«Газпром» допустил прекращения поставок газа в Молдавию через 48 часов

20:13 22.11.2021

Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов сообщил, что компания уведомила Молдавию о возможной остановке поставок газа, если в течение 48 часов страна не выполнит свои контрактные обязательства.

По словам Куприянова, речь идет о заключённых ранее договорённостях, согласно которым Молдавия должна в срок уплачивать 100% платежей. На 22 ноября данный пункт соблюден не был.

«Как известно, "Газпром" в течение длительного времени проводил переговоры с Молдавией по вопросам поставки газа и заключения на эту тему соответствующего контракта. Предложения "Газпрома" по контракту, по цене на газ были абсолютно рыночными и формировались на базе биржевых торгов на газ», - рассказал представитель компании. При этом он отметил, что молдавская сторона настаивала на более льготном для себя ценообразовании.

«Имея в виду сложную ситуацию в экономическом и финансовом положении Молдавии, руководствуясь стремлением сохранить для Молдавии выплаты её долговых обязательств перед "Газпромом", а также позицию президента России, к которому молдавская сторона неоднократно обращалась за содействием, "Газпром" принял решение подписать контракт практически на условиях молдавской стороны, но с существенным и важным пунктом: Молдавия в срок уплачивает 100% текущих платежей. Очередной срок текущих платежей сегодня, 22 ноября. Платежа нет», - цитирует слова Куприянова RT.