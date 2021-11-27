Составлен список уголовно наказуемых фейков о COVID-19
Список фейков, касающихся COVID-19, за которые в России будут привлекать к уголовной ответственности и административным штрафам, составлен, сообщает ИА REGNUM «Раньше всех. Ну почти».
Как уточняет издание, информация об этом получена Телеграм-каналом «Раньше всех. Ну почти» из источника, близкого к руководству Росздравнадзора и Роспотребнадзора. Уголовная или административная ответственность грозит физическим лицам и СМИ за распространение следующей информации:
- искажение статистики, ложь о заболеваниях и смертях от ковида и после иммунизации;
- фейки о составе и последствиях применения вакцин (российских и зарубежных) от коронавируса;
- фейки про «химтрейлы и коронавирус»;
- фейки о природе коронавируса и его распространении;
- теории заговора, несущие угрозу ухудшения эпидемиологической ситуации («чипизация», «потеря субъектности человека/тела», и т.п.);
- фейки о причинах и последствиях введения QR-кодов (в дальнейшем — «паспортов здоровья и иммунизации»).
В тоже время стало известно, что в отношении ряда граждан, комментировавших пост спикера Вячеслава Володина о QR-кодах в России, ожидаются доследственные проверки и проведение экспертиз на предмет публичного распространения заведомо ложной информации об эпидемии коронавирусной инфекции, сообщает Telegram-канал «ГлавМедиа» со ссылкой на источник, близкий к следственным органам. В случае доказательства вины нарушители могут получить штрафы от 300 до 700 тыс. рублей или же лишение свободы на срок от 3 до 10 лет.
24 ноября Вячеслав Володин написал в своём телеграме пост о врачах, обратившихся к противникам вакцинации, и о законопроектах по QR-кодам. При этом спикер Госдумы открыл возможность комментировать данное сообщение, отметив: «Обратная связь нам важна, без этого парламент работать не может». Пост набрал более 500 тысяч комментариев.
Комментарии читателей Оставить комментарий
В заметке сказано что "Володин получил более 500 тысяч комментариев"по вопросу о QR кодах. Только вот забыто упомянуть, что более 90% этих комментариев строго против QR кодов. Люди требуют их не вводить, объясняют каким именно статьям Конституции они противоречат и т.д. Володин и сам не скрывает, что рекордный вал откликов на эту тему - это требования НЕ вводить QR коды.
Почему то упомянуть об этом "постеснялись".
Но самое интересное: при более чем 90% народа, выступающего ПРОТИВ QR кодов, региональные парламентарии из Единой России стараются натянуть как минимум 90% своих собственных решений наоборот - ЗА узаконивание беззакония... Это тоже важная деталь. Зная детали можно делать выводы.
Очередная глупость от ропотреба,,они еще и безграмотные в юриспруденции.Такую ересь настрочили!
Балаян такой?
Почему не знаю?
А разве не дураки, колющиеся вакцинным препаратом, который не прошел исследований!
А ТЕ КТО НАХВАЛИВАЕТ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ПРЕПАРАТ И РОТНУЖДАЕТ К ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНМ УКОЛАМ-ПРЕСТУРНИКИ И ДОЛЖНЫ СИДЕТЬЬ В ТЮРЬМЕ!!!
===========================
Так, третья фаза клинических испытаний по «Спутнику V» должны завершиться только в конце следующего, 2022 года.
Человек может уколоться таким препаратом только добровольно, в порядке «эксперимента».
Причем в случае возникновения «побочек» он, как это вытекает из российских законов, вправе требовать компенсаций нанесенного здоровью вреда.
Власти об экспериментальном характере препаратов предпочитают помалкивать. И даже добиваются того, чтобы принудительно заставить людей прививаться. Хотя это можно расценивать как нарушение Конституции и многих законов Российской Федерации!
Вторая проблема. Даже если препарат прошел все клинические испытания, получил официальный статус вакцины, по уму, совести и исходя из национальных интересов, следует осуществлять дальнейшее так называемое «администрирование вакцин». Т.е. фиксацию всех случаев побочных явлений после укола, сбор и консолидацию этой информации в единой базе данных, ее анализ. Для того, чтобы при необходимости вносить коррективы в сам препарат и в процесс вакцинации. И, если потребуется, даже прекращать вакцинацию.
Такое администрирование вакцин имеется в США. Там еще в 1990 году была создана Система учета негативных последствий вакцинаций.
В. Катасоно=
тем временем в сша Левые пытаются загасить Очередной скандал с Генными Уколами.
региональный директор одного из субподрядчиков корпорации файзер Обнародовала данные в британском журнале докторов BMJ, что файзер Фальсифицировала Данные, нарушала приципы тн слепого тестирования пациентов, "вакцинаторы" не проходили обучение, побочки от Генных Уколов заметались под ковер и скрывались.
в ходе решающего испытания III фазы, проведенного компанией Pfizer сотрудники компании проводившие проверки качества были перегружены количеством выявленных проблем и они не отражались в отчетах.
После неоднократных уведомлений руководства об этих проблемах региональный директор Брук Джексон направила жалобу в Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) - ее Уволили в Тот же День.
---
такая вот "безопасность" и "эффективность".
надо помнить, что фаизер Уже запалатила штрафов на сумму более 2 млрд долларов за ПОДКУП и Откаты докторам.. которые платила фаизер за Навязывание Генных Уколов пациентам.
да и кстати половина директоров в FDA - бывшие директора фаизер, модерны, джонсон и др производителей Генных Уколов.
это Мафия.
Брехня! Откуда у народа ТАКИЕ деньги!
Вот аспиды, оболгали русский народ!!!