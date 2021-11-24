Рязанский депутат призвал расстреливать купивших сертификаты о вакцинации
Депутат Рязанской областной думы от "Единой России" Владимир Сидоров во время очередного заседания предложил расстреливать людей, которые покупают сертификаты вакцинации от коронавируса, пишет "КП Рязань".
"… чтобы ничего другого не было, тогда ситуация через месяц-два-три изменится. Сегодня покупают сертификаты от прививок. Вообще за это надо расстреливать. Я посчитал… я сам бы принял участие в расстрелах. Обязательно это надо делать!" — заявил депутат.
Депутат Мосгордумы от КПРФ Евгений Ступин считает, что в словах его рязанского коллеги просматривается состав 280-й статьи Уголовного кодекса, он планирует подать на него заявление в Следственный комитет, пишет Накануне.ру.
"Депутат-единоросс Сидоров В.К. предложил расстреливать тех, кто покупает сертификаты о прививках!!! Еще недавно "государство не просило Вас рожать" казалось верхом цинизма. Но мы стремительно катимся дальше! Это произошло в Рязанской облдуме. Напишу письмо председателю Следственного комитета с требованием привлечь депутата к уголовной ответственности по ст.280 УК РФ (возбуждение ненависти и вражды)!" – написал Ступин в своем Telegram-канале.
Позже в комментарии изданию РЗН.инфо Владимир Сидоров отметил, что выступил эмоционально, поскольку переживает сегодняшнюю ситуацию с коронавирусом через личную трагедию. "Жену потерял. За мной месяц ухаживали", — рассказал он.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Сорин. Ты погнал?
Однако он жесткок. Достаточно провезти в клетке по городу и устроить дежурство на неделю в красной зоне. Но жить или не жить, надо отдать на откуп медикам. Которые вынуждены тянуть тройную нагрузку и не видеть семьи, благодаря работе антиваксеров- дегенератов. Вообще все просто. Не веришь в вирус, в вакцину- добровольный отказ и вычеркивание из списка вызовов скорой. Пусть лечат те, кто говорит вируса нет, и это происки спецслужб по закабалению населения.
Постепенно бандеровцы сосредотачиваются на "патриотическом" КМ.ру. Почему? Потому, что бандеровцы в экстазе, когда ежедневно больше тысячи москалей падают в гроб благодаря их пропаганде на "патриотическом" сайте КМ.ру. И кто после этого поверит в "патриотическую", "Российскую" власть?
"Жену потерял. За мной месяц ухаживали", а теперь этот гражданин ищет виноватых. Пусть сходит к Гинцбургу и спросит, почему у него такая трагедия произошла в явно привитой семье и где обещаный иммунитет, который по наследству можно передавать детям?
Какой кровожадный! Сразу рассссстрелять! Прямо молодой чекист!