Гособвинение запросило для экс-схимонаха Сергия четыре года лишения свободы

Гособвинение попросило приговорить бывшего схимонаха Сергия (Николай Романов) к четырем годам колонии.

«Государственный обвинитель в своих прениях по уголовному делу в отношении Романова Николая Васильевича просил признать подсудимого виновным по ч. 1 ст. 330, ч. 3 ст. 148, п. п. "в", "д" ч. 3 ст. 110.1 УК РФ и назначить окончательное наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима», - цитирует ТАСС сообщение пресс-службы суда.

Ранее в своих показаниях суду Сергий отказался признать вину.

Рассмотрение дела проходит в закрытом для публики режиме в связи с карантинными мерами.

Напомним, ранее настоятель Среднеуральского женского монастыря схиигумен Сергий был лишен Екатеринбургской епархией права проповедовать.

Причиной такого решения стала проповедь, в которой он проклял всех, кто посягает на закрытие храмов из-за коронавируса. Саму эпидемию при этом он назвал «несуществующей».

В проповеди схиигумен заявил, что «духовное руководство вместе с предтечами антихриста закрывает храмы, ссылаясь на псевдопандемию, прикрывая свое малодушие и трусость, предлагает общаться с Богом онлайн». Он также предложил выселить «страдающих старческим маразмом, старческой пандемией, духовной проказой» «по выбору в Биробиджан или на остров Мартиника, либо на остров Спиналонга» и запретить им посещать храмы.

«Смею вас уверить, как только это произойдет, тотчас же закончится несуществующая коронавирусная эпидемия в России. Кто посягает на закрытие храмов, да будет проклят он и весь его род!», - говорил Сергий. 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 29.11.2021, 21:46
    Гость: наблюдатель

    И необходимо только "соблюдение законности, незыблемости прав и свобод граждан, на каком бы языке они ни говорили, какую бы религию ни исповедовали, каких бы политических взглядов ни придерживались".

  2. 29.11.2021, 21:09
    Гость: Сорин И.Л.- а вакцинироваться, кто не понял, придется

    все чаще и чаще. Потому как штаммы будут все хуже и хуже(все лучше сделаны). А Железного Занавеса, понимаш, не будет.

  5. 29.11.2021, 20:17
    Гость: прошлогоднему

    привет с большого бодуна! нашел себе отца таки...так он таких как ты по-молодости-то: бритвой по горлу - и в колодец!

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