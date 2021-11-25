В Астрахани задержан житель Дагестана, избивший ногами девушек в кафе
Полиция Астрахани задержала подозреваемого в нападении на посетительниц кафе. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство», пишет Фонтанка.ру со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД.
Инцидент произошел 16 ноября в пиццерии «7 пятниц». Мужчина вместе с приятелями набросился на девушку, которая попросила его убрать ноги со стола.
На опубликованном видео с камер наблюдения можно заметить, что пострадавшую таскали за волосы, били ногами и бросали на пол. Позже досталось еще двум женщинам.
Нападавшего задержали, им оказался 26-летний житель Дагестана. Сейчас он находится под стражей. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.
Осторожно! Видео содержит кадры насилия!
Комментарии читателей Оставить комментарий
eсть ли у этих девушек папы, мамы, братья, двоюродный братья? Ежели есть, то скоро будет вендета....
Нельзя,хотя бы по той причине,что такой нации никогда не было.
Что можно сказать - это быдло должно быть наказано.Даже если девицы трижды неправы.Как наказать - знают жители региона откуда он родом.ни Шариат,ни Адаты не позволят этому как бы мужчине чувствовать себя комфортно после совершённого.Об УК РФ я даже не упоминаю ввиду некоторых странностей его толкования в последнее время.
У генерала Ермолова с такими человекообразными был один разговор - сразу на виселицу.
"Их бы зачистили давно, если бы не толерантные к ним статьи закона. Уж если хотите, да, с форой держат, и думают что круче только яйца"/все относительно/
У меня др. мнение/предложение, - не зачишать такого сорта "добрых молодцов" надо, а чисть'....
Да, их яйца, др. словами, кастрировать согласно принципов социальной теории относительности и справедливости.