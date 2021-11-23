Индия закупит у России автоматы Калашникова на $590 млн

Фото с сайта Pixabay.com

Цена контракта, по которому Индия закажет у РФ крупную партию автоматов Калашникова для своих вооруженных сил, составляет $590 млн. Об этом пишет РБК со ссылкой на внутренние источники.

На прошлой неделе о лицензионном производстве 700 000 автоматов Калашникова АК-203 в Индии сообщило издание Janes. Тогда озвучивалась сумма в $688 млн. Сведения британского издания «Ведомостям» подтвердили источник, близкий к российской системе военно-технического сотрудничества, и источник на одном из предприятий оборонной промышленности.

Собеседники РБК отметили, что сумму удалось снизить во многом благодаря «оптимизации вопросов, связанных с налаживанием производства в Индии», а партия автоматов будет чуть меньше — 680 000. При этом планируется, что в рамках сделки «Калашников» произведет 70 000 автоматов, а остальные 610 000 будут выпущены в Индии.

Напомним, меморандум о выпуске автоматов Калашникова в рамках российско-индийского СП был подписан в феврале 2019 г. В августе 2021-го Россия и Индия утвердили поставку Дели 70 000 автоматов.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 23.11.2021, 19:24
    Гость: Вопрос и ответ:

    -А в кого будут стрелять эти автоматы?
    -В наших братьев, китайских коммунистов.

  2. 23.11.2021, 19:18
    Гость: Вот жлобы!

    Великий СССР братьям по классовой борьбе всё отдавал даром. А у этих только доллары в глазах.

  3. 23.11.2021, 19:18
    Гость: Куратор

    От депутата мало что зависит, а была бы моя воля пусть покупают только российского производства и не по бросовой цене за новую модель. Индусы всегда ищут свою выгоду и покупают оружие у всех производителей.

  5. 23.11.2021, 18:41
    Гость: Куратор

    Что-то маловато за такое количество автоматов. И не нужно передовать права на производство. Хотят купить - пусть покупают российского производства.

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