Рязанский депутат призвал расстреливать купивших сертификаты о вакцинации

12:11 24.11.2021

Депутат Рязанской областной думы от "Единой России" Владимир Сидоров во время очередного заседания предложил расстреливать людей, которые покупают сертификаты вакцинации от коронавируса, пишет "КП Рязань".

"… чтобы ничего другого не было, тогда ситуация через месяц-два-три изменится. Сегодня покупают сертификаты от прививок. Вообще за это надо расстреливать. Я посчитал… я сам бы принял участие в расстрелах. Обязательно это надо делать!" — заявил депутат.

Депутат Мосгордумы от КПРФ Евгений Ступин считает, что в словах его рязанского коллеги просматривается состав 280-й статьи Уголовного кодекса, он планирует подать на него заявление в Следственный комитет, пишет Накануне.ру.

"Депутат-единоросс Сидоров В.К. предложил расстреливать тех, кто покупает сертификаты о прививках!!! Еще недавно "государство не просило Вас рожать" казалось верхом цинизма. Но мы стремительно катимся дальше! Это произошло в Рязанской облдуме. Напишу письмо председателю Следственного комитета с требованием привлечь депутата к уголовной ответственности по ст.280 УК РФ (возбуждение ненависти и вражды)!" – написал Ступин в своем Telegram-канале.

Позже в комментарии изданию РЗН.инфо Владимир Сидоров отметил, что выступил эмоционально, поскольку переживает сегодняшнюю ситуацию с коронавирусом через личную трагедию. "Жену потерял. За мной месяц ухаживали", — рассказал он.