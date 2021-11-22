Песков: QR-коды на транспорте вводятся только для сохранения здоровья
Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что кремль надеется, что связанные с введением QR-кодов на общественном транспорте в Татарстане проблемы в скором времени будут решены. Также он отметил, что QR-коды вводятся исключительно для безопасности людей.
«Разумеется, подобные решения не могут реализовываться без определенных проблем на первоначальном этапе, но надеемся, что скоро ситуация выровняется», - цитирует ТАСС слова Пескова.
«Главное, что все это послужит делу обеспечения безопасности здоровья людей, потому что это единственная цель, которая преследуется на фоне пандемии», - добавил он.
Напомним, с 22 ноября на территории Татарстана при проезде в любом общественном транспорте от лиц старше 18 лет потребуют QR-код о вакцинации, медотводе или перенесенном заболевании за последние 6 месяцев. Исключение составляют легковое такси и межрегиональные маршруты.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Голикова уже пропела лебединую песню о том, что QR паспорт станет основным документом после гражданского паспорта.
То есть планы они уже строят, если точнее, то просто озвучивают то, что они проработали заранее.
Обратите внимание, кого доктором Менгеле
Назначили?
Из славян охочих не нашли.
А потом оп:пять будет. А нас за что?
Вы описали ТЦ. Туда только по кодами.
А в Пятеро:ку без
Это в больницах такой разврат?
А н ничего что Гаркалин умер только ч то:, а гузеева 2 месяца назад лежала ?
Тов. Сталина, квасной патриот. Не все белые люди, даже носители рус.языка русские. На км просматривается тенденция
Русскоговорящих записывать всем скопом в русские.Пипл хавает и подхватывает.
Успехов вам, в превращении в Московское или Тверское княжество.
При таком гоноре( понтах) вы там и окажетесь.