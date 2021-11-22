Песков: QR-коды на транспорте вводятся только для сохранения здоровья

15:02 22.11.2021

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что кремль надеется, что связанные с введением QR-кодов на общественном транспорте в Татарстане проблемы в скором времени будут решены. Также он отметил, что QR-коды вводятся исключительно для безопасности людей.

«Разумеется, подобные решения не могут реализовываться без определенных проблем на первоначальном этапе, но надеемся, что скоро ситуация выровняется», - цитирует ТАСС слова Пескова.

«Главное, что все это послужит делу обеспечения безопасности здоровья людей, потому что это единственная цель, которая преследуется на фоне пандемии», - добавил он.

Напомним, с 22 ноября на территории Татарстана при проезде в любом общественном транспорте от лиц старше 18 лет потребуют QR-код о вакцинации, медотводе или перенесенном заболевании за последние 6 месяцев. Исключение составляют легковое такси и межрегиональные маршруты.