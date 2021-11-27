Составлен список уголовно наказуемых фейков о COVID-19

15:52 27.11.2021

Список фейков, касающихся COVID-19, за которые в России будут привлекать к уголовной ответственности и административным штрафам, составлен, сообщает ИА REGNUM «Раньше всех. Ну почти».

Как уточняет издание, информация об этом получена Телеграм-каналом «Раньше всех. Ну почти» из источника, близкого к руководству Росздравнадзора и Роспотребнадзора. Уголовная или административная ответственность грозит физическим лицам и СМИ за распространение следующей информации:

искажение статистики, ложь о заболеваниях и смертях от ковида и после иммунизации;

фейки о составе и последствиях применения вакцин (российских и зарубежных) от коронавируса;

фейки про «химтрейлы и коронавирус»;

фейки о природе коронавируса и его распространении;

теории заговора, несущие угрозу ухудшения эпидемиологической ситуации («чипизация», «потеря субъектности человека/тела», и т.п.);

фейки о причинах и последствиях введения QR-кодов (в дальнейшем — «паспортов здоровья и иммунизации»).

В тоже время стало известно, что в отношении ряда граждан, комментировавших пост спикера Вячеслава Володина о QR-кодах в России, ожидаются доследственные проверки и проведение экспертиз на предмет публичного распространения заведомо ложной информации об эпидемии коронавирусной инфекции, сообщает Telegram-канал «ГлавМедиа» со ссылкой на источник, близкий к следственным органам. В случае доказательства вины нарушители могут получить штрафы от 300 до 700 тыс. рублей или же лишение свободы на срок от 3 до 10 лет.

24 ноября Вячеслав Володин написал в своём телеграме пост о врачах, обратившихся к противникам вакцинации, и о законопроектах по QR-кодам. При этом спикер Госдумы открыл возможность комментировать данное сообщение, отметив: «Обратная связь нам важна, без этого парламент работать не может». Пост набрал более 500 тысяч комментариев.