Россия ввела карантин для приезжающих из стран Южной Африки

15:57 2.12.2021

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что со 2 декабря Россия вводит двухнедельный карантин для всех приезжих из ЮАР и соседних государств из-за распространения омикрон-штамма COVID-19.

«Сегодня Российская Федерация ввела карантин двухнедельный, но только для тех, кто возвращается из ЮАР и стран, которые имеют непосредственную границу с ЮАР», - рассказала она в интервью «Комсомольской правде».

По ее словам, количество попавших под ограничения людей невелико. В настоящее время в Южно-Африканской республике остаются несколько сотен российских граждан. Также она отметила, что Россия не открыла прямое авиасообщение с ЮАР, и все граждане, вернувшиеся любым способом будут вынуждены уйти на карантин.