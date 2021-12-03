Время первых: как российская фабрика матрасов использует европейский опыт для улучшения своей продукции

18:12 3.12.2021

Российский производитель матрасов Mr.Mattres улучшает свою продукцию благодаря сотрудничеству с зарубежной компанией.

Mr.Mattres стал первым в России производителем матрасов, кто начал работать с испанской компанией Torresespic. Это зарубежное предприятие производит натуральные соевые пены в Валенсии для мягкой мебели и матрасов. Как утверждают сами производители, их пеной пользуются крупные мировые бренды – производители матрасов и мягкой мебели от Америки до Японии.

В 2015 году Mr.Mattres подписала договор с испанской компанией Torresespic, и это позволило вывести российскую продукцию на новый уровень.

- В наших матрасах и подушках мы начали использовать уникальные анатомические пены, которые сделаны на основе натурального соевого масла. Охлаждающий эффект вспененного геля, ароматическое воздействие масла нероли – все это добавило новые преимущества нашим товарам. А медь, турмалин и графит в составе наших матрасов и подушек производят оздоравливающий эффект, - рассказал директор компании Mr.Mattres Михаил Бобков.

Он добавил, что в испанских пенах на основе соевого масла нет никаких веществ, которые могли бы навредить здоровью.

- В итоге благодаря сотрудничеству с Torresespic мы получили эксклюзивные материалы, которые больше никто не использует в России. Наши матрасы сделаны из материалов европейского качества по «зеленой» технологии, - уточнил Михаил Бобков.

Также компания Mr.Mattres сотрудничала с учеными из Хорватии. Благодаря совместной работе российская фабрика выпустила линейку матрасов «Biocrystal», которая наполнена оздоравливающими биокристаллами. Научные исследования подтвердили, что состав из 16 природных кристаллов благотворно влияет на организм.

Еще на предприятии выпускают коллекцию постельного белья с антивирусным и антибактериальным эффектом на основе интеграции технологии взаимодействия серебра с биокристаллами.

- Сегодня мы пытаемся совмещать российский опыт и опыт зарубежных компаний, чтобы поднять наше производство на новый уровень. Таким образом мы хотим показать покупателям, что отечественная фабрика матрасов может быть ничуть не хуже импортной, а в чем-то даже лучше. Уверен, что в дальнейшем мы добьемся больших успехов, и нашу продукцию будет выбирать больше людей, - сказал Михаил Бобков.

Информация о компании взята из следующего источника: https://shop-mb.ru/