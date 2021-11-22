«Газпром» допустил прекращения поставок газа в Молдавию через 48 часов

Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов сообщил, что компания уведомила Молдавию о возможной остановке поставок газа, если в течение 48 часов страна не выполнит свои контрактные обязательства.

По словам Куприянова, речь идет о заключённых ранее договорённостях, согласно которым Молдавия должна в срок уплачивать 100% платежей. На 22 ноября данный пункт соблюден не был.

«Как известно, "Газпром" в течение длительного времени проводил переговоры с Молдавией по вопросам поставки газа и заключения на эту тему соответствующего контракта. Предложения "Газпрома" по контракту, по цене на газ были абсолютно рыночными и формировались на базе биржевых торгов на газ», - рассказал представитель компании. При этом он отметил, что молдавская сторона настаивала на более льготном для себя ценообразовании.

«Имея в виду сложную ситуацию в экономическом и финансовом положении Молдавии, руководствуясь стремлением сохранить для Молдавии выплаты её долговых обязательств перед "Газпромом", а также позицию президента России, к которому молдавская сторона неоднократно обращалась за содействием, "Газпром" принял решение подписать контракт практически на условиях молдавской стороны, но с существенным и важным пунктом: Молдавия в срок уплачивает 100% текущих платежей. Очередной срок текущих платежей сегодня, 22 ноября. Платежа нет», -  цитирует слова Куприянова RT.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 23.11.2021, 01:34
    Гость: Абанамат.

    Продажа ресурсов могла бы стать эффективным внешним полит.рычагом,если б не разрушили свою индустрию,делавшую страну независимой.

  2. 22.11.2021, 23:01
    Гость: Зачем назначать?

    Достаточно снять штаны с "мутной санду" и будет вам "правильный цыганский барон"!

  3. 22.11.2021, 22:54
    Гость: Что такое коллективный запад?

    Это тупая, поддакивающая дяде Сэму смесь ЛГБТ-ых фашистов с нацистами, придавленная малограмотными восточными тапочниками. Поэтому Газпром смело может показать фигуру из трёх пальцев.

  4. 22.11.2021, 22:38
    Гость: Как трудно жЫть без Бэнтли

    Всё друзей-братов ищем. Кому газ подешевле, кому нефть, а в итоге сами с голой опой скока лет живём, но оказывается в кругу "друзей"! А с такими другобратьями врагов уже не надо. Необучаемая нация! Далее могучие Слова Лаврова.

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