Россия ввела карантин для приезжающих из стран Южной Африки
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что со 2 декабря Россия вводит двухнедельный карантин для всех приезжих из ЮАР и соседних государств из-за распространения омикрон-штамма COVID-19.
«Сегодня Российская Федерация ввела карантин двухнедельный, но только для тех, кто возвращается из ЮАР и стран, которые имеют непосредственную границу с ЮАР», - рассказала она в интервью «Комсомольской правде».
По ее словам, количество попавших под ограничения людей невелико. В настоящее время в Южно-Африканской республике остаются несколько сотен российских граждан. Также она отметила, что Россия не открыла прямое авиасообщение с ЮАР, и все граждане, вернувшиеся любым способом будут вынуждены уйти на карантин.
Комментарии читателей Оставить комментарий
потому что щитовидку коряво прооперировали, теперь мучается от гормонального дисбаланса.
закрывайте страну черти толсторожие аминь
Подобное пишет и Дэвид Айк.
Они среди нас.
Идиоты. По данным ВОЗ этот штамп уже в 23 странах мира выявлен. Так что отгораживаться надо вообще, а не только от стран Южной Африки.
Поздно "вводить" ,тётя по-пова! Всё уже ввезено и везде! Как обычно у "питерских" ,машут ушами после того ,как их лишились!