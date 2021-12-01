Кремль сам выберет СМИ для большой пресс-конференции Путина

Зачем президенту регулярные пресс-конференции и встречи с народом? Чего ему ещё не хватает и так назначил сам себя пожизненным царем. Хотя идет и тщательный отбор корреспондентов но могут и не удобный вопрос задать. А вот для чего, чтобы демонстрировать свою безграничную власть и могущество как маг и волшебник в цирке. В стране масса годами не решаемых проблем и их всё только пребывает. А он один моргнув глазом или махнув ручкой может любую решить в момент. Крыша в больнице текла 20 лет без ремонта, а на утро уже новая как в сказке, семья многодетная в однушке ютилась 10 человек, сходу вопрос был решен в поле вырос коттедж и они туда радостно въезжают. А что-же остальные не решает если так все просто? Никакие губернаторы или министры бьются и ничего не могут, а он один в момент. Маг и чародей, а если нужно море расступится, но пока это не нужно зачем по пусту магию тратить, вот мостик появился из неоткуда. Но народу вдалбливается мысль что только он это может и поэтому как же без него никак нельзя никакой альтернативы нет. А и в правду нет, а кто так еще может даже не в РФ а в этом мире, это никому больше не подвластно, о таких примерах не известно. О подобных чудесах упоминается только в библейских сказаниях о богах, и он видимо такой же, он себя уже с ними сравнивает, а среди земных равных нет. Поэтому все эти чудики смеющие участвовать в президентских выборах, вы куда лезете, вам всем ничего и близко не светит, даже пускать искры не умеете как коты.