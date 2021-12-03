МЧС установило местоположение 14 погибших на шахте «Листвяжная»

07:55 3.12.2021

Спасатели МЧС определили местоположение 14 человек, погибших при пожаре на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области, пишет "Интерфакс" со ссылкой на генерального директора ФГУП Военизированной горноспасательной части (ВГСЧ) МЧС России Николая Медведева.

"В настоящее время известно местонахождение 12 шахтёров и 2 горноспасателей, поиск 15 шахтеров продолжается", - цитирует агентство слова Медведева.

Отмечается, что в настоящее время продолжатся мероприятия по проветриванию аварийных участков, "что позволит нарастить темп поисков погибших шахтёров и ускорить ликвидацию последствий аварии на шахте".

По данным на 2 декабря, количество поднятых из шахты тел погибших достигло 22. ЧП на шахте "Листвяжная" в Беловском городском округе Кемеровской области произошло утром 25 ноября, погиб 51 человек, в том числе пять горноспасателей. Причиной аварии стал взрыв метано-воздушной смеси.

Следствие по делу о гибели рабочих шахты "Листвяжная" предъявило обвинения задержанным топ-менеджерам предприятия и двум чиновникам Ростехнадзора по статьям о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц (ч.3 ст. 217 УК РФ), а также о халатности, повлекшей по неосторожности смерть двух и более лиц (ч.3 ст. 293 УК РФ).