Власти хотят заменить термин «QR-код» из-за негативного отношения к нему

12:58 29.11.2021

Российские власти планируют свести к минимуму использование термина «QR-код» в публичной риторике. В Кремле и правительстве планируют изменить название документа, по которому привитые от коронавируса, официально переболевшие и имеющие медотвод от вакцинации граждане смогут посещать общественные места при введении ограничений из-за эпидемии коронавируса, пишет РБК со ссылкой на источники, близкие к администрации президента и правительству.

QR-код — это лишь инструмент передачи информации, как, например, флешка, сказал изданию федеральный чиновник. С помощью QR-кода можно узнать данные о вакцинации человека или перенесенной болезни. Сам документ, который позволяет существенно расширить ковидные ограничения, должен называться как-то иначе, добавляет он.

В настоящее время с помощью социологических исследований тестируются разные варианты того, какое название могло бы использоваться в России для документа для привитых и переболевших официально граждан. Среди обсуждающихся вариантов — «паспорт здоровья», «сертификат здоровья», «зеленый паспорт» (Green pass), «ковипасс», «санитарный паспорт» и т.д.

Многие люди негативно воспринимают сам термин «QR-код», говорит один из собеседников РБК, ссылаясь на закрытые социсследования, которые показывают, что отрицательно к нему относятся чуть более 50% россиян, в их числе как вакцинированные, так и не прошедшие вакцинацию.