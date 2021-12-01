Кремль сам выберет СМИ для большой пресс-конференции Путина

Фото с сайта kremlin.ru

Ежегодная большая пресс-конференция президента России Владимира Путина состоится 23 декабря в Манеже. При этом Кремль сам будет отбирать журналистов на мероприятие, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Мы будем сами выходить на журналистов, у нас будут федеральные СМИ, которые работают по президентской повестке. У нас будут зарубежные СМИ и через полпредства в федеральных округах мы будем приглашать региональные СМИ», — сказал официальный представитель Кремля.

Как пояснил Песков, свободной аккредитации на пресс-конференцию не будет из-за пандемии коронавируса. Он также отметил, что перед пресс-конференцией репортерам нужно будет сдать три ПЦР-теста на COVID-19.

Напомним, в 2020 году пресс-конференция Владимира Путина проходила по видеосвязи. В этот момент глава государства находился в своей резиденции в Ново-Огарево.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 01.12.2021, 20:57
    Гость: Пускай отбирают, но предлагать не запрещено

    Я, например, в числе зарубежных СМИ предлагаю пригласить журналистов бюллетеня ВО «Тризуб» им. С. Бандеры «Бандерівець».

  2. 01.12.2021, 20:08
    Гость: Питон

    Зачем президенту регулярные пресс-конференции и встречи с народом? Чего ему ещё не хватает и так назначил сам себя пожизненным царем. Хотя идет и тщательный отбор корреспондентов но могут и не удобный вопрос задать. А вот для чего, чтобы демонстрировать свою безграничную власть и могущество как маг и волшебник в цирке. В стране масса годами не решаемых проблем и их всё только пребывает. А он один моргнув глазом или махнув ручкой может любую решить в момент. Крыша в больнице текла 20 лет без ремонта, а на утро уже новая как в сказке, семья многодетная в однушке ютилась 10 человек, сходу вопрос был решен в поле вырос коттедж и они туда радостно въезжают. А что-же остальные не решает если так все просто? Никакие губернаторы или министры бьются и ничего не могут, а он один в момент. Маг и чародей, а если нужно море расступится, но пока это не нужно зачем по пусту магию тратить, вот мостик появился из неоткуда. Но народу вдалбливается мысль что только он это может и поэтому как же без него никак нельзя никакой альтернативы нет. А и в правду нет, а кто так еще может даже не в РФ а в этом мире, это никому больше не подвластно, о таких примерах не известно. О подобных чудесах упоминается только в библейских сказаниях о богах, и он видимо такой же, он себя уже с ними сравнивает, а среди земных равных нет. Поэтому все эти чудики смеющие участвовать в президентских выборах, вы куда лезете, вам всем ничего и близко не светит, даже пускать искры не умеете как коты.

  4. 01.12.2021, 19:24
    Гость: Владимир

    В. Суворов - это случайно не предатель и изменник резун? Если это он, то слова его ничего не стоят.

  5. 01.12.2021, 18:55
    Гость: stalker

    Выберут проверенных, которые лишних и не удобных вопросов задавать не станут. Оттого интереса к этому мероприятию нет. Скучно.

Все комментарии (25)
Выбор читателей
С этим именем жили, побеждали и умирали
© KM.RU, Алексей Белкин
«Задача России — оказать помощь в освобождении Украины от фашистских сил и создании нормальной и союзной государственности»
Выйдет ли Чубайс и на сей раз сухим из воды?
«Каков поп — таков и приход. И команда "манагеров" в "Роснано" подобралась соответствующая. Выйдет ли Чубайс и на сей раз сухим из воды?»
Замуж за мигранта: почему миллионы русских женщины предпочитают выбирать на роль спутника жизни представителей нетитульной нации?
Избранное
«В либеральном лагере отлично видят, где слабое место Кремля в чеченском вопросе»
«Замуровывание всех клапанов»: теневые миллионеры выкрутятся, а мы — вряд ли
«Тульский гектар» спасет Россию
«Эрдоган, как и Путин, тоже читал Киплинга. И видя, что "конкурент по роли" слабеет, сам решил подхватить падающее знамя спасителя цивилизации и белой расы»
До конституционного признания животных в России — один шаг?
Кредитная история и что на нее влияет
Как отреагирует рынок, если мир окунется в песчаные бури?
Как воспитывать ребенка? Мнение психолога
Александр Домогаров: «Я влюблен в жизнь!»
Дети в ресторане: милота или повод для очередных запретов?
«Перевод голосования в электронный формат даёт поистине бескрайние возможности тем, кто владеет цифровыми платформами»