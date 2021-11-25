В Астрахани задержан житель Дагестана, избивший ногами девушек в кафе

20:26 25.11.2021

Полиция Астрахани задержала подозреваемого в нападении на посетительниц кафе. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство», пишет Фонтанка.ру со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД.

Инцидент произошел 16 ноября в пиццерии «7 пятниц». Мужчина вместе с приятелями набросился на девушку, которая попросила его убрать ноги со стола.

На опубликованном видео с камер наблюдения можно заметить, что пострадавшую таскали за волосы, били ногами и бросали на пол. Позже досталось еще двум женщинам.

Нападавшего задержали, им оказался 26-летний житель Дагестана. Сейчас он находится под стражей. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

Осторожно! Видео содержит кадры насилия!