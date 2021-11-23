Индия закупит у России автоматы Калашникова на $590 млн
Цена контракта, по которому Индия закажет у РФ крупную партию автоматов Калашникова для своих вооруженных сил, составляет $590 млн. Об этом пишет РБК со ссылкой на внутренние источники.
На прошлой неделе о лицензионном производстве 700 000 автоматов Калашникова АК-203 в Индии сообщило издание Janes. Тогда озвучивалась сумма в $688 млн. Сведения британского издания «Ведомостям» подтвердили источник, близкий к российской системе военно-технического сотрудничества, и источник на одном из предприятий оборонной промышленности.
Собеседники РБК отметили, что сумму удалось снизить во многом благодаря «оптимизации вопросов, связанных с налаживанием производства в Индии», а партия автоматов будет чуть меньше — 680 000. При этом планируется, что в рамках сделки «Калашников» произведет 70 000 автоматов, а остальные 610 000 будут выпущены в Индии.
Напомним, меморандум о выпуске автоматов Калашникова в рамках российско-индийского СП был подписан в феврале 2019 г. В августе 2021-го Россия и Индия утвердили поставку Дели 70 000 автоматов.
Комментарии читателей Оставить комментарий
-А в кого будут стрелять эти автоматы?
-В наших братьев, китайских коммунистов.
Великий СССР братьям по классовой борьбе всё отдавал даром. А у этих только доллары в глазах.
От депутата мало что зависит, а была бы моя воля пусть покупают только российского производства и не по бросовой цене за новую модель. Индусы всегда ищут свою выгоду и покупают оружие у всех производителей.
А ты кто? Депутат? На сессии выступишь со своими "сомнениями"?
Что-то маловато за такое количество автоматов. И не нужно передовать права на производство. Хотят купить - пусть покупают российского производства.