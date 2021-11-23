Индия закупит у России автоматы Калашникова на $590 млн

10:51 23.11.2021

Цена контракта, по которому Индия закажет у РФ крупную партию автоматов Калашникова для своих вооруженных сил, составляет $590 млн. Об этом пишет РБК со ссылкой на внутренние источники.

На прошлой неделе о лицензионном производстве 700 000 автоматов Калашникова АК-203 в Индии сообщило издание Janes. Тогда озвучивалась сумма в $688 млн. Сведения британского издания «Ведомостям» подтвердили источник, близкий к российской системе военно-технического сотрудничества, и источник на одном из предприятий оборонной промышленности.

Собеседники РБК отметили, что сумму удалось снизить во многом благодаря «оптимизации вопросов, связанных с налаживанием производства в Индии», а партия автоматов будет чуть меньше — 680 000. При этом планируется, что в рамках сделки «Калашников» произведет 70 000 автоматов, а остальные 610 000 будут выпущены в Индии.

Напомним, меморандум о выпуске автоматов Калашникова в рамках российско-индийского СП был подписан в феврале 2019 г. В августе 2021-го Россия и Индия утвердили поставку Дели 70 000 автоматов.