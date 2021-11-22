Песков: QR-коды на транспорте вводятся только для сохранения здоровья

Дмитрий Песков

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что кремль надеется, что связанные с введением QR-кодов на общественном транспорте в Татарстане проблемы в скором времени будут решены. Также он отметил, что QR-коды вводятся исключительно для безопасности людей.

«Разумеется, подобные решения не могут реализовываться без определенных проблем на первоначальном этапе, но надеемся, что скоро ситуация выровняется», - цитирует ТАСС слова Пескова.

«Главное, что все это послужит делу обеспечения безопасности здоровья людей, потому что это единственная цель, которая преследуется на фоне пандемии», - добавил он.

Напомним, с 22 ноября на территории Татарстана при проезде в любом общественном транспорте от лиц старше 18 лет потребуют QR-код о вакцинации, медотводе или перенесенном заболевании за последние 6 месяцев. Исключение составляют легковое такси и межрегиональные маршруты.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 23.11.2021, 01:46
    Гость: ABCD

    Голикова уже пропела лебединую песню о том, что QR паспорт станет основным документом после гражданского паспорта.
    То есть планы они уже строят, если точнее, то просто озвучивают то, что они проработали заранее.

  2. 23.11.2021, 01:10
    Гость: Гнать гада из страны!

    Обратите внимание, кого доктором Менгеле
    Назначили?
    Из славян охочих не нашли.
    А потом оп:пять будет. А нас за что?

  4. 23.11.2021, 01:02
    Гость: Гузеева ря:дом с ним лежала?

    Это в больницах такой разврат?

    А н ничего что Гаркалин умер только ч то:, а гузеева 2 месяца назад лежала ?

  5. 23.11.2021, 00:59
    Гость: Не надо до ваших шовинизм при тег вать

    Тов. Сталина, квасной патриот. Не все белые люди, даже носители рус.языка русские. На км просматривается тенденция
    Русскоговорящих записывать всем скопом в русские.Пипл хавает и подхватывает.
    Успехов вам, в превращении в Московское или Тверское княжество.
    При таком гоноре( понтах) вы там и окажетесь.

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