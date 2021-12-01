Кремль сам выберет СМИ для большой пресс-конференции Путина
Ежегодная большая пресс-конференция президента России Владимира Путина состоится 23 декабря в Манеже. При этом Кремль сам будет отбирать журналистов на мероприятие, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Мы будем сами выходить на журналистов, у нас будут федеральные СМИ, которые работают по президентской повестке. У нас будут зарубежные СМИ и через полпредства в федеральных округах мы будем приглашать региональные СМИ», — сказал официальный представитель Кремля.
Как пояснил Песков, свободной аккредитации на пресс-конференцию не будет из-за пандемии коронавируса. Он также отметил, что перед пресс-конференцией репортерам нужно будет сдать три ПЦР-теста на COVID-19.
Напомним, в 2020 году пресс-конференция Владимира Путина проходила по видеосвязи. В этот момент глава государства находился в своей резиденции в Ново-Огарево.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Я, например, в числе зарубежных СМИ предлагаю пригласить журналистов бюллетеня ВО «Тризуб» им. С. Бандеры «Бандерівець».
Зачем президенту регулярные пресс-конференции и встречи с народом? Чего ему ещё не хватает и так назначил сам себя пожизненным царем. Хотя идет и тщательный отбор корреспондентов но могут и не удобный вопрос задать. А вот для чего, чтобы демонстрировать свою безграничную власть и могущество как маг и волшебник в цирке. В стране масса годами не решаемых проблем и их всё только пребывает. А он один моргнув глазом или махнув ручкой может любую решить в момент. Крыша в больнице текла 20 лет без ремонта, а на утро уже новая как в сказке, семья многодетная в однушке ютилась 10 человек, сходу вопрос был решен в поле вырос коттедж и они туда радостно въезжают. А что-же остальные не решает если так все просто? Никакие губернаторы или министры бьются и ничего не могут, а он один в момент. Маг и чародей, а если нужно море расступится, но пока это не нужно зачем по пусту магию тратить, вот мостик появился из неоткуда. Но народу вдалбливается мысль что только он это может и поэтому как же без него никак нельзя никакой альтернативы нет. А и в правду нет, а кто так еще может даже не в РФ а в этом мире, это никому больше не подвластно, о таких примерах не известно. О подобных чудесах упоминается только в библейских сказаниях о богах, и он видимо такой же, он себя уже с ними сравнивает, а среди земных равных нет. Поэтому все эти чудики смеющие участвовать в президентских выборах, вы куда лезете, вам всем ничего и близко не светит, даже пускать искры не умеете как коты.
ударился в разговорный жанр, на большее не способен.
В. Суворов - это случайно не предатель и изменник резун? Если это он, то слова его ничего не стоят.
Выберут проверенных, которые лишних и не удобных вопросов задавать не станут. Оттого интереса к этому мероприятию нет. Скучно.