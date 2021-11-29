Власти хотят заменить термин «QR-код» из-за негативного отношения к нему
Российские власти планируют свести к минимуму использование термина «QR-код» в публичной риторике. В Кремле и правительстве планируют изменить название документа, по которому привитые от коронавируса, официально переболевшие и имеющие медотвод от вакцинации граждане смогут посещать общественные места при введении ограничений из-за эпидемии коронавируса, пишет РБК со ссылкой на источники, близкие к администрации президента и правительству.
QR-код — это лишь инструмент передачи информации, как, например, флешка, сказал изданию федеральный чиновник. С помощью QR-кода можно узнать данные о вакцинации человека или перенесенной болезни. Сам документ, который позволяет существенно расширить ковидные ограничения, должен называться как-то иначе, добавляет он.
В настоящее время с помощью социологических исследований тестируются разные варианты того, какое название могло бы использоваться в России для документа для привитых и переболевших официально граждан. Среди обсуждающихся вариантов — «паспорт здоровья», «сертификат здоровья», «зеленый паспорт» (Green pass), «ковипасс», «санитарный паспорт» и т.д.
Многие люди негативно воспринимают сам термин «QR-код», говорит один из собеседников РБК, ссылаясь на закрытые социсследования, которые показывают, что отрицательно к нему относятся чуть более 50% россиян, в их числе как вакцинированные, так и не прошедшие вакцинацию.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Хренью какой то занимаются!
Они хотят заменить вас...
Вы не договорили. А кто не носит маска, не делайт инъекция, не имей код и товарный знака - пойдет служить в путинские полицай! Нам нужны такие киндер-гут не баран.
Говорил один деятель про то, что РФ прёт из-за бугра только самое плохое. Вот и "переименование куку-кода" - это калька с недавнего переименования одной западной "вакцины", которая поубивала кучу народа. "Другое имя - другая история"? Отвратительный код, который полностью убивает доверие и к переименованному средству убийства мирного населения, так и к власти, сделавшей такой "ребрендинг".
Предлагаю следующие варианты названия документа:
1) Аусвайс
2) Клеймо раба
3) Печать дьявола
4) Баранья метка
5) Паспорт ГМО-человека
---------------------------------------------------------------------------------
А теперь - главное: В Германии эти самые паспорта ввели. Именно обладатели этих паспортов получили право посещать массовые мероприятия, так как "были защищены" вакцинами. В результате в Баварии 90% вновь заболевших - ПРИВИТЫЕ ОБЛАДАТЕЛИ этих самых грин паспортов... Об этом - свежий видеоматериал на Ютубе. называется: "Ожидания привитых не оправдались" Интервью о протестах в Европе Первого Севастопольского канала. Очень поучительно.