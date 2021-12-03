МЧС установило местоположение 14 погибших на шахте «Листвяжная»

Спасатели МЧС определили местоположение 14 человек, погибших при пожаре на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области, пишет "Интерфакс" со ссылкой на генерального директора ФГУП Военизированной горноспасательной части (ВГСЧ) МЧС России Николая Медведева.

"В настоящее время известно местонахождение 12 шахтёров и 2 горноспасателей, поиск 15 шахтеров продолжается", - цитирует агентство слова Медведева.

Отмечается, что в настоящее время продолжатся мероприятия по проветриванию аварийных участков, "что позволит нарастить темп поисков погибших шахтёров и ускорить ликвидацию последствий аварии на шахте".

По данным на 2 декабря, количество поднятых из шахты тел погибших достигло 22. ЧП на шахте "Листвяжная" в Беловском городском округе Кемеровской области произошло утром 25 ноября, погиб 51 человек, в том числе пять горноспасателей. Причиной аварии стал взрыв метано-воздушной смеси.

Следствие по делу о гибели рабочих шахты "Листвяжная" предъявило обвинения задержанным топ-менеджерам предприятия и двум чиновникам Ростехнадзора по статьям о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц (ч.3 ст. 217 УК РФ), а также о халатности, повлекшей по неосторожности смерть двух и более лиц (ч.3 ст. 293 УК РФ).

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 03.12.2021, 14:30
    Гость: личный опыт

    "Похоронная команда" - это все же скорее нынешнее либерастическое правительство России во главе с Вольдемаром.

  3. 03.12.2021, 11:54
    Гость: личный опыт

    Генеральный директор «СДС-Уголь» откровенно глумится над Вольдемаром.
    "Генеральный директор компании «СДС-Уголь» Геннадий Алексеев заявил, что готов понести любое наказание после аварии на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области."
    При этом он отлично понимает, что никакого наказания он, в принципе, не может понести.
    Но видимо совсем оторвавшись от реальности и от особенно большого ума (я бы даже сказал, УМИЩА) заявил следующее:"всегда лично следил за безопасностью на шахте, но произошедшее перечеркнуло все бывшие достижения".
    ---------------
    Владимиру Владимировичу кремлевский завхоз давно уже принес из дальней кладовки сталинские сапоги. Но видно он готов дать либерастам погубить страну, чем начинать наводить реальный порядок.

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