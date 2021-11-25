В Астрахани задержан житель Дагестана, избивший ногами девушек в кафе

© KM.RU, Алексей Белкин

Полиция Астрахани задержала подозреваемого в нападении на посетительниц кафе. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство», пишет Фонтанка.ру со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД.

Инцидент произошел 16 ноября в пиццерии «7 пятниц». Мужчина вместе с приятелями набросился на девушку, которая попросила его убрать ноги со стола.

На опубликованном видео с камер наблюдения можно заметить, что пострадавшую таскали за волосы, били ногами и бросали на пол. Позже досталось еще двум женщинам.

Нападавшего задержали, им оказался 26-летний житель Дагестана. Сейчас он находится под стражей. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

Осторожно! Видео содержит кадры насилия!

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 26.11.2021, 03:09
    Гость: А

    eсть ли у этих девушек папы, мамы, братья, двоюродный братья? Ежели есть, то скоро будет вендета....

  3. 26.11.2021, 02:39
    Гость: Гость

    Что можно сказать - это быдло должно быть наказано.Даже если девицы трижды неправы.Как наказать - знают жители региона откуда он родом.ни Шариат,ни Адаты не позволят этому как бы мужчине чувствовать себя комфортно после совершённого.Об УК РФ я даже не упоминаю ввиду некоторых странностей его толкования в последнее время.

  4. 26.11.2021, 02:34
    Гость: Как щас помню

    У генерала Ермолова с такими человекообразными был один разговор - сразу на виселицу.

  5. 26.11.2021, 02:34
    Гость: CAB

    "Их бы зачистили давно, если бы не толерантные к ним статьи закона. Уж если хотите, да, с форой держат, и думают что круче только яйца"/все относительно/
    У меня др. мнение/предложение, - не зачишать такого сорта "добрых молодцов" надо, а чисть'....
    Да, их яйца, др. словами, кастрировать согласно принципов социальной теории относительности и справедливости.

Все комментарии (57)
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