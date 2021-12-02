Россия ввела карантин для приезжающих из стран Южной Африки

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что со 2 декабря Россия вводит двухнедельный карантин для всех приезжих из ЮАР и соседних государств из-за распространения омикрон-штамма COVID-19.

«Сегодня Российская Федерация ввела карантин двухнедельный, но только для тех, кто возвращается из ЮАР и стран, которые имеют непосредственную границу с ЮАР», - рассказала она в интервью «Комсомольской правде».

По ее словам, количество попавших под ограничения людей невелико. В настоящее время в Южно-Африканской республике остаются несколько сотен российских граждан. Также она отметила, что Россия не открыла прямое авиасообщение с ЮАР, и все граждане, вернувшиеся любым способом будут вынуждены уйти на карантин.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 02.12.2021, 21:10
    Гость: ошейник

    потому что щитовидку коряво прооперировали, теперь мучается от гормонального дисбаланса.

  4. 02.12.2021, 19:12
    Гость: stalker

    Идиоты. По данным ВОЗ этот штамп уже в 23 странах мира выявлен. Так что отгораживаться надо вообще, а не только от стран Южной Африки.

  5. 02.12.2021, 19:10
    Гость: шаман

    Поздно "вводить" ,тётя по-пова! Всё уже ввезено и везде! Как обычно у "питерских" ,машут ушами после того ,как их лишились!

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