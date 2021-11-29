Медведев призвал не допустить возникновения в России этнических анклавов

21:35 29.11.2021

Российские власти не должны допустить возникновения на территории страны этнических анклавов. Об этом на совещании о проблемах реализации миграционной политики РФ и задачах по повышению ее эффективности заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

"Нужны дополнительные меры, которые позволят иностранцам лучше адаптироваться в нашей стране. Нельзя допускать их изоляции, как это, к сожалению, происходит во многих странах мира, и маргинализации, возникновения на территории нашей страны этнических анклавов", - цитирует Медведева ТАСС.

Заместитель председателя Совбеза констатировал, что "примеров такого рода анклавов в мире предостаточно". "И все они являются рассадниками преступности", - подчеркнул он.

Медведев заявил о повышении в последние годы эффективности законодательного регулирования в сфере государственной миграционной политики. "За последние годы ситуация в этой сфере стала более упорядоченной и прозрачной, эффективность законодательного регулирования повысилась, был оптимизирован целый ряд процедур, который дает иностранным гражданам право на пребывание в нашей стране, на ведение трудовой деятельности, на получение образования", - сказал он.

Медведев также выступил за усиление госконтроля в сфере миграции. "Надо подумать над повышением государственного контроля в сфере миграции. Мы меры в этом направлении предпринимаем регулярно, но все равно жизнь не стоит на месте, и вопросы цифрового управления миграционными процессами тоже стоят в повестке дня", - сказал он.

На его взгляд, "нужны также дополнительные меры, которые позволят иностранцам лучше адаптироваться в РФ".