банковская тайна.
2) Отменена медицинская тайна
3) Теперь и налоговая служба - не хранитель тайны, а торговец вашими секретами
4) Об отмене в интернете тайны переписки - уже и упоминать лень.
Людей раздевают и выставляют на обозрение всему "цифровому пространству" в голом виде. - Купите! Только купите!
И вот на этом фоне - ещё хотят всех метить цифровыми QR кодами, с привязкой всех данных о вас к "цифровому сертификату о вакцинации" - то есть ещё одна торговая позиция для цифровых торговцев... - государственных! О бизнесе и о криминале вообще промолчим - им всё сольётся при таких раскладах гарантированно
Ну жди, жди. Ждун. А мы пока боеприпасов докупим, в следующем году явно пригодятся. А может и Новый год шумно отпразднуем на Красной площади.
В кремлёвские? Может лучше в Спортлото?
Кремлёвских? Может лучше в Гаагу?
отменило конституцию.