Власти хотят заменить термин «QR-код» из-за негативного отношения к нему

Российские власти планируют свести к минимуму использование термина «QR-код» в публичной риторике. В Кремле и правительстве планируют изменить название документа, по которому привитые от коронавируса, официально переболевшие и имеющие медотвод от вакцинации граждане смогут посещать общественные места при введении ограничений из-за эпидемии коронавируса, пишет  РБК со ссылкой на источники, близкие к администрации президента и правительству.

QR-код — это лишь инструмент передачи информации, как, например, флешка, сказал изданию федеральный чиновник. С помощью QR-кода можно узнать данные о вакцинации человека или перенесенной болезни. Сам документ, который позволяет существенно расширить ковидные ограничения, должен называться как-то иначе, добавляет он.

В настоящее время с помощью социологических исследований тестируются разные варианты того, какое название могло бы использоваться в России для документа для привитых и переболевших официально граждан. Среди обсуждающихся вариантов — «паспорт здоровья», «сертификат здоровья», «зеленый паспорт» (Green pass), «ковипасс», «санитарный паспорт» и т.д.

Многие люди негативно воспринимают сам термин «QR-код», говорит один из собеседников РБК, ссылаясь на закрытые социсследования, которые показывают, что отрицательно к нему относятся чуть более 50% россиян, в их числе как вакцинированные, так и не прошедшие вакцинацию.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  3. 29.11.2021, 16:45
    Гость: Старый

    Вы не договорили. А кто не носит маска, не делайт инъекция, не имей код и товарный знака - пойдет служить в путинские полицай! Нам нужны такие киндер-гут не баран.

  4. 29.11.2021, 16:43
    Гость: Старый

    Говорил один деятель про то, что РФ прёт из-за бугра только самое плохое. Вот и "переименование куку-кода" - это калька с недавнего переименования одной западной "вакцины", которая поубивала кучу народа. "Другое имя - другая история"? Отвратительный код, который полностью убивает доверие и к переименованному средству убийства мирного населения, так и к власти, сделавшей такой "ребрендинг".

  5. 29.11.2021, 16:31
    Гость: Как г.. не назови оно им же и останется

    Предлагаю следующие варианты названия документа:
    1) Аусвайс
    2) Клеймо раба
    3) Печать дьявола
    4) Баранья метка
    5) Паспорт ГМО-человека
    ---------------------------------------------------------------------------------
    А теперь - главное: В Германии эти самые паспорта ввели. Именно обладатели этих паспортов получили право посещать массовые мероприятия, так как "были защищены" вакцинами. В результате в Баварии 90% вновь заболевших - ПРИВИТЫЕ ОБЛАДАТЕЛИ этих самых грин паспортов... Об этом - свежий видеоматериал на Ютубе. называется: "Ожидания привитых не оправдались" Интервью о протестах в Европе Первого Севастопольского канала. Очень поучительно.

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